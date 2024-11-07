7 ноября в четвертом туре основного этапа Лиги Европы «Ницца» на своем поле сыграет против «Твенте». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Твенте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» после трех туров основного раунда Лиги Европы занимает 32-е место вне зоны плей-офф, отставая от нее на два очка.

Команда в стартовом туре турнира на своем поле сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1), после чего на выезде проиграл «Лацио» (1:4) и «Ференцварошу» (0:1).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках французского первенства «Ницца» на чужом поле обыграла «Брест» (1:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 10-ти поединков находится на пятой позиции, отставая от зоны Лиги чемпионов на два пункта.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Будауи, Сансон, Моффи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Лигу 1, «Ницца» выиграла после шести поединков в разных турнирах без побед.

Явное улучшение формы сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно если учесть их перевес в классе, а также фактор домашнего поля.

Оба гола команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

«Твенте»

Турнирное положение: «Твенте» после трех туров основного раунда Лиги Европы занимает 28-ю позицию, на один балл отставая от зоны плей-офф и на один же пункт опережая соперника.

Команда в стартовом поединке евротурнира на чужом поле сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), после чего в следующих турах дома разошлась миром с «Фенербахче» (1:1) и проиграла «Лацио» (0:2).

Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках нидерландского первенства «Твенте» на выезде одолел «Виллем II» (1:0).

Коллектив по итогам 11-ти поединков своего национального первенства находится на пятой позиции, отставая на один балл от зоны еврокубков — четвертого места.

Не сыграют: травмированы — Хильгерс, Стайн и Таха, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Нидерландов, «Твенте» дважды выиграл после серии в четыре поединка без побед.

Такая форма могла бы сулить гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, однако перевес соперника в классе, а также фактор его поля обещает сыграть в пользу хозяев.

Два гола команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Ниццы» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Твенте» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Твенте» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.55, победа «Твенте» — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их трех последних домашних поединках.

И хотя в трех последних матчах гостей этот сценарий не был реализован, в их трех из четырех последних выездных поединков забивали оба соперника.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Твенте».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00