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    «Алания» — «Урал». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Первая лига, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Урал»
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    Эрик Бикфалви
    23 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Урал». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 23 Ноября 2024 года

    Алания

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    •  Алания 15:00 Урал

    Урал

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    «Алания»

    Турнирное положение: «Барсы» сражаются за сохранение прописки в первой лиге. После 19 туров они занимают 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Алания» в 19 поединках первенства настреляла всего 12 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 20 раз.

    Алания — Урал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась очками. Владикавказцы уступили «Ротору» (1:3).

    До того команда расписала мировую с «канонирами» (0:0). А вот поединок с «Торпедо» завершился форменным провалом (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Алексей Татаев — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Владикавказцы не могут победить уже месяц. А вот отставание от спасительного 15 места измеряется лишь одним баллом.

    Матчи с «Уралом» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Алания» проиграла 2 раза при одной виктории.

    Нет сомнений, что владикавказцы намерены зацепиться за очки. Да и пора бы команде адепта атакующего стиля Спартака Гогниева поднатореть в плане реализации.

    «Урал»

    Турнирное положение: Уральцы мечтают о прямом возвращении в РПЛ. По итогам 19 туров первенства команда находится на 3 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    Причем «Урал» довольно успешно действует в плане реализации. В 19 матчах команда настреляла 29 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Уральцы перестреляли крепкий «Енисей» (4:3).

    При этом до того команда расправилась с «Шинником» (2:0). А вот встреча с «Родиной» принесла лишь сухой паритет.

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Урал» выиграл 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Уральцы имеют явные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила уже 20 мячей.

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    При этом «Урал» играет залихватски — от саксофона до ножа. Да и приход на тренерский мостик Олега Шатова пока себя оправдывает.

    Уральцы всего на 4 зачетных пункта отстают от топ-2. Так что нужно и самими не плошать, и от конкурентов ждать осечки.

    И уж точно номинальные гости намерены продолжить погоню за дуэтом лидеров. Да и Мартин Секулич проводит продуктивный сезон, забив уже 6 мячей.

    Статистика для ставок

    • Владикавказцы не побеждают уже месяц

    • «Урал» победил в 2 своих последних матчах

    • «Алания» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.13.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.21 и 1.64.

    Прогноз: «Барсам» отступать некуда, так что бой одному из лидеров команда точно даст.

    Уральцы имеют проблемы с надежностью тылов, да и «Алания» явно мотивирована прервать свой безвыигрышный сериал.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

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