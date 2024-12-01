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    «Торпедо» уверенно расправится с тюменцами

    «Торпедо» — «Тюмень». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Первая лига, 1 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Тюмень»
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    Равиль Нетфуллин
    1 декабря в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Тюмень». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Тюмень», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 01 Декабря 2024 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 16:00 Тюмень

    Тюмень

  • Тюмень
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Команда Олега Кононова бьется за прямой выход в РПЛ. На текущий момент она занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Торпедо» в 20 поединках первенства настреляло 38 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 16 раз.

    Торпедо — Тюмень: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными пунктами. Москвичи переиграли «Сокол» (2:1).

    До того команда не сумела одолеть «СКА-Хабаровск» (2:2). А вот поединок с «Енисеем» принес торпедовцам уверенную викторию (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Торпедовцы еще не проигрывали в текущем первенстве. При этом команда Кононова явно способна еще прибавить во всех компонентах.

    Матчи с тюменцами для команды традиционно складываются успешно. Из пяти очных поединков «Торпедо» выиграло 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что москвичи мотивированы завершить осеннюю часть сезона на мажорной ноте. Да и оппонент явно не блещет стабильностью результатов.

    «Тюмень»

    Турнирное положение: Тюменцы всеми силами сражаются за выживание. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

    Причем «Тюмень» относительно неплохо действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла 16 мячей в ворота соперников.

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  • 28/11/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла важнейшую викторию. Тюменцы переиграли тульский «Арсенал» (2:1).

    При этом после того команда вылетела из Кубка России, в серии пенальти уступив «Краснодару». А вот встреча с сочинцами завершилась минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Тюмень» добыла 1 победу. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Тюменцы проводят весьма противоречивый сезон. Сибиряки вроде бы твердо стоят на вылет, но к зимней паузе несколько прибавили.

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    При этом «Тюмень» на 8 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот оборона ошибается уж слишком часто — 34 пропущенных мяча.

    Тюменцы ершисты, вот только никак не могут обрести пресловутую стабильность. А вот один из лидеров первенства для сибиряков станет прекрасным раздражителем.

    И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за заветные очки. Вот только оппонент нынче выглядит куда предпочтительнее.

    Статистика для ставок

    • Тюменцы еще ни разу в истории не обыгрывали «Торпедо»

    • «Торпедо» в 4 своих последних матчах забивало не менее 2 мячей

    • Москвичи в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 8.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.14 и 1.68.

    Прогноз: Торпедовцы выглядят куда монолитнее соперника, и уж точно активно понесутся в атаку.

    Тюменцы крайне нестабильны, да и подопечные Кононова нынче находятся в прекрасных кондициях.

    Ставка: Фора «Торпедо» -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14

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    «Торпедо» — «Тюмень»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. «Торпедо» уверенно расправится с тюменцами
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