В «Акроне» высказались о скандальном интервью Дзюбы

Главный тренер «Акрона»поделился мнением о нашумевшем интервью нападающего

Ранее Дзюба дал большое интервью, в котором раскритиковал футбольных комментаторов, главного тренера сборной России Валерия Карпина, руководство «Локомотива» и не только.

«Безусловно, такие вещи читать тяжело мне как тренеру, как человеку, но в то же время Артем сегодня для меня тот человек, который со мной откровенен, я в этом даже не сомневаюсь.

И я ни в коем случае не хочу ни осуждать его, ни поддерживать в этом мнении уж тем более, я просто хочу сказать, что сегодня я с Артемом, как и с любым другим своим футболистом, потому что для меня это важно прежде всего. Это важно для меня.

Как-то был момент, который мне лично не понравился, когда было такое мнение, что вот какой-то конфетно-букетный период между мной и Дзюбой сейчас происходит. Его не было и не будет, потому что он профессионал, я профессионал, у него есть цели-задачи, у меня есть цели-задачи, и они совместные во многом.

Мы часто с ним разговариваем, и я очень стараюсь духовным оставаться человеком, верующим, и он очень хорошо к этому относится, и первый мой разговор был именно на эти темы. Для меня это очень важно, и я знаю, насколько он искренен как человек. И то, что у него что-то запало в свое время и какая-то осталась внутренняя, скорее всего, даже не обида, потому что он на самом деле мужчина, а, может быть, злость, скорее всего, это и есть тот посыл, который он посчитал», — сказал Тедеев в эфире программы «Футбол России».