29 декабря в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Бари» и «Специя». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бари» — «Специя», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бари»

Турнирное положение: «Петушки» бьются за попадание в стыки. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Бари» не столь ярко атакует, отличившись 20 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 18 раз.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Петушки» минимально уступили «Палермо».

А вот до того команда проиграла «Зюйдтиролю» (0:1). При этом поединок с «Пизой» также завершился обидным поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Бари» забил 2 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Рафаэле Пучино — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Петушки» на 5 пунктов отстают от первой четверки. Вот только в 3 своих последних матчах команда уступила.

Матчи против «Специи» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Бари» проиграл 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только «петушки» не забивали в 3 своих последних поединках.

«Специя»

Турнирное положение: «Орлята» борются за прямое повышение в классе. Ныне они находятся на 3 месте турнирной таблицы Серии B.

Причем «Специя» настреляла 29 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды результативно ошиблась всего лишь 11 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Орлята» не смогли переиграть «Мантову» (1:1).

До того «орлята» минимально переиграли «Катанзаро». А вот поединок с «Сампдорией» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Специя» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Лука Виньяли — травмирован. Петко Христов — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Орлята» проводят довольно продуктивный отрезок. Команда не проигрывала в 4 своих последних поединках.

При этом «Специя» явно намерена попасть в дуэт лидеров. Отставание от второй строчки составляет всего 2 зачетных пункта.

Отметим, что «орлята» в 4 своих последних матчах пропустили всего 1 раз. Да и вообще, оборона команды дает результативный сбой в среднем реже раза за матч.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и в атаке команде нужно прибавлять.

Статистика для ставок

«Специя» не проигрывала в 4 своих последних матчах

«Бари» уступил и не забивал в 3 своих последних поединках

«Специя» пропустила меньше всех в лиге — 11 мячей в 19 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Специя» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

Прогноз: «Специя» явно постарается подтянуться к дуэту лидеров, и уж точно будет активно атаковать.

«Петушки» в последних матчах явно не преуспевали, да и атака команды не блещет в плане реализации.

Ставка: Победа «Специи» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 2.90