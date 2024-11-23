23 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: сейчас команда Пепа Гвардиолы идет на втором месте таблицы АПЛ с 23 очками.

Последние матчи: в 11-м туре «Манчестер Сити» уступил в гостях «Брайтону» (1:2). «Горожане» быстро открыли счет после точного удара Холанна, но затем соперник перехватил инициативу и с помощью успешных замен сумел вырвать победу, забив дважды обескровленному «Ман Сити».

Ранее было крупное поражение в Лиге чемпионов от «Спортинга» (1:4) и в АПЛ от «Борнмута» (1:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Доку, Аке, Фоден, Стонуз, Диаш, Гриллиш, Родри.

Состояние команды: сейчас «Манчестер Сити» идет серией из четырех поражений кряду с учетом кубковых турниров, чего никогда не было во время работы с «горожанами» Гвардиолы.

Сказывается довольно короткая скамейка для топ-клуба и большое число травмированных с начала сезона. Отсюда усталость всего состава и ведущих футболистов, что выливается в слабые результаты в последнее время.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: сейчас «Тоттенхэм» занимает только 10-е место в таблице АПЛ с 16 очками.

Последние матчи: в 11-м туре «шпоры» уступили на своем поле «Ипсвичу» (1:2). Уже к перерыву «Тоттенхэм» уступал со счетом 0:2, пропустив два необязательных мяча. Во втором тайме лондонцы встрепенулись, но смогли забить лишь один ответный гол, его автором стал уругваец Родриго Бентанкур.

До этого было поражение в гостях в ЛЧ от «Галатасарая» (2:3) и победа в АПЛ над «Астон Виллой» (4:1).

Не сыграют: дисквалифицирован — Бентанкур, травмированы — Ромеро, Ришарлисон, де Вен, Одоберт.

Состояние команды: работа главного тренера Анге Постекоглу в этом сезоне вызывает много вопросов и все чаще идут разговоры о его увольнении.

«Тоттенхэм» играет очень неровно, часто чередуя яркие матчи с откровенно провальными, а защита, несмотря на все последние приобретения, так и не стала играть надежнее.

Статистика для ставок

В Кубке Английской лиги этого сезона «Тоттенхэм» выиграл со счетом 2:1

Матч в прошлом сезоне в Кубке Англии завершился победой «горожан» (1:0)

В АПЛ 2023/24 «Ман Сити» выиграл в гостях со счетом 2:0, а игра в Лондоне завершилась ничейным исходом (3:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Сити» дают 1,55, а на «Тоттенхэм» — 6,0, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,96, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,90.

Прогноз: игры после перерыва на сборные всегда сложно прогнозировать, но в этом матче вряд ли стоит ждать много забитых мячей. Оба клуба серьезно обескровлены потерями в составе, за две недели немного нарушились игровые связи и потребуется некоторое время, чтобы их восстановить.

Вряд ли «Тоттенхэм» станет играть с «Ман Сити» в привычный для себя бесшабашный футбол, так как отлично понимает последствия такого шага. Да и Постекоглу не стоит забывать, что ему могут не простить разгрома.

Ставка: тотал меньше 3,5 за 1,96.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть тотал через победу хозяев. Несмотря на большие потери в составе, пора уже «Манчестер Сити» все-таки выиграть.

Ставка: победа «Ман Сити» плюс тотал 3,5 за 3,30.