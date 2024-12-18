18 декабря в 1/16 финала Кубка Нидерландов по футболу сыграют «Спарта» Роттердам и «Гоу Эхед Иглс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спарта» Роттердам — «Гоу Эхед Иглс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спарта» Роттердам

Турнирное положение: Роттердамцы сражаются за выживание в Эредивизии. Ныне они пребывают на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Спарта» Роттердам на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот средняя результативность команды не достигает даже гола за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. Роттердамцы подписали мировую с «Неймегеном» (1:1).

При этом «Спарта» Роттердам до того минимально уступила «Бреде» (0:2). А вот немногим ранее команда проиграла еще и «Зволле» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Спарта» Роттердам ныне пребывает в ужасном расположении духа. Команда до последней ничьей уступила 5 раз кряду.

Поединки с «Гоу Эхед Иглс» для команды традиционно складываются непросто. Из пяти последних очных встреч «Спарта» Роттердам выиграла 2 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены пробиться в следующий раунд Кубка. Вот только в двух последних очных встречах роттердамцы уступили «орлам».

«Гоу Эхед Иглс»

Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглс» сражается за попадание в топ-8. Команда на данный момент находится на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Гоу Эхед Иглс» имеет крайне ненадежные тылы. В 16 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 26 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть викторию. Поединок с «Утрехтом» принес паритет (3:3).

При этом до того команда учинила разгром «Неймегену» (5:0). А вот встреча с «Твенте» завершилась коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гоу Эхед Иглс» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» в среднем забивают чуть реже двух голов за матч. Зато команда не проиграла в 2 своих последних матчах.

Команда в двух своих последних поединках забила 8 мячей. При этом «Гоу Эхед Иглс» имеет потенциал подняться повыше в таблице.

Лазарет команды фактически пустеет, так что в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и в Кубке «орлы» способны пошуметь.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Гоу Эхед Иглс» выглядит сильнее соперника, что и докажет на поле.

Статистика для ставок

Роттердамцы забивают в среднем чуть реже гола за матч

«Гоу Эхед Иглс» обыграл роттердамцев в 2 последних очных поединках

«Спарта» Роттердам не побеждает с конца октября

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гоу Эхед Иглс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

Прогноз: «Гоу Эхед Иглс» традиционно успешно противостоит «спартанцам», которые к тому же нынче находятся в кризисе.

Номинальные гости явно будут действовать активно, к тому же весьма неплохо выглядят в плане реализации.

Ставка: Победа «Гоу Эхед Иглс» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10