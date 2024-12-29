«Спортинг» на своем поле примет «Бенфику» в матче 16-го тура чемпионата Португалии. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Бенфика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спортинг»

Турнирное положение: лиссабонский коллектив продолжает борьбу за чемпионский титул.

Сейчас в активе лиссабонцев 37 очков и вторая строчка в турнирной таблице португальского чемпионата.

Команда из Лиссабона смогла 43 раза поразить ворота соперника и десять раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Португалии сыграла вничью с «Жил Висенте», а до этого переиграла «Боавишту» (3:2).

До этого столичный коллектив уступила «Морейренси» (1:2) и «Санта Кларе» (0:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Также «зелено-белые» смогли пройти «Санта Клару» (2:1).

Не сыграют: травмированы у «львов» Даниэль Браганса, Педру Гонсалвеш, Гонсалу Инасиу, Хидемаса Морита и Нуну Сантуш.

Состояние команды: после ухода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» у «Спортинга» начался кризис, который продолжается до сих пор. Команда не может выиграть и уже потеряла первое место.

Более того, перед этой игрой уволен с поста наставника был Жоау Перейра. Может быть, теперь у команды теперь снова все пойдет вверх?

«Бенфика»

Турнирное положение: еще одна команда из Лиссабона тоже, как и всегда, борется за чемпионство.

В настоящий момент в активе лиссабонцев 38 очков и первая строчка в турнирной таблице.

Лиссабонский коллектив забил 37 мячей, а в свои ворота пропустил 8.

Последние матчи: в прошлых турах «орлы» выиграли у «Эшторила» (3:0) и «Насьоналя» (2:0).

До этого же команда из столицы Португалии сыграла вничью с «АВС» (1:1).

Перед этим же «красные» смогли переиграть «Виторию Гимарайнш» (1:0) и «Ароку» (2:0), но «славные» поделили очки с «Болоньей» (0:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмирован в столичной команде только Тьягу Гувейя.

Состояние команды: в последнее время «Бенфика» набрала отличный ход и сметает всех на своем пути. Подопечных Бруну Лажи точно можно назвать одними из главных фаворитов на чемпионский титул.

В прошлом сезоне «Бенфика» стала второй, поэтому сейчас ее устроит только первая позиция.

Статистика для ставок

«Бенфика» не проигрывает на протяжении 9 матчей во всех турнирах

«Спортинг» выиграл только 1 из последних 7 матчей

В последнем очном противостоянии команд 6 апреля «Спортинг» победил «Бенфику» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.50. Ничья — в 3.65, победа «Бенфики» — в 2.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.70 и 2.17 соответственно.

Прогноз: судя по последним результатам, «Бенфика» сейчас сильнее соперника и должна побеждать в этой игре.

Ставка: победа «Бенфики» за 2.60.

Прогноз: «Бенфика» крайне мало пропускает в последнее время, поэтому команды могут не пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.17.