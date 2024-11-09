9 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Оренбург». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Оренбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: после 14 матчей «Динамо» Махачкала идет на 11-й позиции в таблице РПЛ с 12 очками.

Последние матчи: в 14-м туре команда Хасанби Биджиева потерпела поражение от «Зенита» в гостях со счетом 1:2. Единственный мяч бело-голубые забили в середине второго тайма после точного удара защитника Кагермазова. К этому времени «Динамо» Махачкала уже уступало со счетом 0:2.

Ранее была ничья с «Акроном» (1:1) и поражение в Кубке России от «Спартака» (0:1).

Не сыграют: травмированы защитники Табидзе и Сандрачук.

Состояние команды: для дебютанта РПЛ «Динамо» Мх выглядит довольно уверенно и дает бой почти всем соперникам в чемпионате. В последнее время результаты бело-голубых немного ухудшились, но оборона остается все такой же крепкой, как и на старте сезона, даже если Биджиев и немного ротирует тройку центральных защитников.

«Оренбург»

Турнирное положение: после 14 туров «Оренбург» замыкает таблицу РПЛ с 8 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата команда была разгромлена «Краснодаром» в гостях со счетом 4:0. Счет не очень отражает ход событий на футбольном поле, «Оренбург» имел несколько отличных возможностей забить, а «быки» фактически показали 100% реализацию моментов.

До этого «Оренбург» уступил «Рубину» (1:2), а в Кубке России обыграл «Химки» (2:0).

Не сыграют: тяжелая травма у хавбека Флорентина.

Состояние команды: недавно команду возглавил босниец Владимир Слишкович, который провел неплохой отрезок в «Спартаке» после отставки Абаскаля. Пока во главе команды он начал не очень, никакого прогресса в игре особо не заметно. Тактическую схему он также не стал менять, да и состав практически тот же, только стало на поле чуть больше россиян.

Статистика для ставок

Никогда ранее команды не играли между собой

В 10 последних матчах в гостях с учетом Кубка России «Оренбург» лишь раз сыграл вничью и уступил 9 раз

«Динамо» Мх идет серией из 11 матчей без побед с учетом Кубка России

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Мх дают 2,45, а на «Оренбург» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: матч очень важен в плане борьбы за выживание, так как встречаются прямые конкуренты. Обе команды очень неудачно действуют в последнее время в чемпионате и три очка будут для них на вес золота. Игра ожидается не самая открытая и малособытийная. Ее может вскрыть лишь быстрый гол.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,74.

Прогноз: также можно взять чуть более рисковый вариант, что гости не смогут поразить ворота.

Ставка: «Оренбург» не забьет за 2,90.