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    Очередная виктория «сорок»?

    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, АПЛ, 4 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»
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    Харви Барнс
    4 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Января 2025 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 15:30 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» сражаются за попадание в первую шестерку. На данный момент команда занимает 11 место турнирной таблицы.

    При этом «Тоттенхэм» уже на 7 очков отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 раз в 19 поединках АПЛ.

    Тоттенхэм — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шпоры» расписали мировую с «вулвз» (2:2).

    До того команда минимально уступила «Ноттингем Форесту». При этом чуть ранее «шпоры» в перестрелке уступили «Ливерпулю» (3:6).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Тоттенхэм» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: Ришарлисон, Кристиан Ромеро, Мики ван де Вен — травмированы. Родриго Бентанкур — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Шпоры» не побеждали в трех своих последних поединках. Зато средняя результативность команды превышает 2 голов за матч.

    Матчи против «Ньюкасла» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Тоттенхэм» выиграл 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Вот только «сорок» лондонцы не могут обыграть уже больше года.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Сороки» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ньюкасл» в 19 матчах отправил 32 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 21 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Сороки» уверенно переиграли «Манчестер Юнайтед» (2:0).

    До того команда расправилась с ершистой «Астон Виллой» (3:0). Да и поединок с «Ипсвичем» завершился для «сорок» феерией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ньюкасл» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 16 забитыми мячами при всего одном пропущенном.

    Не сыграют: Ник Поп, Каллам Уилсон — травмированы.

    Состояние команды: «Сороки» лишь на 3 очка отстают от заветной зоны Лиги чемпионов. Зато оборона команды в последних матчах выглядела почти непроходимой.

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    При этом «Ньюкасл» ныне прибавляет с каждым туром. Да и в трех своих последних поединках команда сохраняла свои ворота сухими.

    Плюс ко всему, «сороки» существенно прибавили в плане реализации. Да и Александр Исак настрелял уже 12 мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут активны в атаке. «Сороки» мотивированы как можно скорее запрыгнуть в топ-4.

    Статистика для ставок

    • «Сороки» имеют действующую пятиматчевую победную серию

    • «Шпоры» не побеждали в 3 своих последних поединках

    • «Сороки» не пропускают 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

    Прогноз: «Сороки» серьезно прибавили в зимнем цикле, и явно планируют подняться в первую четверку.

    «Шпоры» стабильностью не блещут, да и оборона «Ньюкасла» нынче выглядит словно бетон.

    Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 3.25

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