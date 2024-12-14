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    «Лилль» продолжит свою беспроигрышную серию!?

    «Марсель» — «Лилль». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига 1, 14 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Лилль»
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    «Лилль» не проигрывает на протяжении 15-и матчей подряд
    В рамках 15-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле примет «Лилль». Поединок пройдет 14 декабря и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Декабря 2024 года

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 19:00 Лилль

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •

    «Марсель»

    Турнирное положение: Команда занимает 2-ю строчку в таблице Лиги 1 с 29-ю очками в активе после 14-и туров, отставая от ПСЖ лишь на 5 баллов. К тому же, на пятки «Марселю» наступает «Монако», набрав такое же количество баллов.

    Команда также занимает 2-е место в лиге по результативности, сумев отличиться 31 раз за 14 встреч при 17-и пропущенных. Интересно, что «Марсель» располагается лишь на 15-й позиции по результатам домашних встреч.

    Марсель — Лилль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке Лиги 1 команда обыграла «Сент-Этьен» (2:0), забивая голы в каждом тайме. До этого «Марсель» обыграл прямого конкурента по таблице — «Монако» со счетом 2:1.

    В последних 5-и матчах команда проиграла только «Осеру» (1:3) и 4 раза победила. За этот период «Марсель» также одолел «Ланс» (3:1) и «Нант» со счетом 2:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: Рубен Бланко, Валентин Карбони, Улисс Гарсия, Поль Лирола и Фарис Моумбагна (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Марсель» вместе с «Монако» способны составить конкуренцию ПСЖ за лидерство в Лиге 1. При этом, «олимпийцы» сейчас выступают гораздо стабильнее остальных.

    Нападающий Мэйсон Гринвуд отлично вписался в состав «Марселя». Игрок является лучшим бомбардиром команды. За 14 встреч в Лиге 1 форвард забил 10 голов и сделал голевую передачу.

    «Лилль»

    Турнирное положение: Эта команда располагается на 4-й позиции в Лиге 1 с 26-ю очками в активе. «Лилль» отстает от 3-ки лидеров в чемпионате лишь на 3 балла.

    Команда также занимает 4-ю строчку в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 12 очков из 21-го возможного. «Лилль» пропустил за 7 гостевых матчей всего 5 голов.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече в рамках ЛЧ команда обыграла «Штурм» (3:2), а до этого одержала победу над «Брестом» (3:1) в Лиге 1, создав комфортное преимущество уже в 1-м тайме.

    «Лилль» не проигрывает уже на протяжении 15-и последних матчей во всех турнирах. За этот период команда сумела победить 9 раз при 6-и ничейных результатах.

    Не сыграют: Итан Мбаппе, Тиагу Сантос, Самуэль Умтити, Эдон Жегрова (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Лилль» — еще один претендент на борьбу за чемпионство. Команда очень стабильна в последнее время, не теряя много очков. К тому же, у «Лилля» отличный атакующий потенциал.

    К тому же, команда частенько отбирает очки у «Марселя» в очных противостояниях. В последней встрече «Лилль» одолел своего соперника со счетом 3:1.

    Статистика для ставок

    • «Лилль» не проигрывает на протяжении 15-и последних матчей во всех турнирах

    • У «Марселя» продолжается победная серия, которая насчитывает 3 матча подряд

    • В последних 5-и очных встречах «Марсель» обыгрывал «Лилль» только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Марселя» — 2.17, победа «Лилля» — 3.40, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.88 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Лилль» все-таки продолжит свою беспроигрышную серию.

    Ставка: Победа «Лилля» с форой (0) за 2.40.

    Прогноз: Обе команды будут стараться атаковать и забивать голы.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

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    «Марсель» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. «Лилль» продолжит свою беспроигрышную серию!?
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