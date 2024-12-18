Спарта Роттердам
Аякс
«Спарта» Роттердам
Турнирное положение: Роттердамцы сражаются за выживание в Эредивизии. Ныне они пребывают на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Спарта» Роттердам на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот средняя результативность команды не достигает даже гола за матч.
Спарта Роттердам — Аякс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. Роттердамцы подписали мировую с «Неймегеном» (1:1).
При этом «Спарта» Роттердам до того минимально уступила «Бреде» (0:2). А вот немногим ранее команда проиграла еще и «Зволле» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Спарта» Роттердам ныне пребывает в ужасном расположении духа. Команда до последней ничьей уступила 5 раз кряду.
Поединки с «Гоу Эхед Иглс» для команды традиционно складываются непросто. Из пяти последних очных встреч «Спарта» Роттердам выиграла 2 раза при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева намерены пробиться в следующий раунд Кубка. Вот только в двух последних очных встречах роттердамцы уступили «орлам».
«Гоу Эхед Иглс»
Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглс» сражается за попадание в топ-8. Команда на данный момент находится на 7 строчке турнирной таблицы.
Причем «Гоу Эхед Иглс» имеет крайне ненадежные тылы. В 16 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 26 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть викторию. Поединок с «Утрехтом» принес паритет (3:3).
При этом до того команда учинила разгром «Неймегену» (5:0). А вот встреча с «Твенте» завершилась коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гоу Эхед Иглс» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орлы» в среднем забивают чуть реже двух голов за матч. Зато команда не проиграла в 2 своих последних матчах.
Команда в двух своих последних поединках забила 8 мячей. При этом «Гоу Эхед Иглс» имеет потенциал подняться повыше в таблице.
Лазарет команды фактически пустеет, так что в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и в Кубке «орлы» способны пошуметь.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Гоу Эхед Иглс» выглядит сильнее соперника, что и докажет на поле.
Статистика для ставок
- Роттердамцы забивают в среднем чуть реже гола за матч
- «Гоу Эхед Иглс» обыграл роттердамцев в 2 последних очных поединках
- «Спарта» Роттердам не побеждает с конца октября
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гоу Эхед Иглс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.
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Прогноз: «Гоу Эхед Иглс» традиционно успешно противостоит «спартанцам», которые к тому же нынче находятся в кризисе.
Номинальные гости явно будут действовать активно, к тому же весьма неплохо выглядят в плане реализации.
Ставка: Победа «Гоу Эхед Иглс» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10