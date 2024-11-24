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    Сумеет ли «Майнц» справиться с аутсайдером?

    «Хольштайн» — «Майнц». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Бундеслига, 24 ноября 2024 года

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    «Майнц»
    24 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хольштайн» и «Майнц». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хольштайн» — «Майнц», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Ноября 2024 года

    Хольштайн

  • Киль
    •  Хольштайн 17:30 Майнц

    Майнц

  • Майнц
    •

    «Хольштайн»

    Турнирное положение: «Хольштайну» явно уготована роль борца за выживание. По итогам 10 туров чемпионата команда оккупировала 17 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Хольштайн» относительно неплохо атакует, отличившись 12 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 раз.

    Хольштайн — Майнц: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. Бременцам она уступила со счетом 1:2.

    До того команда минимально переиграла «Хайденхайм». При этом чуть ранее случилось разгромное поражение от «Кельна» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыл 1 викторию. В этих поединках «Хольштайн» настрелял всего 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Бенедикт Пихлер — травмирован. Магнус Кнудсен — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: клубу из Киля в элите крайне неуютно. При этом отставание от спасительной 15 позиции измеряется 4 очками.

    Матчи против «Майнца» для команды исторически складываются сложно. В двух очных поединках «Хольштайн» по разу победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются разжиться тремя очками. Да и единственную викторию команда добыла именно в Киле.

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Карнавальники» в текущем чемпионате борются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Майнц» в 10 матчах отправил 15 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур чемпионата команда провела удачно. «Карнавальники» сумели одолеть «Боруссию» Д (3:1).

    До того команда расписала мировую с «Фрайбургом» (0:0). А вот встреча с «Баварией» завершилась болезненной коллизией (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Майнц» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Нельсон Вайпер — травмирован.

    Состояние команды: «карнавальникам» должна пойти на пользу пауза на матчи сборных. Да и отставание от искомой 6 позиции составляет всего 3 зачетных балла.

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    При этом «Майнц» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, стабильность явно не причислишь к союзникам команды.

    В двух своих последних поединках команда не проигрывала. Плюс в плане опыта выступлений в Бундеслиге она явно опережает оппонента.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. «Карнавальники» имеют достаточно качественный подбор игроков, да и лазарет команды почти пуст.

    Статистика для ставок

    • «Майнц» не проигрывал в 2 своих последних матчах

    • «Хольштайн» пропускают в среднем более 2 голов за матч

    • Клуб из Киля свою единственную победу добыл дома

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Номинальные хозяева имеют явные проблемы с надежностью тылов, да и вообще, выглядят слабее соперника.

    «Майнц» намеревается побороться за выход в еврокубки, и уж точно будет активно атаковать.

    Ставка: Победа «Майнца» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

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    «Хольштайн» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Майнц» справиться с аутсайдером?
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