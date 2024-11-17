Австрия
Словения
Австрия
Турнирное положение: австрийская национальная команда достаточно неплохо выступает в этом розыгрыше Лиги наций.
Австрийцы смогли набрать 10 очков и располагаются на первой строчке в турнирной таблице.
Австрия — Словения: коэффициенты букмекеров
Главная команда Австрии смогла забить 13 мячей, а пропустила только 4.
Последние матчи: в ноябре Австрия уже успела переиграть Казахстан (2:0).
В октябре сборная Австрии в родных стенах разгромила Казахстан (4:0) и Норвегию (5:1).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
В сентябре же подопечные Ральфа Рангника сыграли вничью со Словенией (1:1) и уступили Норвегии (1:2).
Не сыграют: все футболисты, вызванные в сборную, готовы к игре.
Состояние команды: сейчас австрийцы не только добывают результат, но и показывают хорошую игру. Видна работа Ральфа Рангника.
Сборная Австрии с такой игрой обязана выходить в Лигу А и играть с более сильными по рангу соперниками.
Словения
Турнирное положение: главная команда Словении пока что еще претендует на повышение в классе.
Сейчас словенская «националка» имеет в своем активе сем очков и занимает третье место в группе.
Словенцы смогли забить только шесть мячей, а в свои ворота пропустили восемь.
Последние матчи: 14 ноября Словения достаточно неожиданно крупно проиграла Норвегии (1:4).
В октябре сборная Словении также уступила Норвегии (0:3) и переиграла Казахстан (1:0).
В сентябре же подопечные Матьяжа Кека поделили очки с Австрией (1:1) и разбили Казахстан (3:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: сейчас у сборной Словении не очень радужное. С большой долей вероятности команде предстоит играть переходные матчи за право остаться в Лиге В.
Конечно, это и есть уровень словенцев. До Лиги А команда не дотягивает, а вот в Лиге В выступает как раз на должном уровне.
Статистика для ставок
- Австрия выиграла 3 последних матча
- Словения проиграла 2 из последних 3 матчей
- В прошлом очном матче 6 сентября Словения и Австрия сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.48. Ничья — в 4.40, победа Словении — в 6.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.
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Прогноз: команды в последнее время любят забивать, поэтому вполне вероятно смогут забить друг другу и в этой игре.
Ставка: обе забьют за 2.00.
Прогноз: Словения если и слабее соперника, то ненамного, поэтому думается, что если она и проиграет, то только минимально.
Ставка: победа Словении с форой+1 за 2.05.