22 ноября в 16-м туре чемпионата по футболу сыграют «Рубин» и «Акрон». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: после первого круга «Рубин» располагается на седьмом месте в таблице РПЛ с 19 очками.

Последние матчи: в 15-м туре команда Рашида Рахимова сыграла на своем поле вничью с «Краснодаром». Первый тайм прошел под диктовку «Рубина», на 18-й минуте забил Чумич, а чуть позже не реализовал пенальти Даку. После перерыва «быки» пришли в себя, смогли не только сравнять счет, но и выиграть, но их гол был не засчитан в весьма спорном эпизоде.

Ранее была ничья в Кубке России с ЦСКА (0:0) и поражение от «Локомотива» (0:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: дисквалифицирован защитник Вуячич, травмирован хавбек Юкич.

Состояние команды: как обычно, команды Рахимова играют в не самый привлекательный футбол, для него важна прежде всего крепкая оборона и железная дисциплина, а потом уже атака и импровизация. Периодически возникают слухи о его отставке, что не добавляет спокойствия футболистам.

«Акрон»

Турнирное положение: дебютант элитного дивизиона сейчас занимает 9-е место в таблице РПЛ с 16 очками.

Последние матчи: в заключительном матче первого круга «Акрон» потерпел разгромное поражение от «Спартака» со счетом 0:4. В обороне тольяттинцев царил полный хаос, и счет в полной мере отражает разницу в классе соперников в этой встрече. При этом и в атаке почти ничего не было создано.

До этого была домашняя победа над «Крыльями Советов» (2:0) и ничья с «Динамо» Мх (1:1).

Не сыграют: дисквалифицирован Бакаев-младший.

Состояние команды: поражение от «Спартака» немного должно отрезвить команду Заурбека Тедеева и немного сбить с нее спесь, которая образовалась в результате удачных выступлений.

Двухнедельный перерыв также пошел на пользу команде, почти все игроки спокойно готовились к этому матчу. Восстановился и Дзюба, который стал очень важен для «Акрона» за короткий срок.

Статистика для ставок

В первом круге «Рубин» выиграл в гостях со счетом 2:1

В Кубке России этого сезона «Рубин» разгромил дома «Акрон» (4:0)

Игра на поле тольяттинцев также завершилась победой казанцев (0:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 1,80, а на «Акрон» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: исторически матич «Акрона» против «Рубина» складываются не в их пользу, но сейчас немного другая ситуация.

Команда Тедеева сыгралась и стала единым коллективом, а сам тренер все более уверенно чувствует себя в РПЛ. Казанцы же не всегда стабильны, им лучше играть вторым номером на выезде. Не стоит забывать и о потере столпа обороны Вуячича из-за перебора карточек.

Ставка: «Акрон» не проиграет за 2,08.

Прогноз: ничего страшного в этом «Рубине» нет, так что можно попробовать заиграть более рисковый вариант под возврат.

Ставка: победа «Акрона» с форой 0 за 3,50.