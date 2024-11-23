23 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Урал». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алания»

Турнирное положение: «Барсы» сражаются за сохранение прописки в первой лиге. После 19 туров они занимают 17 место в турнирной таблице.

При этом «Алания» в 19 поединках первенства настреляла всего 12 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 20 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась очками. Владикавказцы уступили «Ротору» (1:3).

До того команда расписала мировую с «канонирами» (0:0). А вот поединок с «Торпедо» завершился форменным провалом (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Алексей Татаев — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Владикавказцы не могут победить уже месяц. А вот отставание от спасительного 15 места измеряется лишь одним баллом.

Матчи с «Уралом» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Алания» проиграла 2 раза при одной виктории.

Нет сомнений, что владикавказцы намерены зацепиться за очки. Да и пора бы команде адепта атакующего стиля Спартака Гогниева поднатореть в плане реализации.

«Урал»

Турнирное положение: Уральцы мечтают о прямом возвращении в РПЛ. По итогам 19 туров первенства команда находится на 3 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

Причем «Урал» довольно успешно действует в плане реализации. В 19 матчах команда настреляла 29 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Уральцы перестреляли крепкий «Енисей» (4:3).

При этом до того команда расправилась с «Шинником» (2:0). А вот встреча с «Родиной» принесла лишь сухой паритет.

Вообще, в 5 своих последних поединках «Урал» выиграл 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Уральцы имеют явные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила уже 20 мячей.

При этом «Урал» играет залихватски — от саксофона до ножа. Да и приход на тренерский мостик Олега Шатова пока себя оправдывает.

Уральцы всего на 4 зачетных пункта отстают от топ-2. Так что нужно и самими не плошать, и от конкурентов ждать осечки.

И уж точно номинальные гости намерены продолжить погоню за дуэтом лидеров. Да и Мартин Секулич проводит продуктивный сезон, забив уже 6 мячей.

Статистика для ставок

Владикавказцы не побеждают уже месяц

«Урал» победил в 2 своих последних матчах

«Алания» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.13.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.21 и 1.64.

Прогноз: «Барсам» отступать некуда, так что бой одному из лидеров команда точно даст.

Уральцы имеют проблемы с надежностью тылов, да и «Алания» явно мотивирована прервать свой безвыигрышный сериал.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21