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    «Астон Вилла» продлит безвыигрышную серию «Брайтона»?

    «Астон Вилла» — «Брайтон». Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 30 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Брайтон»
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    «Астон Вилла»
    30 декабря в 19-м туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» дома сыграет против «Брайтона». Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Декабря 2024 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 22:45 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: С 28 набранными очками клуб из Бирмингема разместился на девятой строке в таблице, но от пятой отстает всего на балл.

    «Астон Вилла» выиграла восемь игр из 18 проведенных, четыре встречи завершила миром и шесть раз проиграла, разница мячей составляет 26:29.

    Астон Вилла — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре первенства страны «львы» потерпели крупное гостевое фиаско от «Ньюкасла» со счетом 0:3, играя с 32-й минуты в меньшинстве. Немногим ранее они смогли в родных стенах одолеть «Ман Сити» 2:1 и с таким же результатом уступили в выездном поединке «Ноттингему».

    Не сыграют: Джон Дюран и Мэтти Кэш будут отбывать дисквалификацию.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Астон Вилла» не совсем удачно провела свои три предыдущих поединка в АПЛ. В этот период она смогла обыграть на своем поле терпящий бедствие «Ман Сити» и потерпела два проигрыша, но оба раза уступив в гостевых поединках. Перед этой же серией бирмингемцы добились трех выигрышей кряду с учетом всех турниров. И непосредственно в чемпионате за данный промежуток они отпраздновали две домашние виктории.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: Данный коллектив имеет в своем активе 26 баллов и разместился на строку ниже, чем предстоящий оппонент.

    «Брайтон» шесть встреч выиграл, четыре раза проиграл и расписал аж восемь мировых результатов, разница мячей составляет 27:26.

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    • Последние матчи: Несколько дней тому назад «чайки» в родных стенах не справились с «Брентфордом», расписав ничью со счетом 0:0. Туром ранее они поделили очки в Лондоне с «Вест Хэмом» 1:1, а перед этим потерпели домашнее фиаско от «Кристал Пэлас» со счетом 1:3.

    Не сыграют: Матс Виффер и Джеймс Милнер пребывают в лазарете команды.

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    Состояние команды: Сейчас у «Брайтона» 6-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата страны. За данный период коллектив дважды уходил с поля поверженным и четыре поединка завершил мировыми исходами. Выиграть же «сине-белые» смогли только дважды за предыдущие 11 игр во всех турнирах. А не забивала команда только в одном случае из 16 минувших встреч.

    Статистика для ставок

    • «Астон Вилла» проиграла две из трех предыдущих игр при одной победе

    • У «Брайтона» 6-матчевая серия без викторий, в которой было два фиаско и четыре ничьи

    • «Астон Вилла» в Бирмингеме обыграла «Брайтон» в трех последних очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Астон Вилла» — 1.99, победа «Брайтона» — 3.70, ничья — 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.31 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии прогнозируем викторию «Астон Виллы», которая отлично дома играет против предстоящего противника, да и выиграла свои предыдущие домашние игры чемпионата.

    Рекомендуемая ставка: победа «Астон Виллы» за 1.99.

    Прогноз: И также ставим еще здесь на весьма результативный исход, ведь обе команды демонстрируют отличный уровень в завершающей стадии.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.03.

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    «Астон Вилла» — «Брайтон»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» продлит безвыигрышную серию «Брайтона»?
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