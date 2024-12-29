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    «Сассуоло» не заметит аутсайдера

    «Сассуоло» — «Козенца». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия B, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Козенца»
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    Доменико Берарди
    29 декабря в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Козенца». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сассуоло» — «Козенца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 29 Декабря 2024 года

    Сассуоло

  • Сассуоло
    •  Сассуоло 17:00 Козенца

    Козенца

  • Козенца
    •

    «Сассуоло»

    Турнирное положение: «Черно-зеленые» несутся в высший свет. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сассуоло» весьма ярко атакует, отличившись 41 забитым мячом. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 раз.

    Сассуоло — Козенца: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Черно-зеленые» по всем статьям уступили «Пизе» (1:3).

    А вот до того команда нанесла поражение «Палермо» (2:1). Да и поединок с «Фрозиноне» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Сассуоло» забил 11 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Черно-зеленые» на 3 очка опережают ближайшего преследователя. Да и забивает команда больше всех в лиге.

    Матчи против «Козенцы» для команды исторически складываются удачно. В обоих очных поединках «Сассуоло» переиграл «волков».

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и авторитетному Доменико Берарди пора бы прибавить в плане реализации.

    «Козенца»

    Турнирное положение: «Волки» борются за выживание во втором по рангу итальянском дивизионе. Ныне они находятся на 19 месте турнирной таблицы Серии B.

    Причем «Козенца» настреляла всего 18 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды результативно ошиблась 21 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Волки» расписали мировую с «Катанзаро» (1:1).

    До того команда минимально уступила «Каррарезе». А вот поединок с «Чезеной» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Козенца» уступила 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Алессандро Капорале — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Волки» проводят довольно скромный отрезок. При этом команда лишь на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции.

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    При этом «Козенца» явно намерена выбраться из опасной зоны. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч.

    «Волки» имеют относительно надежные тылы. Оборона команды дает результативный сбой в среднем чуть чаще раза за матч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс у команды огромная мотивация дать бой лидеру Серии B.

    Статистика для ставок

    • «Козенца» не побеждает уже полтора месяца

    • «Сассуоло» до последней коллизии победила 3 раза кряду

    • «Козенца» проиграла «Сассуоло» в обоих очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сассуоло» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: «Сассуоло» явно постарается утвердиться в зоне прямого повышения в классе, и уж точно будет агрессивно атаковать.

    «Волки» в последних матчах явно не преуспевали, не побеждая уже полтора календарных месяца.

    Ставка: Фора «Сассуоло» -1.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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    «Сассуоло» — «Козенца»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. «Сассуоло» не заметит аутсайдера
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