24 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хольштайн» и «Майнц». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хольштайн» — «Майнц», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хольштайн»

Турнирное положение: «Хольштайну» явно уготована роль борца за выживание. По итогам 10 туров чемпионата команда оккупировала 17 строчку турнирной таблицы.

При этом «Хольштайн» относительно неплохо атакует, отличившись 12 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. Бременцам она уступила со счетом 1:2.

До того команда минимально переиграла «Хайденхайм». При этом чуть ранее случилось разгромное поражение от «Кельна» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыл 1 викторию. В этих поединках «Хольштайн» настрелял всего 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Бенедикт Пихлер — травмирован. Магнус Кнудсен — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: клубу из Киля в элите крайне неуютно. При этом отставание от спасительной 15 позиции измеряется 4 очками.

Матчи против «Майнца» для команды исторически складываются сложно. В двух очных поединках «Хольштайн» по разу победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются разжиться тремя очками. Да и единственную викторию команда добыла именно в Киле.

«Майнц»

Турнирное положение: «Карнавальники» в текущем чемпионате борются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Майнц» в 10 матчах отправил 15 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

Последние матчи: предыдущий тур чемпионата команда провела удачно. «Карнавальники» сумели одолеть «Боруссию» Д (3:1).

До того команда расписала мировую с «Фрайбургом» (0:0). А вот встреча с «Баварией» завершилась болезненной коллизией (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Майнц» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Нельсон Вайпер — травмирован.

Состояние команды: «карнавальникам» должна пойти на пользу пауза на матчи сборных. Да и отставание от искомой 6 позиции составляет всего 3 зачетных балла.

При этом «Майнц» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, стабильность явно не причислишь к союзникам команды.

В двух своих последних поединках команда не проигрывала. Плюс в плане опыта выступлений в Бундеслиге она явно опережает оппонента.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. «Карнавальники» имеют достаточно качественный подбор игроков, да и лазарет команды почти пуст.

Статистика для ставок

«Майнц» не проигрывал в 2 своих последних матчах

«Хольштайн» пропускают в среднем более 2 голов за матч

Клуб из Киля свою единственную победу добыл дома

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Номинальные хозяева имеют явные проблемы с надежностью тылов, да и вообще, выглядят слабее соперника.

«Майнц» намеревается побороться за выход в еврокубки, и уж точно будет активно атаковать.

Ставка: Победа «Майнца» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20