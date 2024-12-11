11 декабря в Милане на «Сан-Сиро» пройдет поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором «Милан» сыграет против сербской «Црвена Звезды». начало игры запланировано на 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Црвена Звезда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: Итальянская команда с девятью зачетными пунктами разместилась на 16 строке в общей таблице.

«Милан» выиграл три поединка из пяти проведенных и два раза уступил, забил десять мячей, а пропустил на два гола меньше.

Последние матчи: «Россонери» стартовали в этом розыгрыше Лиги чемпионов с двух фиаско кряду, но затем выиграли три последующих поединка, одолев по 3:1 дома «Брюгге» и в Мадриде «Реал», а также в Братиславе «Слован» 3:2 в прошлом туре. Накануне же данной игры они уступили в Бергамо «Аталанте» 1:2 в чемпионате Италии, где идут только седьмыми в таблице.

Не сыграют: Кристиан Пулишич, Лука Йович и Алессандро Флоренци пребывают в лазарете команды.

Состояние команды: «Милан» уступил в своем последней проведенном поединке. И этим фиаско коллектив прервал свою 7-матчевую серию без поражений.

В этот удачный для себя период он расписал два мировых исхода и отпраздновал пять викторий, две из которых пришлись на поединки Лиги чемпионов. И стоит отметить, что в главном еврокубке этого сезона команда неизменно пропускала в каждой игре, а не забила только в одной.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: Чемпион Сербии с тремя набранными пунктами разместился на 31 месте в общей таблице, уступая три очка зоне плей-офф.

«Црвена Звезда» отпраздновала одну викторию в этом розыгрыше Лиги чемпионов и четыре встречи проиграла, разница мячей составляет 9:17.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Клуб из Белграда стартовал в данном розыгрыше Лиги чемпионов с четырех поражений подряд. И только в прошлом туре он прервал эту неудачную серию, разгромив на своем поле немецкий «Штутгарт» со счетом 5:1. А в преддверии этой встречи он добыл крупную викторию 6:0 в чемпионате Сербии, в котором уверенно лидирует.

Не сыграют: Питер Олайинка и Адем Авдич не помогут своей команде.

Состояние команды: «Црвена Звезда» вышла победителем из своих пяти предыдущих поединков во всех турнирах, но четыре игры за это время пришлись на внутреннюю арену, где соперники очень скромные. На евроарене сербы кроме поединка прошлом тура против «Штутгарта» смотрелись слабо, проиграв три из четырех матчей с разгромным счетом.

Статистика для ставок

«Милан» еще никогда не уступал «Црвене Звезде», выиграв два раза при двух ничьих

Последний раз между собой эти клубы встречались в 2021 году в 1/16 Лиги Европы, сыграв тогда дважды вничью — 1:1 и 2:2

В трех предыдущих очных матчах данных клубов играла ставка обе забьют

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милана» — 1.32, победа «Црвены Звезды» — 10.00, ничья — 5.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.53 соответственно.

Прогноз: При своих зрителях миланский коллектив просто обязан уверенно обыгрывать столько скромного соперника, у которого в этом розыгрыше ЛЧ есть уже три крупных проигрыша.

Рекомендуемая ставка: победа «Милана» с форой (-1,5) за 1.83.

Прогноз: И также еще здесь прогнозируем верховой исход, так как в этом турнире оба коллектива зачастую выдают весьма результативные встречи.

Ставка: ТБ 3,0 за 1.88.