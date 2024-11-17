17 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Австрия и Словения. Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Австрия — Словения, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Австрия

Турнирное положение: австрийская национальная команда достаточно неплохо выступает в этом розыгрыше Лиги наций.

Австрийцы смогли набрать 10 очков и располагаются на первой строчке в турнирной таблице.

Главная команда Австрии смогла забить 13 мячей, а пропустила только 4.

Последние матчи: в ноябре Австрия уже успела переиграть Казахстан (2:0).

В октябре сборная Австрии в родных стенах разгромила Казахстан (4:0) и Норвегию (5:1).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

В сентябре же подопечные Ральфа Рангника сыграли вничью со Словенией (1:1) и уступили Норвегии (1:2).

Не сыграют: все футболисты, вызванные в сборную, готовы к игре.

Состояние команды: сейчас австрийцы не только добывают результат, но и показывают хорошую игру. Видна работа Ральфа Рангника.

Сборная Австрии с такой игрой обязана выходить в Лигу А и играть с более сильными по рангу соперниками.

Словения

Турнирное положение: главная команда Словении пока что еще претендует на повышение в классе.

Сейчас словенская «националка» имеет в своем активе сем очков и занимает третье место в группе.

Словенцы смогли забить только шесть мячей, а в свои ворота пропустили восемь.

Последние матчи: 14 ноября Словения достаточно неожиданно крупно проиграла Норвегии (1:4).

В октябре сборная Словении также уступила Норвегии (0:3) и переиграла Казахстан (1:0).

В сентябре же подопечные Матьяжа Кека поделили очки с Австрией (1:1) и разбили Казахстан (3:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: сейчас у сборной Словении не очень радужное. С большой долей вероятности команде предстоит играть переходные матчи за право остаться в Лиге В.

Конечно, это и есть уровень словенцев. До Лиги А команда не дотягивает, а вот в Лиге В выступает как раз на должном уровне.

Статистика для ставок

Австрия выиграла 3 последних матча

Словения проиграла 2 из последних 3 матчей

В прошлом очном матче 6 сентября Словения и Австрия сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.48. Ничья — в 4.40, победа Словении — в 6.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: команды в последнее время любят забивать, поэтому вполне вероятно смогут забить друг другу и в этой игре.

Ставка: обе забьют за 2.00.

Прогноз: Словения если и слабее соперника, то ненамного, поэтому думается, что если она и проиграет, то только минимально.

Ставка: победа Словении с форой+1 за 2.05.