В воскресенье, 10 ноября, в 11-м туре французской Лиги 1 «Ницца» сыграет дома против «Лилля». Начало игры — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: В текущем розыгрыше Лиги 1 после десяти проведенных туров «Ницца» набрала 16 пунктов и идет на пятой строке в четырех пунктах отставания от второй.

«Южане» в этом чемпионате по четыре раза побеждали и играли вничью, а также две встречи проиграли, разница забитых и пропущенных составляет 19:9.

Последние матчи: В преддверии данного поединка «гимназисты» расписали домашнюю мировую с нидерландским «Твенте» 2:2 в рамках Лиги Европы. В последних же матчах чемпионата Франции они поочередно обыграли в родных стенах «Монако» со счетом 2:1 и в гостях «Брест» со счетом 1:0.

Не сыграют: Морган Сансон, Терем Моффи, Гаэтан Лаборде — в лазарете.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: В рамках чемпионата Франции «Ницца» не знает горечи поражений вот уже на протяжении шести встреч подряд, выиграв за это время три матча и столько же раз сыграв вничью. А проиграла команды лишь дважды за минувшие десять игр во всех турнирах, оба раза уступив в рамках ЛЕ в гостевых поединках. И также отметим, что за данный период «орлята» победили только в трех случаях.

«Лилль»

Турнирное положение: Данный коллектив с 18 зачетными пунктами разместился на строку выше в турнирной таблице Лиги 1.

«Лилль» выиграл пять встреч из десяти проведенных, три раза сыграл вничью и два поединка проиграл, разница мячей составляет 16:9.

Последние матчи: в середине недели «доги» провели матч в Лиге чемпионов, расписав в нем домашнюю мировую со счетом 1:1 с туринским «Ювентусом». До этого они в рамках чемпионата Франции одолели в гостевой встречи со счетом 2:0 «Ланс» и в родных стенах поделили очки с «Лионом» — 1:1.

Не сыграют: Итан Мбаппе, Исмаили, Рафаэль Фернандеш и Томас Мёнье не сыграют.

Состояние команды: Сейчас у «Лилля» 9-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. В этот период коллектив расписал две четыре и отпраздновал пять викторий. И только в четырех поединках данного отрезка он не пропускал. Перед этим же удачным периодом команда проиграла в четырех встречах подряд.

Всего в новом сезоне «Лилль» отыграл уже 18 игр во всех соревнованиях. И в них клуб потерпел пять проигрышей, четыре раза сыграл вничью и отпраздновал девять викторий.

Статистика для ставок

В прошлом чемпионате эти клубы между собой дважды сыграли вничью — 1:1 и 2:2

«Лилль» не может обыграть «Нуццу» вот уже на протяжении четырех встреч, дважды проиграв за это время

В четырех из пяти предыдущих очных поединков этих команд забивали две стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ниццы» — 2.55, победа «Лилля» — 2.92, ничья — 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.11 и 1.77 соответственно.

Прогноз: От поединка данных команд вполне можно ожидать обмена забитыми мячами, ведь данная ставка играл в четырех из пяти предыдущих их очных противостояний. Да и к тому же в этом сезоне оба клуба редко когда уходят с поля без результативных действий.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.84.

Прогноз: И также еще не исключаем, что здесь будет ничья. Ведь в прошлом сезоне эти коллективы обе игры между собой свели миром, да и в текущем чемпионате у них довольно-таки много ничейных исходов.

Ставка: ничья за 3.30.