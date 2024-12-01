1 декабря в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Тюмень». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Тюмень», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Команда Олега Кононова бьется за прямой выход в РПЛ. На текущий момент она занимает 2 место в турнирной таблице.

При этом «Торпедо» в 20 поединках первенства настреляло 38 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 16 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными пунктами. Москвичи переиграли «Сокол» (2:1).

До того команда не сумела одолеть «СКА-Хабаровск» (2:2). А вот поединок с «Енисеем» принес торпедовцам уверенную викторию (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Торпедовцы еще не проигрывали в текущем первенстве. При этом команда Кононова явно способна еще прибавить во всех компонентах.

Матчи с тюменцами для команды традиционно складываются успешно. Из пяти очных поединков «Торпедо» выиграло 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что москвичи мотивированы завершить осеннюю часть сезона на мажорной ноте. Да и оппонент явно не блещет стабильностью результатов.

«Тюмень»

Турнирное положение: Тюменцы всеми силами сражаются за выживание. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

Причем «Тюмень» относительно неплохо действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла 16 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла важнейшую викторию. Тюменцы переиграли тульский «Арсенал» (2:1).

При этом после того команда вылетела из Кубка России, в серии пенальти уступив «Краснодару». А вот встреча с сочинцами завершилась минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних поединках «Тюмень» добыла 1 победу. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Тюменцы проводят весьма противоречивый сезон. Сибиряки вроде бы твердо стоят на вылет, но к зимней паузе несколько прибавили.

При этом «Тюмень» на 8 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот оборона ошибается уж слишком часто — 34 пропущенных мяча.

Тюменцы ершисты, вот только никак не могут обрести пресловутую стабильность. А вот один из лидеров первенства для сибиряков станет прекрасным раздражителем.

И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за заветные очки. Вот только оппонент нынче выглядит куда предпочтительнее.

Статистика для ставок

Тюменцы еще ни разу в истории не обыгрывали «Торпедо»

«Торпедо» в 4 своих последних матчах забивало не менее 2 мячей

Москвичи в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 8.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.14 и 1.68.

Прогноз: Торпедовцы выглядят куда монолитнее соперника, и уж точно активно понесутся в атаку.

Тюменцы крайне нестабильны, да и подопечные Кононова нынче находятся в прекрасных кондициях.

Ставка: Фора «Торпедо» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14