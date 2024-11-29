29 ноября в 21-м туре чемпионата России по футболу в Первой лиге сыграют «Балтика» и «Алания». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Алания», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: после 20 туров «Балтика» уверенно возглавляет таблицу Первой лиги с 42 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре на своем поле была обыграна «Родина» со счетом 2:1. Задел подопечные Андрея Талалаева сделали еще в первом тайме после точных ударов Юрия Ковалева и Сергея Варатынова. Во втором тайме «Балтика» сбавила обороты и спокойно довела матч до победы, позволив сопернику забить лишь один мяч.

Ранее была гостевая победа над «КАМАЗом» (1:0) и над «Нефтехимиком» (2:1).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: после назначения Талалаева на пост главного тренера «Балтика» стала очень солидным клубом и по делу лидирует в Первой лиге. Состав и до Талалаева там был очень мощный, но при нем у команды наконец появился свой рисунок игры и необходимая лидеру уверенность. Причем, главный тренер смог безболезненно перейти на новую тактическую схему с тремя центральными защитниками.

«Алания»

Турнирное положение: сейчас «Алания» идет в зоне вылета таблицы Первой лиги с 18 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 20-м туре было домашнее поражение от «Урала» (0:1). В этом матче команда Спартака Гогниева была бледной тенью себя образцов лучших времен, когда радовала красивой игрой и результативностью. Против «Урала» «Алания» не создала ни голевого момента, проиграв абсолютно по делу.

До этого было домашнее поражение от «Ротора» (1:3) и ничья с «Арсеналом» (0:0).

Не сыграют: все основные игроки восстановились к этой встрече.

Состояние команды: пока возвращение Гогниева в «Аланию» не очень получается. Если на первых порах была эмоциональная встряска и результаты немного улучшились, то в последних турах наметился регресс и «барсы» опустились снова в зону вылета. Даже возвращение в состав большинства лидеров пока не особо помогает.

Статистика для ставок

В первом круге «Балтика» выиграла в гостях (2:0)

В сезоне 22/23 «Алания» выиграла дома (3:1), но уступила в гостях (2:1)

«Балтика» выиграла 9 матчей подряд в чемпионате, «Алания» не знает побед в пяти последних играх

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Балтики» дают 1,45, а на «Аланию» — 7,40, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,68, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: «Балтика» сейчас на две головы сильнее «Алании», а тем более играет в Калининграде при мощнейшей поддержке трибун, что делает ее вдвойне опасней. Потерь в составе у Талалаева нет, все лидеры в отличной форме и настроении, поэтому проблем в этой игре возникнуть не должно.

Ставка: победа «Балтики» с форой -1 за 1,75.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть гораздо более рисковый вариант за отличный коэффициент. Хозяева способны подавить своей активностей соперника и создать отличный задел еще до перерыва.

Ставка: победа «Балтики» с форой -1 в первом тайме за 3,80.