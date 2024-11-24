«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» после 11-ти стартовых туров национального чемпионата Франции борется за выход в еврокубки и находится на шестом месте.
«Ницца» набрала 17 очков и по дополнительным показателям опережает сразу двух своих ближайших преследователей — «Реймс» и «Ланс».
Последние матчи: в своей предыдущей встрече в рамках Лиги 1 клуб на своем поле в результативной игре разошелся миром с «Лиллем» (2:2).
Ранее в четвертом туре основного раунда Лиги Европы коллектив также довольствовался мировым исходом, и при этом с аналогичным счетом — 2:2.
Не сыграют: травмированы — Клосс, Абди, Ндомбеле, Мохамед Абдельмонем, Менди, Будауи, Сансон, Моффи, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Ницца» не проиграла при двух победах и двух ничьих.
Это говорит о неплохой форме коллектива, что с учетом перевеса в классе, а также фактора своего поля позволяет ему рассчитывать на три очка.
Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.
«Страсбург»
Турнирное положение: «Страсбург» после 11-ти туров национального чемпионата Франции находится в середине таблицы на 11-й позиции.
«Страсбург» набрал 13 очков и на четыре балла отстает от зоны еврокубков, а также на три балла опережает зону плей-офф за выживание и на четыре — зону вылета.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Монако» (1:3).
Перед этим коллектив в предыдущем туре французского чемпионата также проиграл, оказавшись слабее «Сент-Этьена» в чужих стенах с результатом 0:2.
Не сыграют: травмированы — Сарр, Переа, Эмега, Себас, Делен, Беллааруш, Саи, дисквалифицирован — Диарра.
Состояние команды: в трех из четырех последних поединков, которые пришлись на Лигу 1, «Страсбург» был слабее своих соперников.
Это, очевидно, говорит о плохой форме гостей, что с учетом более высокого класса соперника, который при этом сыграет на своем поле, не позволяет им рассчитывать даже на ничью.
Андре Сантуш — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Ницца» не проиграла при тотал больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Страсбурга» забивали больше 3,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Страсбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.70, победа «Страсбурга» — в 4.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.05.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в их данных поединках забивали больше 2,5 голов.
Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в их трех из четырех последних матчей было именно так.
Ставка: «Ницца» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.25.