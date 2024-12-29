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    Подтянется ли «Специя» к дуэту лидеров?

    «Бари» — «Специя». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Серия B, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бари» — «Специя»
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    «Специя»
    29 декабря в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Бари» и «Специя». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бари» — «Специя», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 29 Декабря 2024 года

    Бари

  • Италия. Серия B
    •  Бари 17:00 Специя

    Специя

  • Италия. Серия B
    •

    «Бари»

    Турнирное положение: «Петушки» бьются за попадание в стыки. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бари» не столь ярко атакует, отличившись 20 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 18 раз.

    Бари — Специя: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Петушки» минимально уступили «Палермо».

    А вот до того команда проиграла «Зюйдтиролю» (0:1). При этом поединок с «Пизой» также завершился обидным поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Бари» забил 2 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Рафаэле Пучино — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Петушки» на 5 пунктов отстают от первой четверки. Вот только в 3 своих последних матчах команда уступила.

    Матчи против «Специи» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Бари» проиграл 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только «петушки» не забивали в 3 своих последних поединках.

    «Специя»

    Турнирное положение: «Орлята» борются за прямое повышение в классе. Ныне они находятся на 3 месте турнирной таблицы Серии B.

    Причем «Специя» настреляла 29 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды результативно ошиблась всего лишь 11 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Орлята» не смогли переиграть «Мантову» (1:1).

    До того «орлята» минимально переиграли «Катанзаро». А вот поединок с «Сампдорией» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Специя» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Лука Виньяли — травмирован. Петко Христов — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Орлята» проводят довольно продуктивный отрезок. Команда не проигрывала в 4 своих последних поединках.

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    При этом «Специя» явно намерена попасть в дуэт лидеров. Отставание от второй строчки составляет всего 2 зачетных пункта.

    Отметим, что «орлята» в 4 своих последних матчах пропустили всего 1 раз. Да и вообще, оборона команды дает результативный сбой в среднем реже раза за матч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и в атаке команде нужно прибавлять.

    Статистика для ставок

    • «Специя» не проигрывала в 4 своих последних матчах

    • «Бари» уступил и не забивал в 3 своих последних поединках

    • «Специя» пропустила меньше всех в лиге — 11 мячей в 19 матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Специя» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

    Прогноз: «Специя» явно постарается подтянуться к дуэту лидеров, и уж точно будет активно атаковать.

    «Петушки» в последних матчах явно не преуспевали, да и атака команды не блещет в плане реализации.

    Ставка: Победа «Специи» за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 2.90

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    «Бари» — «Специя»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. Подтянется ли «Специя» к дуэту лидеров?
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