6 января в 17-м туре чемпионата Кипра по футболу сыграют «Пафос» и АЕЛ Лимасол. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пафос» — АЕЛ Лимасол, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пафос»

Турнирное положение: Эта команда бьется за чемпионский титул. Ныне она пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом «Пафос» в 16 матчах набрал 40 зачетных баллов. А вот забила команда 34 мяча — один из лучших показателей в лиге.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Со счетом 2:0 был обыгран «Анортосис».

При этом «Пафос» до того уступил АЕКу Ларнака (0:1). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Лугано» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пафос» имеет весьма надежные тылы. В 16 поединках кипрского чемпионата команда пропустила всего лишь 8 раз.

Матчи с АЕЛом для команды традиционно складываются успешно. В пяти последних очных поединках «Пафос» победил 5 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются оторваться от преследователей. С реализацией у команды полный ажур!

АЕЛ Лимасол

Турнирное положение: АЕЛ Лимасол проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем АЕЛ Лимасол на 5 очков отстает от топ-6. В 16 поединках чемпионата Кипра команда настреляла 22 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Встреча с «Аполлоном» завершилась поражением (0:1).

При этом до того команда расписала паритет с «Омонией» Арадиппу (2:2). Да и встреча с «Омонией 29 мая» принесла один балл в актив (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах АЕЛ Лимасол выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: АЕЛ Лимасол борется за попадание в шестерку сильнейших. Вот только в 3 своих последних поединках команда не смогла победить.

Причем АЕЛ Лимасол в среднем пропускает меньше 2 мячей за матч. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

Отношения с «Пафосом» у команды сложные. Последняя виктория над оппонентом случилась почти три с половиной года назад.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Дать бой лидеру для команды прекрасная мотивация.

Статистика для ставок

«Пафос» пропускает реже всех в лиге — 8 мячей

АЕЛ Лимасол не побеждала в 3 своих последних матчах

«Пафос» уже 3 с половиной года не проигрывает АЕЛу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в скромные 8.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 2.02.

Прогноз: АЕЛ Лимасол не блещет стабильностью результатов, к тому же традиционно неудачно противостоит «Пафосу».

Номинальные хозяева явно будут действовать активно, ведь лидеру нужно отрываться от преследователей.

Ставка: Фора «Пафоса» -1.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.02