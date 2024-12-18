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    «Гоу Эхед Иглс» привычно одолеет «Спарту»

    «Спарта» Роттердам — «Гоу Эхед Иглс». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Кубок Нидерландов, 18 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спарта» Роттердам — «Гоу Эхед Иглс»
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    «Гоу Эхед Иглс»
    18 декабря в 1/16 финала Кубка Нидерландов по футболу сыграют «Спарта» Роттердам и «Гоу Эхед Иглс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спарта» Роттердам — «Гоу Эхед Иглс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 22 Декабря 2024 года

    Спарта Роттердам

  • Роттердам
    •  Спарта Роттердам 14:15 Аякс

    Аякс

  • Амстердам
    •

    «Спарта» Роттердам

    Турнирное положение: Роттердамцы сражаются за выживание в Эредивизии. Ныне они пребывают на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Спарта» Роттердам на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот средняя результативность команды не достигает даже гола за матч.

    Спарта Роттердам — Аякс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. Роттердамцы подписали мировую с «Неймегеном» (1:1).

    При этом «Спарта» Роттердам до того минимально уступила «Бреде» (0:2). А вот немногим ранее команда проиграла еще и «Зволле» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Спарта» Роттердам ныне пребывает в ужасном расположении духа. Команда до последней ничьей уступила 5 раз кряду.

    Поединки с «Гоу Эхед Иглс» для команды традиционно складываются непросто. Из пяти последних очных встреч «Спарта» Роттердам выиграла 2 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены пробиться в следующий раунд Кубка. Вот только в двух последних очных встречах роттердамцы уступили «орлам».

    «Гоу Эхед Иглс»

    Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглс» сражается за попадание в топ-8. Команда на данный момент находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Гоу Эхед Иглс» имеет крайне ненадежные тылы. В 16 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 26 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть викторию. Поединок с «Утрехтом» принес паритет (3:3).

    При этом до того команда учинила разгром «Неймегену» (5:0). А вот встреча с «Твенте» завершилась коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гоу Эхед Иглс» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Орлы» в среднем забивают чуть реже двух голов за матч. Зато команда не проиграла в 2 своих последних матчах.

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    Команда в двух своих последних поединках забила 8 мячей. При этом «Гоу Эхед Иглс» имеет потенциал подняться повыше в таблице.

    Лазарет команды фактически пустеет, так что в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и в Кубке «орлы» способны пошуметь.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Гоу Эхед Иглс» выглядит сильнее соперника, что и докажет на поле.

    Статистика для ставок

    • Роттердамцы забивают в среднем чуть реже гола за матч

    • «Гоу Эхед Иглс» обыграл роттердамцев в 2 последних очных поединках

    • «Спарта» Роттердам не побеждает с конца октября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гоу Эхед Иглс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

    Прогноз: «Гоу Эхед Иглс» традиционно успешно противостоит «спартанцам», которые к тому же нынче находятся в кризисе.

    Номинальные гости явно будут действовать активно, к тому же весьма неплохо выглядят в плане реализации.

    Ставка: Победа «Гоу Эхед Иглс» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    «Спарта» Роттердам — «Гоу Эхед Иглс»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 18.12.2024. Прогнозы на футбол. «Гоу Эхед Иглс» привычно одолеет «Спарту»
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