20 ноября в 31-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ашхабад» и «Алтын Асыр». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ашхабад» — «Алтын Асыр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ашхабад»

Турнирное положение: «Ашхабад» уже ни за что не борется. Ныне команда пребывает на скромном 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Ашхабад» хочет подняться хотя бы на строчку вверх. Да и средняя результативность не дотягивает до гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Мерв» был обыгран уверенно (2:0).

При этом «Ашхабад» до того нанес поражение «Копетдагу» (2:0). Зато немногим ранее команда расписала сухую мировую с «Шагадамом».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ашхабад» имеет серьезные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила 51 раз в 27 матчах чемпионата.

Матчи с «Алтын Асыром» для команды традиционно складываются неудачно. Из 7 последних очных поединков «Ашхабад» проиграл все 7.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и последняя победа над «Алтын Асыром» случилась еще 5 лет назад.

«Алтын Асыр»

Турнирное положение: «Алтын Асыр» борется за серебряные медали чемпионата. Команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Алтын Асыр» имеет не столь надежные тылы. В 26 поединках чемпионата Туркменистана команда пропустила 28 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда уступила. Поражение от «Мерва» вышло минимальным.

При этом до того команда не смогла переиграть «Небитчи» (2:2). А вот встреча с «Аль-Таавуном» завершилась разгромным поражением (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алтын Асыр» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Алтын Асыр» находится не в лучшей психологической ситуации. В трех своих последних матчах команда не побеждала.

А вот атакует «Алтын Асыр» просто превосходно. В 26 поединках туркменского чемпионата команда наколотила 65 мячей.

При этом команда регулярно пощипывает «Ашхабад». Да и оппонент ныне уже почти потерял турнирную мотивацию.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Алтын Асыр» выглядит солидно в плане реализации.

Статистика для ставок

«Ашхабад» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Алтын Асыр» не побеждал в 3 своих последних поединках

В семи последних очных поединках «Алтын Асыр» побеждал «Ашхабад»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 4.43.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.63 и 1.44.

Прогноз: «Алтын Асыр» явно постарается вернуться на победный путь.

Номинальные гости сражаются за серебряные медали чемпионата, так что стоит ожидать от них активных атак.

Ставка: Победа «Алтын Асыра» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.63