Рубин
Акрон
«Рубин»
Турнирное положение: после первого круга «Рубин» располагается на седьмом месте в таблице РПЛ с 19 очками.
Последние матчи: в 15-м туре команда Рашида Рахимова сыграла на своем поле вничью с «Краснодаром». Первый тайм прошел под диктовку «Рубина», на 18-й минуте забил Чумич, а чуть позже не реализовал пенальти Даку. После перерыва «быки» пришли в себя, смогли не только сравнять счет, но и выиграть, но их гол был не засчитан в весьма спорном эпизоде.
Рубин — Акрон: коэффициенты букмекеров
Ранее была ничья в Кубке России с ЦСКА (0:0) и поражение от «Локомотива» (0:1).
Не сыграют: дисквалифицирован защитник Вуячич, травмирован хавбек Юкич.
Состояние команды: как обычно, команды Рахимова играют в не самый привлекательный футбол, для него важна прежде всего крепкая оборона и железная дисциплина, а потом уже атака и импровизация. Периодически возникают слухи о его отставке, что не добавляет спокойствия футболистам.
«Акрон»
Турнирное положение: дебютант элитного дивизиона сейчас занимает 9-е место в таблице РПЛ с 16 очками.
Последние матчи: в заключительном матче первого круга «Акрон» потерпел разгромное поражение от «Спартака» со счетом 0:4. В обороне тольяттинцев царил полный хаос, и счет в полной мере отражает разницу в классе соперников в этой встрече. При этом и в атаке почти ничего не было создано.
До этого была домашняя победа над «Крыльями Советов» (2:0) и ничья с «Динамо» Мх (1:1).
Не сыграют: дисквалифицирован Бакаев-младший.
Состояние команды: поражение от «Спартака» немного должно отрезвить команду Заурбека Тедеева и немного сбить с нее спесь, которая образовалась в результате удачных выступлений.
Двухнедельный перерыв также пошел на пользу команде, почти все игроки спокойно готовились к этому матчу. Восстановился и Дзюба, который стал очень важен для «Акрона» за короткий срок.
Статистика для ставок
- В первом круге «Рубин» выиграл в гостях со счетом 2:1
- В Кубке России этого сезона «Рубин» разгромил дома «Акрон» (4:0)
- Игра на поле тольяттинцев также завершилась победой казанцев (0:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 1,80, а на «Акрон» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 3,80.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.
- 1.80Монако — Брест: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- 1.82Бавария — Аугсбург: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
- 1.91ПСЖ — Тулуза: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: исторически матич «Акрона» против «Рубина» складываются не в их пользу, но сейчас немного другая ситуация.
Команда Тедеева сыгралась и стала единым коллективом, а сам тренер все более уверенно чувствует себя в РПЛ. Казанцы же не всегда стабильны, им лучше играть вторым номером на выезде. Не стоит забывать и о потере столпа обороны Вуячича из-за перебора карточек.
Ставка: «Акрон» не проиграет за 2,08.
Прогноз: ничего страшного в этом «Рубине» нет, так что можно попробовать заиграть более рисковый вариант под возврат.
Ставка: победа «Акрона» с форой 0 за 3,50.