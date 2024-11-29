29 ноября в 12-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Фаренсе» и «Эштрела». Начало игры — в 23:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Фаренсе» — «Эштрела», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фаренсе»

Турнирное положение: «Фаренсе» сейчас бьется за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Фаренсе» всего на 4 очка отстает от спасительного 15 места. А вот забила команда всего 5 мячей в 11 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. Поединок с «Арокой» завершился викторией (2:1).

При этом «Фаренсе» до того расписал мировую с «Каса Пиа» (1:1). Зато немногим ранее команда потерпела поражение от «Бенфики» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Фаренсе» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила 28 раз в 11 матчах чемпионата.

Матчи с «Эштрелой» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Фаренсе» победил 2 раза при 3 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются оторваться от дна таблицы. Да и оппонент выглядит вполне удобоваримым.

«Эштрела»

Турнирное положение: «Эштрела» борется за выживание в Примейра-Лиге. Команда на данный момент находится на 15 строчке турнирной таблицы.

Причем «Эштрела» имеет не столь надежные тылы. В 11 поединках чемпионата Португалии команда пропустила 20 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. Поражение от «Бенфики» получилось разгромным (0:7).

При этом до того команда переиграла «Насьонал» (2:0). А вот встреча со «Спортингом» завершилась разгромной коллизией (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эштрела» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 15 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Эштрела» находится в крайне сложной психологической ситуации. Да и отрыв от опасной зоны минимальный.

А вот атакует «Эштрела» не столь результативно. В 11 поединках португальского чемпионата команда забила лишь 10 мячей в ворота соперников.

При этом команда в 2 своих последних выездных матчах пропустила 12 мячей. Да и «Фаренсе» она не обыгрывает уже 3 года.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с заметной оглядкой на тылы. «Эштрела» постарается эффективно сыграть на контратаках.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают почти 2 гола за матч

«Эштрела» в среднем забивает чуть реже гола за матч

«Фаренсе» забивает реже всех в лиге — 5 мячей в 11 поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фаренсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: «Фаренсе» крайне слабо выглядит в атаке, да и оборона ошибается частенько.

Номинальные гости наверняка постараются воспользоваться проблемами соперника.

Ставка: Победа «Эштрелы» за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35