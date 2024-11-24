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    Вернется ли «Ницца» к победам?

    «Ницца» — «Страсбург». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига 1, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Страсбург»
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    Эванн Гессан
    24 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Страсбург». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» после 11-ти стартовых туров национального чемпионата Франции борется за выход в еврокубки и находится на шестом месте.

    «Ницца» набрала 17 очков и по дополнительным показателям опережает сразу двух своих ближайших преследователей — «Реймс» и «Ланс».

    Последние матчи: в своей предыдущей встрече в рамках Лиги 1 клуб на своем поле в результативной игре разошелся миром с «Лиллем» (2:2).

    Ранее в четвертом туре основного раунда Лиги Европы коллектив также довольствовался мировым исходом, и при этом с аналогичным счетом — 2:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Клосс, Абди, Ндомбеле, Мохамед Абдельмонем, Менди, Будауи, Сансон, Моффи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Ницца» не проиграла при двух победах и двух ничьих.

    Это говорит о неплохой форме коллектива, что с учетом перевеса в классе, а также фактора своего поля позволяет ему рассчитывать на три очка.

    Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» после 11-ти туров национального чемпионата Франции находится в середине таблицы на 11-й позиции.

    «Страсбург» набрал 13 очков и на четыре балла отстает от зоны еврокубков, а также на три балла опережает зону плей-офф за выживание и на четыре — зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Монако» (1:3).

    Перед этим коллектив в предыдущем туре французского чемпионата также проиграл, оказавшись слабее «Сент-Этьена» в чужих стенах с результатом 0:2.

    Не сыграют: травмированы — Сарр, Переа, Эмега, Себас, Делен, Беллааруш, Саи, дисквалифицирован — Диарра.

    Состояние команды: в трех из четырех последних поединков, которые пришлись на Лигу 1, «Страсбург» был слабее своих соперников.

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    Это, очевидно, говорит о плохой форме гостей, что с учетом более высокого класса соперника, который при этом сыграет на своем поле, не позволяет им рассчитывать даже на ничью.

    Андре Сантуш — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Ницца» не проиграла при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Страсбурга» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Страсбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.70, победа «Страсбурга» — в 4.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.05.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в их данных поединках забивали больше 2,5 голов.

    Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в их трех из четырех последних матчей было именно так.

    Ставка: «Ницца» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.25.

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    «Ницца» — «Страсбург»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Ницца» к победам?
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