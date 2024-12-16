В понедельник, 16 декабря, в 16-м туре турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» дома примет «Бешикташ». Начало игры запланировано на 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Адана Демирспор»

Турнирное положение: «Адана Демирспор» по итогам 14-ти матчей турецкого первенства набрал лишь два очка, и только чудо позволит ей не понизиться в классе.

Команда занимает последнюю, 19-ю строчку, в зоне вылета (16-19-я позиции) и аж на 14 баллов отстает от безопасной 15-го места.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура Суперлиги клуб на чужом поле потерпел крупное поражение от «Гёзтепе» (1:3).

Перед этим коллектив пробился в пятый раунд Кубка Турции, обыграв на предыдущей стадии в дополнительное время на своем поле заштатный «Себат Генчликспор» (4:3).

Не сыграют: травмированы — Кавразли и Гравийон, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в 18-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Адана Демирспор» выиграл лишь раз при 15-ти поражениях и двух ничьих.

Такие результаты не сулят хозяевам хороших шансов даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учитывать явное преимущество соперника в классе.

Юсуф Бараси — лучший бомбардир команды в Суперлиге текущего сезона в четырьмя голами.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Бешикташ» по итогам 14-ти поединков турецкого первенства набрал 25 очков и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает пятую строчку и на один балл отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также на один пункт опережает шестой «Гёзтепе».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура основного раунда Лиги Европы стамбульцы на чужом поле проиграли норвежскому «Будё-Глимту» (1:2).

Перед этим в 15-м туре национального чемпионата коллектив на своем поле одержал победу в дерби над «Фенербахче» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Иммобиле, Габриэл Паулиста, Удуохай, Уйсал, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бешикташ» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

Словом, у коллектива плохая форма, тем не менее, у них хорошие шансы на три очка, если учесть явное преимущество в классе над главным аутсайдером чемпионата.

Чиро Иммобиле, который травмирован — лучший бомбардир команды и вообще Суперлиги с девятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Адана Демирспор» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Адана Демирспор» забивали больше 3,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Бешикташа» забивали обе команды и будет забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.30, победа «Адана Демирспор» — в 8.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их 10-ти из 11-ти последних поединков.

И хотя в шести последних матчах гости выиграли лишь однажды, на этот раз их шансы на успех высоки, если учесть их явный перевес в классе.

Ставка: «Бешикташ» выиграет 1-й тайм и основное время за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и тотал больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15