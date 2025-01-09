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    Пройдет ли ПАОК в Кубке Греции АЕК?

    ПАОК — АЕК. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Кубок Греции, 9 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на ПАОК — АЕК
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    Антони Марсьяль
    В рамках ответного матча четвертьфинала Кубка Греции ПАОК на своем поле примет АЕК. Поединок пройдет 9 января и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч ПАОК — АЕК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ПАОК

    Турнирное положение: ПАОК с результатом 0:1 проиграл в первом поединке четвертьфинала Кубка Греции, поэтому в ответной игре ему необходимо побеждать.

    Команда после 17-ти туров греческой лиги набрала 33 очка и занимает четвертое место в зоне чемпионского раунда (топ-4), отставая от лидера «Олимпиакоса» на четыре балла и один пункт от соперника.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального первенства клуб в чужих стенах потерпел поражение от «Панатинаикоса» (1:2).

    Перед этим в 16-м туре национального чемпионата коллектив в домашних стенах уже одержал победу, с разгромным счетом обыграв «Атромитос» с результатом 3:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, ПАОК два раза проиграл при одной победе.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на успех, тем не менее, в домашних стенах против равного себе соперника они вполне способны отыграться и выйти в полуфинал.

    Тарик Тиссудали — лучший бомбардир команды в Кубке Греции с тремя голами.

    АЕК

    Турнирное положение: АЕК выиграл с минимальным счетом 1:0 в первом поединке четвертьфинала Кубка Греции, поэтому в ответном матче может позволить себе даже сыграть вничью.

    Команда по итогам 17-ти туров национального чемпионата набрала 34 балла и занимает третью позицию в зоне чемпионского раунда, отставая от лидера «Олимпиакоса» на три очка.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального первенства клуб на чужом поле переиграл «Волос» (4:2).

    Перед этим в 16-м туре греческого чемпионата коллектив уже потерял очки, когда в домашних стенах разошелся мировой с «Левадиакосом» — 1:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, АЕК Афины ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

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    Это говорит об отличных шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на выезде, хотя на выезде против равного себе соперника им будет явно непросто.

    Антони Марсьяль — лучший бомбардир команды в Кубке Греции с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей ПАОКа забивала только одна команда

    • в шести из восьми последних матчей ПАОКа забили больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей АЕК выиграл.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.68.

    Прогноз: в двух последних матчах, а также в четырех из шести последних поединков гостей забивали оба соперника. Так же было и в их четырех из пяти последних выездных матчей.


    Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.25, победа АЕКа — в 3.15. В последней игре хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей ПАОКа.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20

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