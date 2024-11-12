Дзюба объяснил, почему не пожмет руку Семаку и Галактионову

Нападающийзаявил, что не пожмет руку главным тренерам бывших команд. Речь идет оизиз

«Что такое жать руки? В моем нормальном понимании, рукопожатие — только с тем, кого ты уважаешь. Ну и относишься по-нормальному.

В чем будет лицемерие и почему Семаку и Галактионову я не пожму руки? Объясню. Потому что когда я уходил, они не подошли, не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое "спасибо". Они испугались, они прятали глаза, не подошли ко мне и не сказали: "Артем, спасибо за проделанный этап. Жизнь такова, кто-то уходит, кто-то приходит, не ты первый, не ты последний". Все. Ни один из них этого не сделал. Не нашлось храбрости даже просто сказать: "Удачи!"

С чего потом мне с ними играть в лицемерие? Я могу в какой-то ситуации высказаться жестко. Зачем мне парад лицемерия? С какой целью жать руку Галактионову: Михаил Михайлович, здрасьте, как дела? Все нормально?», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Сейчас нападающий выступает за тольяттинский «Акрон». В нынешнем сезоне Дзюба провел 7 матчей в рамках чемпионата России, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.