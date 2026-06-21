В очередном экспрессе разберём две встречи на ЧМ-2026 и игру чемпионата Латвии. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.00.

Аргентина — Австрия

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Чемпионы мира 2022 года ярко провели дебютный поединок на этом мундиале и абсолютно по делу разгромили Алжир со счётом 3:0. Главным героем встречи стал Лионель Месси, который оформил хет‑трик. Интересно, что его участие в этом матче было под вопросом.

До этого Аргентина вихрем пронеслась по соперникам в товарищеских матчах: сначала был обыгран Гондурас (2:0) и Исландия (3:0). Видно, что сборная неплохо готова физически уже сейчас, отлично себя чувствует в привычном климате, а за 4 года стала не только мудрее и сильнее благодаря притоку новых талантов.

Сборная Австрии тоже начала турнир с уверенной победы над Иорданией со счётом 3:1. Но ей пришлось повозиться с соперником. Первый мяч команда Ральфа Рангника, известного печальной работой в «Локомотиве», забила на 21‑й минуте после точного удара Шмида, а пропустила на 50‑й.

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Только ближе к концу матча Австрия смогла дожать своего соперника, забив дважды. Но против Аргентины ей придётся намного сложнее: тут уровень сопротивления в разы выше, а знаменитый прессинг австрийцев легко будет разбиваться техничными и индивидуально сильными аргентинскими игроками.

Наш прогноз: победа Аргентины за 1,58.

Франция — Ирак

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

В первом туре Франция на ЧМ‑2026 переиграла Сенегал со счётом 3:1. Игра получилась довольно плотной и непростой, и только во втором тайме команда Дидье Дешама смогла сломить сопротивление. Главным героем стал Килиан Мбаппе, оформивший дубль.

Видно, что пока Франция играет под серьёзными нагрузками и пока только на пути к своему оптимальному состоянию. Да и незачем сейчас играть на полную катушку, когда до финала ещё почти месяц, а задачи стоят перед «трёхцветными» как обычно максимальные.

В первом туре Ирак уступил Норвегии со счётом 1:4. В целом сборная выглядела довольно неплохо, огрызалась и могла избежать разгрома, но соперник всё‑таки намного выше классом и выглядел слишком заряженным на победу.

Вообще состав у Ирака довольно слабый: там есть всего несколько футболистов из европейских клубов, но никто из них не играет в топ‑5 лигах. Главная сила этой сборной — это характер и организованность. Понятно, что Франция выиграет в этой встрече, но вряд ли стоит тут ждать серьёзного разгрома.

Наш прогноз: победа Ирака с форой +3,5 за 1,45.

«РФШ» — «Огре»

Футбол. Чемпионат Латвии. Высшая лига

Нынешний флагман латвийского футбола «РФШ» уверенно лидирует в таблице чемпионата Латвии с 46 очками после 18 туров, обгоняя на очко своего главного конкурента — «Ригу».

В прошлом матче «РФШ» как раз уступил своему основному противнику в гостях со счётом 1:2 и теперь постарается реабилитироваться в игре с беспросветным аутсайдером. До этого «РФШ» выиграл в гостях у «Гробины» (3:1) и «Супер Новы» (2:1).

После 18 туров нет в латвийском чемпионате клуба слабее, чем «Огре». В прошлом сезоне команда выступала во Второй лиге и оказалась абсолютно не готова к иному уровню сопротивления.

После 18 матчей «Огре» набрал всего 7 очков, имея разницу 16−42, то есть пропуская в среднем почти 2,5 гола за игру. В прошлой игре «Огре» неожиданно обыграл в гостях «Елгаву» (2:0). Это была первая победа в чемпионате. Против лидера чемпионата придётся в разы сложнее — и тут светит разгром.

Наш прогноз: победа «РФШ Рига» с форой −3 за 1,75.

4.00 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4,0.