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    Нас ждет битва за шесть очков

    «Динамо» Махачкала — «Оренбург». Ставка (к. 1.74) и прогноз на чемпионат России 9 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Динамо-Махачкала Прогнозы на Оренбург
    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Оренбург»
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    Владимир Слишкович стал во главе «Оренбурга»
    9 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Оренбург». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Оренбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Ноября 2024 года

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •  Динамо Мх 16:30 Оренбург

    Оренбург

  • Оренбург
    •

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: после 14 матчей «Динамо» Махачкала идет на 11-й позиции в таблице РПЛ с 12 очками.

    Последние матчи: в 14-м туре команда Хасанби Биджиева потерпела поражение от «Зенита» в гостях со счетом 1:2. Единственный мяч бело-голубые забили в середине второго тайма после точного удара защитника Кагермазова. К этому времени «Динамо» Махачкала уже уступало со счетом 0:2.

    Динамо Мх — Оренбург: коэффициенты букмекеров

    Ранее была ничья с «Акроном» (1:1) и поражение в Кубке России от «Спартака» (0:1).

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    • Не сыграют: травмированы защитники Табидзе и Сандрачук.

    Состояние команды: для дебютанта РПЛ «Динамо» Мх выглядит довольно уверенно и дает бой почти всем соперникам в чемпионате. В последнее время результаты бело-голубых немного ухудшились, но оборона остается все такой же крепкой, как и на старте сезона, даже если Биджиев и немного ротирует тройку центральных защитников.

    «Оренбург»

    Турнирное положение: после 14 туров «Оренбург» замыкает таблицу РПЛ с 8 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата команда была разгромлена «Краснодаром» в гостях со счетом 4:0. Счет не очень отражает ход событий на футбольном поле, «Оренбург» имел несколько отличных возможностей забить, а «быки» фактически показали 100% реализацию моментов.

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    До этого «Оренбург» уступил «Рубину» (1:2), а в Кубке России обыграл «Химки» (2:0).

    Не сыграют: тяжелая травма у хавбека Флорентина.

    Состояние команды: недавно команду возглавил босниец Владимир Слишкович, который провел неплохой отрезок в «Спартаке» после отставки Абаскаля. Пока во главе команды он начал не очень, никакого прогресса в игре особо не заметно. Тактическую схему он также не стал менять, да и состав практически тот же, только стало на поле чуть больше россиян.

    Статистика для ставок

    • Никогда ранее команды не играли между собой

    • В 10 последних матчах в гостях с учетом Кубка России «Оренбург» лишь раз сыграл вничью и уступил 9 раз

    • «Динамо» Мх идет серией из 11 матчей без побед с учетом Кубка России

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Мх дают 2,45, а на «Оренбург» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: матч очень важен в плане борьбы за выживание, так как встречаются прямые конкуренты. Обе команды очень неудачно действуют в последнее время в чемпионате и три очка будут для них на вес золота. Игра ожидается не самая открытая и малособытийная. Ее может вскрыть лишь быстрый гол.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,74.

    Прогноз: также можно взять чуть более рисковый вариант, что гости не смогут поразить ворота.

    Ставка: «Оренбург» не забьет за 2,90.

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    «Динамо» Махачкала — «Оренбург»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. Нас ждет битва за шесть очков
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