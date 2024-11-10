Ницца
Лилль
«Ницца»
Турнирное положение: В текущем розыгрыше Лиги 1 после десяти проведенных туров «Ницца» набрала 16 пунктов и идет на пятой строке в четырех пунктах отставания от второй.
«Южане» в этом чемпионате по четыре раза побеждали и играли вничью, а также две встречи проиграли, разница забитых и пропущенных составляет 19:9.
Ницца — Лилль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В преддверии данного поединка «гимназисты» расписали домашнюю мировую с нидерландским «Твенте» 2:2 в рамках Лиги Европы. В последних же матчах чемпионата Франции они поочередно обыграли в родных стенах «Монако» со счетом 2:1 и в гостях «Брест» со счетом 1:0.
Не сыграют: Морган Сансон, Терем Моффи, Гаэтан Лаборде — в лазарете.
Состояние команды: В рамках чемпионата Франции «Ницца» не знает горечи поражений вот уже на протяжении шести встреч подряд, выиграв за это время три матча и столько же раз сыграв вничью. А проиграла команды лишь дважды за минувшие десять игр во всех турнирах, оба раза уступив в рамках ЛЕ в гостевых поединках. И также отметим, что за данный период «орлята» победили только в трех случаях.
«Лилль»
Турнирное положение: Данный коллектив с 18 зачетными пунктами разместился на строку выше в турнирной таблице Лиги 1.
«Лилль» выиграл пять встреч из десяти проведенных, три раза сыграл вничью и два поединка проиграл, разница мячей составляет 16:9.
Последние матчи: в середине недели «доги» провели матч в Лиге чемпионов, расписав в нем домашнюю мировую со счетом 1:1 с туринским «Ювентусом». До этого они в рамках чемпионата Франции одолели в гостевой встречи со счетом 2:0 «Ланс» и в родных стенах поделили очки с «Лионом» — 1:1.
Не сыграют: Итан Мбаппе, Исмаили, Рафаэль Фернандеш и Томас Мёнье не сыграют.
Состояние команды: Сейчас у «Лилля» 9-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. В этот период коллектив расписал две четыре и отпраздновал пять викторий. И только в четырех поединках данного отрезка он не пропускал. Перед этим же удачным периодом команда проиграла в четырех встречах подряд.
Всего в новом сезоне «Лилль» отыграл уже 18 игр во всех соревнованиях. И в них клуб потерпел пять проигрышей, четыре раза сыграл вничью и отпраздновал девять викторий.
Статистика для ставок
- В прошлом чемпионате эти клубы между собой дважды сыграли вничью — 1:1 и 2:2
- «Лилль» не может обыграть «Нуццу» вот уже на протяжении четырех встреч, дважды проиграв за это время
- В четырех из пяти предыдущих очных поединков этих команд забивали две стороны
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ниццы» — 2.55, победа «Лилля» — 2.92, ничья — 3.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.11 и 1.77 соответственно.
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Прогноз: От поединка данных команд вполне можно ожидать обмена забитыми мячами, ведь данная ставка играл в четырех из пяти предыдущих их очных противостояний. Да и к тому же в этом сезоне оба клуба редко когда уходят с поля без результативных действий.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.84.
Прогноз: И также еще не исключаем, что здесь будет ничья. Ведь в прошлом сезоне эти коллективы обе игры между собой свели миром, да и в текущем чемпионате у них довольно-таки много ничейных исходов.
Ставка: ничья за 3.30.