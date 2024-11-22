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    «Шагадам» совершит блицкриг

    «Шагадам» — «Небитчи». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 22 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шагадам» — «Небитчи»
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    «Шагадам»
    22 ноября в 30-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Шагадам» и «Небитчи». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шагадам» — «Небитчи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 22 Ноября 2024 года

    Шагадам

  • Туркменбаши
    •  Шагадам 15:00 Небитчи

    Небитчи

  • Балканабад
    •

    «Шагадам»

    Турнирное положение: «Шагадам» уже ни за что не борется. Ныне команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шагадам» хочет сохранить за собой текущую позицию. Да и средняя результативность чуть превышает один гол за матч.

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть очки. «Шагадам» уступил «Копетдагу» (1:2).

    При этом «Шагадам» до того проиграл «Ахалу» (0:6). Да и немногим ранее команда с минимальным счетом уступила «Алтын Асыру».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью В этих поединках ее игроки забили 4 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шагадам» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила 44 раза в 27 матчах чемпионата.

    Матчи с «Небитчи» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Шагадам» выиграл 1 раз при 4 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. На своем поле «Шагадам» постарается проявить свои лучшие качества.

    «Небитчи»

    Турнирное положение: «Небитчи» проваливает нынешний чемпионат. Команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Небитчи» имеет крайне надежные тылы. В 27 поединках чемпионата Туркменистана команда пропустила 56 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Дома она сумела переиграть «Алтын Асыр» (2:2).

    При этом до того команда не уступила «Мерву» (1:1). А вот встреча с «Аркадагом» завершилась чувствительным поражением (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Небитчи» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Небитчи» находится не в лучшей психологической ситуации. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.

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    А вот атакует «Небитчи» крайне слабо. В 27 поединках туркменского чемпионата команда наколотила лишь 24 мяча.

    При этом команда уже почти потеряла турнирную мотивацию. В топ-5 подняться будет задачей крайне непростой, да и не все зависит от «Небитчи».

    Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Команда явно постарается зацепиться хотя бы ничью.

    Статистика для ставок

    • «Небитчи» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Небитчи» забивает в среднем менее гола за матч

    • «Шагадам» два месяца назад уступил «Небитчи» (1:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

    Прогноз: «Шагадам» явно постарается сохранить за собой четвертое место в чемпионате.

    Номинальные гости уже ни на что не претендуют, а вот «Шагадам» явно начнет встречу активно.

    Ставка: Победа «Шагадама» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.60

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