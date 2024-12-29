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    АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Лестер», «Ливерпуль» в гостях у «Вест Хэма», «Брентфорд» — «Арсенал»

    Обзор матчей 19-го тура английской Премьер-лиги

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    Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
    Матчи 19-го тура английской Премьер-лиги состоятся с 29 декабря по 1 января

    «Лестер» — «Манчестер Сити» 0:2

    В матче 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лестер» со счетом 2:0.

    В первом тайме смог отметиться Савио, а во втором тайме забил Эрлинг Холанн.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Манчестер Сити 0:2
    Голы: 0:1 Савиньо (21'), 0:2 Эрлинг Холанд (74') Лестер: Якуб Столарчик, Джеймс Джастин (Хамза Чодури, 70'), Конор Коди (Калеб Околи, 85'), Янник Вестергор, Виктор Кристансен, Гарри Уинкс (Патсон Дака, 85'), Бубакари Сумаре, Факундо Буонанотте, Билаль эль-Ханнус, Стефи Мавидиди (Will Alves, 90'), Джейми Варди Манчестер Сити: Штефан Ортега, Йошко Гвардиол, Натан Аке (Кайл Уолкер, 70'), Мануэль Аканджи, Рико Льюис, Савиньо, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне, Матео Ковачич, Эрлинг Холанд, Филип Фоден (Джеймс Макати, 66') Предупреждения: Бубакари Сумаре (56'), Билаль эль-Ханнус (65'), Штефан Ортега (78')

    У «Манчестер Сити» теперь 31 очко и пятое место, «Лестер» (14) — 18-й.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» 2:1

    «Кристал Пэлас» одержал победу над «Саутгемптоном» (2:1) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

    В составе хозяев голы забили Трево Чалоба на 31-й минуте и Эберечи Эзе на 52-й минуте.

    У гостей единственный гол записал на свой счет Тайлер Диблинг на 15-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Саутгемптон 2:1
    Голы: 0:1 Тайлер Диблинг (15'), 1:1 Трево Чалоба (31'), 2:1 Эберечи Эзе (52') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Трево Чалоба, Уилл Хьюз (Шейк Дукуре, 86'), Хефферсон Лерма, Эберечи Эзе (Даити Камада, 86'), Исмаила Сарр (Эдвард Нкетиа, 90'), Жан-Филипп Матета Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Кайл Уолкер-Питерс (Райан Мэннинг, 86'), Джеймс Бри, Нейтан Вуд, Ян Беднарек, Тейлор Харвуд-Беллис, Тайлер Диблинг (Адам Лаллана, 86'), Матеуш Фернандеш, Джо Арибо (Лесли Угочукву, 51'), Пол Онуачу (Кэмерон Арчер, 65'), Адам Армстронг (Камал Дин Сулемана, 65') Предупреждения: Матеуш Фернандеш (58'), Тейлор Харвуд-Беллис (69'), Уилл Хьюз (79'), Ян Беднарек (80'), Эдвард Нкетиа (90 + 6')

    После этого матча «Кристал Пэлас» занимает 15-е место в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе, а «Саутгемптон» — на последней 20-й позиции с 6-ю баллами.

    «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 2:2

    «Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

    В составе «шпор» голы записали на свой счет Родриго Бентанкур на 12-й минуте и Бреннан Джонсон на 45+3-й минуте.

    У «Вулверхэмптона» отличились Хван Хи Чан на 7-й минуте и Йёрген Странн Ларсен на 87-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Вулверхэмптон 2:2
    Голы: 0:1 Хван Хи Чан (7'), 1:1 Родриго Бентанкур (12'), 2:1 Бреннан Джонсон (45 + 3'), 2:2 Йёрген Странн Ларсен (87') Тоттенхэм: Фрейзер Форстер, Раду Дрэгушин, Дестини Удоджи (Серхио Регилон, 50'), Педро Порро, Арчи Грей, Родриго Бентанкур, Ив Биссума (Папе Сарр, 64'), Бреннан Джонсон (Джеймс Мэддисон, 64'), Деян Кулушевски, Сон Хын Мин (Тимо Вернер, 64'), Доминик Соланке Вулверхэмптон: Жозе Са, Райан Айт Нури, Нелсон Семеду, Сантьяго Буэно, Крэйг Доусон (Родригу Гомеш, 79'), Мэтт Доэрти, Жанрикне Беллегард (Гонсалу Гуэдеш, 46'), Жуан Гомес, Хван Хи Чан (Carlos Forbs, 79'), Матеус Кунья (Йёрген Странн Ларсен, 46'), Andre (Томми Дойл, 69') Предупреждения: Жанрикне Беллегард (27'), Нелсон Семеду (45 + 2'), Родриго Бентанкур (90 + 7')

    После этого матча «Тоттенхэм» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 24 очками в активе, а «Вулверхэмптон» — на 17-й позиции с 16-ю баллами.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Фулхэм» — «Борнмут»

    воскресенье, 29 декабря, 17:00 мск

    «Эвертон» — «Ноттингем Форест»

    воскресенье, 29 декабря, 17:00 мск

    «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

    воскресенье, 29 декабря, 20:15 мск

  • Сборная лучших игроков первой половины клубного сезона: без Винисиуса и Мбаппе, но с де Хеа, Салахом и Левандовским
  • Настало время подводить промежуточные итоги
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    • «Астон Вилла» — «Брайтон»

    понедельник, 30 декабря, 22:45 мск

    «Ипсвич» — «Челси»

    понедельник, 30 декабря, 22:45 мск

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    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

    понедельник, 30 декабря, 23:00 мск

  • Артета должен признать очевидное: «Арсенал» не станет чемпионом, если не купит забивного нападающего
  • Нежелание «Арсенала» тратить деньги на центрального нападающего, скорее всего, снова помешает команде занять первое место в АПЛ
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    среда, 1 января, 20:30 мск

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