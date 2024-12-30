Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
«Астон Вилла»
Турнирное положение: С 28 набранными очками клуб из Бирмингема разместился на девятой строке в таблице, но от пятой отстает всего на балл.
«Астон Вилла» выиграла восемь игр из 18 проведенных, четыре встречи завершила миром и шесть раз проиграла, разница мячей составляет 26:29.
Астон Вилла — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре первенства страны «львы» потерпели крупное гостевое фиаско от «Ньюкасла» со счетом 0:3, играя с 32-й минуты в меньшинстве. Немногим ранее они смогли в родных стенах одолеть «Ман Сити» 2:1 и с таким же результатом уступили в выездном поединке «Ноттингему».
Не сыграют: Джон Дюран и Мэтти Кэш будут отбывать дисквалификацию.
Состояние команды: «Астон Вилла» не совсем удачно провела свои три предыдущих поединка в АПЛ. В этот период она смогла обыграть на своем поле терпящий бедствие «Ман Сити» и потерпела два проигрыша, но оба раза уступив в гостевых поединках. Перед этой же серией бирмингемцы добились трех выигрышей кряду с учетом всех турниров. И непосредственно в чемпионате за данный промежуток они отпраздновали две домашние виктории.
«Брайтон»
Турнирное положение: Данный коллектив имеет в своем активе 26 баллов и разместился на строку ниже, чем предстоящий оппонент.
«Брайтон» шесть встреч выиграл, четыре раза проиграл и расписал аж восемь мировых результатов, разница мячей составляет 27:26.
Последние матчи: Несколько дней тому назад «чайки» в родных стенах не справились с «Брентфордом», расписав ничью со счетом 0:0. Туром ранее они поделили очки в Лондоне с «Вест Хэмом» 1:1, а перед этим потерпели домашнее фиаско от «Кристал Пэлас» со счетом 1:3.
Не сыграют: Матс Виффер и Джеймс Милнер пребывают в лазарете команды.
Состояние команды: Сейчас у «Брайтона» 6-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата страны. За данный период коллектив дважды уходил с поля поверженным и четыре поединка завершил мировыми исходами. Выиграть же «сине-белые» смогли только дважды за предыдущие 11 игр во всех турнирах. А не забивала команда только в одном случае из 16 минувших встреч.
Статистика для ставок
- «Астон Вилла» проиграла две из трех предыдущих игр при одной победе
- У «Брайтона» 6-матчевая серия без викторий, в которой было два фиаско и четыре ничьи
- «Астон Вилла» в Бирмингеме обыграла «Брайтон» в трех последних очных противостояниях
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Астон Вилла» — 1.99, победа «Брайтона» — 3.70, ничья — 3.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.31 соответственно.
- 2.00Вест Хэм — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
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Прогноз: В данном противостоянии прогнозируем викторию «Астон Виллы», которая отлично дома играет против предстоящего противника, да и выиграла свои предыдущие домашние игры чемпионата.
Рекомендуемая ставка: победа «Астон Виллы» за 1.99.
Прогноз: И также ставим еще здесь на весьма результативный исход, ведь обе команды демонстрируют отличный уровень в завершающей стадии.
Ставка: ТБ 3,0 за 2.03.