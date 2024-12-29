Бари
Специя
«Бари»
Турнирное положение: «Петушки» бьются за попадание в стыки. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Бари» не столь ярко атакует, отличившись 20 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 18 раз.
Бари — Специя: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Петушки» минимально уступили «Палермо».
А вот до того команда проиграла «Зюйдтиролю» (0:1). При этом поединок с «Пизой» также завершился обидным поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Бари» забил 2 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Рафаэле Пучино — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Петушки» на 5 пунктов отстают от первой четверки. Вот только в 3 своих последних матчах команда уступила.
Матчи против «Специи» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Бари» проиграл 2 раза при 3 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только «петушки» не забивали в 3 своих последних поединках.
«Специя»
Турнирное положение: «Орлята» борются за прямое повышение в классе. Ныне они находятся на 3 месте турнирной таблицы Серии B.
Причем «Специя» настреляла 29 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды результативно ошиблась всего лишь 11 раз.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Орлята» не смогли переиграть «Мантову» (1:1).
До того «орлята» минимально переиграли «Катанзаро». А вот поединок с «Сампдорией» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Специя» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: Лука Виньяли — травмирован. Петко Христов — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Орлята» проводят довольно продуктивный отрезок. Команда не проигрывала в 4 своих последних поединках.
При этом «Специя» явно намерена попасть в дуэт лидеров. Отставание от второй строчки составляет всего 2 зачетных пункта.
Отметим, что «орлята» в 4 своих последних матчах пропустили всего 1 раз. Да и вообще, оборона команды дает результативный сбой в среднем реже раза за матч.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и в атаке команде нужно прибавлять.
Статистика для ставок
- «Специя» не проигрывала в 4 своих последних матчах
- «Бари» уступил и не забивал в 3 своих последних поединках
- «Специя» пропустила меньше всех в лиге — 11 мячей в 19 матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Специя» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.
- 2.40Лацио — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.20Кальяри — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.12Порту — Боавишта: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
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Прогноз: «Специя» явно постарается подтянуться к дуэту лидеров, и уж точно будет активно атаковать.
«Петушки» в последних матчах явно не преуспевали, да и атака команды не блещет в плане реализации.
Ставка: Победа «Специи» за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 2.90