24 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Страсбург». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» после 11-ти стартовых туров национального чемпионата Франции борется за выход в еврокубки и находится на шестом месте.

«Ницца» набрала 17 очков и по дополнительным показателям опережает сразу двух своих ближайших преследователей — «Реймс» и «Ланс».

Последние матчи: в своей предыдущей встрече в рамках Лиги 1 клуб на своем поле в результативной игре разошелся миром с «Лиллем» (2:2).

Ранее в четвертом туре основного раунда Лиги Европы коллектив также довольствовался мировым исходом, и при этом с аналогичным счетом — 2:2.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Клосс, Абди, Ндомбеле, Мохамед Абдельмонем, Менди, Будауи, Сансон, Моффи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Ницца» не проиграла при двух победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохой форме коллектива, что с учетом перевеса в классе, а также фактора своего поля позволяет ему рассчитывать на три очка.

Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после 11-ти туров национального чемпионата Франции находится в середине таблицы на 11-й позиции.

«Страсбург» набрал 13 очков и на четыре балла отстает от зоны еврокубков, а также на три балла опережает зону плей-офф за выживание и на четыре — зону вылета.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Монако» (1:3).

Перед этим коллектив в предыдущем туре французского чемпионата также проиграл, оказавшись слабее «Сент-Этьена» в чужих стенах с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Сарр, Переа, Эмега, Себас, Делен, Беллааруш, Саи, дисквалифицирован — Диарра.

Состояние команды: в трех из четырех последних поединков, которые пришлись на Лигу 1, «Страсбург» был слабее своих соперников.

Это, очевидно, говорит о плохой форме гостей, что с учетом более высокого класса соперника, который при этом сыграет на своем поле, не позволяет им рассчитывать даже на ничью.

Андре Сантуш — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ницца» не проиграла при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Страсбурга» забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Страсбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.70, победа «Страсбурга» — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.05.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в их данных поединках забивали больше 2,5 голов.

Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в их трех из четырех последних матчей было именно так.

Ставка: «Ницца» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.25.