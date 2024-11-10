ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марвин Чуни15-й тур РПЛ. Билялетдинов верит в оборону «Рубина», Ледяхов ждет Дзюбу в матче со «Спартаком» Жоао Бителло«Динамо» — «Пари НН». Онлайн «Оренбург»«Динамо» Махачкала — «Оренбург». Онлайн
    Все новости спорта

    Команды будут согласны на мировой исход?

    «Ницца» — «Лилль». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 10 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ниццу Прогнозы на Лилль Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Лилль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лилль»
    В воскресенье, 10 ноября, в 11-м туре французской Лиги 1 «Ницца» сыграет дома против «Лилля». Начало игры — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 10 Ноября 2024 года

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 17:00 Лилль

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ницца»

    Турнирное положение: В текущем розыгрыше Лиги 1 после десяти проведенных туров «Ницца» набрала 16 пунктов и идет на пятой строке в четырех пунктах отставания от второй.

    «Южане» в этом чемпионате по четыре раза побеждали и играли вничью, а также две встречи проиграли, разница забитых и пропущенных составляет 19:9.

    Ницца — Лилль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В преддверии данного поединка «гимназисты» расписали домашнюю мировую с нидерландским «Твенте» 2:2 в рамках Лиги Европы. В последних же матчах чемпионата Франции они поочередно обыграли в родных стенах «Монако» со счетом 2:1 и в гостях «Брест» со счетом 1:0.

    Не сыграют: Морган Сансон, Терем Моффи, Гаэтан Лаборде — в лазарете.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: В рамках чемпионата Франции «Ницца» не знает горечи поражений вот уже на протяжении шести встреч подряд, выиграв за это время три матча и столько же раз сыграв вничью. А проиграла команды лишь дважды за минувшие десять игр во всех турнирах, оба раза уступив в рамках ЛЕ в гостевых поединках. И также отметим, что за данный период «орлята» победили только в трех случаях.

    «Лилль»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 18 зачетными пунктами разместился на строку выше в турнирной таблице Лиги 1.

    «Лилль» выиграл пять встреч из десяти проведенных, три раза сыграл вничью и два поединка проиграл, разница мячей составляет 16:9.

  • Экватор Лиги чемпионов: претенденты на титул и аутсайдеры
  • Изучаем турнирное положение после 4 туров общего этапа Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Последние матчи: в середине недели «доги» провели матч в Лиге чемпионов, расписав в нем домашнюю мировую со счетом 1:1 с туринским «Ювентусом». До этого они в рамках чемпионата Франции одолели в гостевой встречи со счетом 2:0 «Ланс» и в родных стенах поделили очки с «Лионом» — 1:1.

    Не сыграют: Итан Мбаппе, Исмаили, Рафаэль Фернандеш и Томас Мёнье не сыграют.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: Сейчас у «Лилля» 9-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. В этот период коллектив расписал две четыре и отпраздновал пять викторий. И только в четырех поединках данного отрезка он не пропускал. Перед этим же удачным периодом команда проиграла в четырех встречах подряд.

    Всего в новом сезоне «Лилль» отыграл уже 18 игр во всех соревнованиях. И в них клуб потерпел пять проигрышей, четыре раза сыграл вничью и отпраздновал девять викторий.

    Статистика для ставок

    • В прошлом чемпионате эти клубы между собой дважды сыграли вничью — 1:1 и 2:2

    • «Лилль» не может обыграть «Нуццу» вот уже на протяжении четырех встреч, дважды проиграв за это время

    • В четырех из пяти предыдущих очных поединков этих команд забивали две стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ниццы» — 2.55, победа «Лилля» — 2.92, ничья — 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.11 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: От поединка данных команд вполне можно ожидать обмена забитыми мячами, ведь данная ставка играл в четырех из пяти предыдущих их очных противостояний. Да и к тому же в этом сезоне оба клуба редко когда уходят с поля без результативных действий.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.84.

    Прогноз: И также еще не исключаем, что здесь будет ничья. Ведь в прошлом сезоне эти коллективы обе игры между собой свели миром, да и в текущем чемпионате у них довольно-таки много ничейных исходов.

    Ставка: ничья за 3.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Сибирь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Алания — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Меджедович — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Витязь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Торпедо — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бохум — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ницца» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. Команды будут согласны на мировой исход?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры