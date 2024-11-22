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    «Акрон» будет ничем не хуже «Рубина»

    Рубин — Акрон: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.08. 22.11.2024

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Акрон»
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    Артем Дзюба
    22 ноября в 16-м туре чемпионата по футболу сыграют «Рубин» и «Акрон». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Ноября 2024 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 19:00 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
    •

    «Рубин»

    Турнирное положение: после первого круга «Рубин» располагается на седьмом месте в таблице РПЛ с 19 очками.

    Последние матчи: в 15-м туре команда Рашида Рахимова сыграла на своем поле вничью с «Краснодаром». Первый тайм прошел под диктовку «Рубина», на 18-й минуте забил Чумич, а чуть позже не реализовал пенальти Даку. После перерыва «быки» пришли в себя, смогли не только сравнять счет, но и выиграть, но их гол был не засчитан в весьма спорном эпизоде.

    Рубин — Акрон: коэффициенты букмекеров

    Ранее была ничья в Кубке России с ЦСКА (0:0) и поражение от «Локомотива» (0:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: дисквалифицирован защитник Вуячич, травмирован хавбек Юкич.

    Состояние команды: как обычно, команды Рахимова играют в не самый привлекательный футбол, для него важна прежде всего крепкая оборона и железная дисциплина, а потом уже атака и импровизация. Периодически возникают слухи о его отставке, что не добавляет спокойствия футболистам.

    «Акрон»

    Турнирное положение: дебютант элитного дивизиона сейчас занимает 9-е место в таблице РПЛ с 16 очками.

  • В «Акроне» высказались о скандальном интервью Дзюбы
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    • Последние матчи: в заключительном матче первого круга «Акрон» потерпел разгромное поражение от «Спартака» со счетом 0:4. В обороне тольяттинцев царил полный хаос, и счет в полной мере отражает разницу в классе соперников в этой встрече. При этом и в атаке почти ничего не было создано.

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    До этого была домашняя победа над «Крыльями Советов» (2:0) и ничья с «Динамо» Мх (1:1).

    Не сыграют: дисквалифицирован Бакаев-младший.

    Состояние команды: поражение от «Спартака» немного должно отрезвить команду Заурбека Тедеева и немного сбить с нее спесь, которая образовалась в результате удачных выступлений.

    Двухнедельный перерыв также пошел на пользу команде, почти все игроки спокойно готовились к этому матчу. Восстановился и Дзюба, который стал очень важен для «Акрона» за короткий срок.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Рубин» выиграл в гостях со счетом 2:1

    • В Кубке России этого сезона «Рубин» разгромил дома «Акрон» (4:0)

    • Игра на поле тольяттинцев также завершилась победой казанцев (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 1,80, а на «Акрон» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

    Прогноз: исторически матич «Акрона» против «Рубина» складываются не в их пользу, но сейчас немного другая ситуация.

    Команда Тедеева сыгралась и стала единым коллективом, а сам тренер все более уверенно чувствует себя в РПЛ. Казанцы же не всегда стабильны, им лучше играть вторым номером на выезде. Не стоит забывать и о потере столпа обороны Вуячича из-за перебора карточек.

    Ставка: «Акрон» не проиграет за 2,08.

    Прогноз: ничего страшного в этом «Рубине» нет, так что можно попробовать заиграть более рисковый вариант под возврат.

    Ставка: победа «Акрона» с форой 0 за 3,50.

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    «Рубин» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на футбол. «Акрон» будет ничем не хуже «Рубина»
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