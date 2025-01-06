В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Ноттингем Форест». Поединок пройдет 6 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Волки» продолжают борьбу за выживание в Премьер-лиги. После 19-и туров «Вулверхэмптон» занимает 17-е место в таблице с 16-ю баллами, опережая зону вылета лишь на 1 очко.

К тому же, команда — одна из худших в лиге по надежности в обороне. «Вулверхэмптон» пропустил 42 мяча за 19 встреч при 31-м забитом.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «волки» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), сравняв счет на 87-й минуте. До этого команда обыграла «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Вулверхэмптон» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей. За этот период команда сумела дважды победить, также обыграв «Лестер» со счетом 3:0. «Волки» забили все голы уже в 1-м тайме.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Матеус Кунья (дисквалификация), Энсо Гонзалес, Саша Каладжич, Марио Лемина, Йерсон Москера, Тоти и Бубакар Траоре (у всех — травмы).

Состояние команды: «Вулверхэмптону» предстоит проделать много работы, чтобы сохранить прописку в АПЛ, ведь несколько команд уже наступают «волкам» на пятки.

К тому же, «волки» далеко не лучшим образом действуют на своем поле, занимая по этому показателю лишь 18-е место в лиге и набрав 7 очков из 27-и возможных.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: Команда располагается на 3-й позиции в чемпионате Англии, набрав 37 очков за 19 туров. «Ноттингем Форест» отстает от лидерства в Премьер-лиге на 8 баллов.

На чужом поле «красные» также одни из лидеров. По результатам гостевых встреч команда также занимает 3-е место в лиге, набрав 20 очков из 30-и возможных в гостях.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «Ноттингем Форест» одолел «Эвертон» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. До этого команда также одержала победу над «Тоттенхэмом» (1:0).

У «красных» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда также одолела «Брентфорд» (2:0), «Астон Виллу» (2:1) и, конечно же, «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Не сыграют: Данило и Ибраим Сангаре (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Ноттингем Форест» — в полном порядке. Команда выигрывает матч за матчей и уже запрыгнула в топ-3 АПЛ — феноменально. Но для того, чтобы оставаться в зоне Лиги чемпионов — необходимо держать уровень.

«Красные» точно будут доминировать в предстоящем матче против «Вулверхэмптона». Даже на чужом поле «Ноттингем» выглядит мощно, команда будет настроена продлить победную серию.

Статистика для ставок

У «Вулверхэмптона» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 3 матча подряд

«Ноттингем Форест» выиграл 5 последних матчей

В 4-х последних очных противостояниях команды стабильно играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ноттингем Форест» — 2.25, победа «Вулверхэмптона» — 3.45, ничья — за 3.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что сказка «Ноттингема» продолжится, команда продлит свою победную серию.

Ставка: Победа «Ноттингем Форест» за 2.25.

Прогноз: Несмотря на доминирование «Ноттингема», хозяева точно дадут бой.

Ставка: Обе забьют за 1.78.