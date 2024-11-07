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    Франкфуртцы будут торопиться

    «Айнтрахт» Фр — «Славия» Прага. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» Фр — «Славия» Прага
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    Омар Мармуш
    7 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Славия» Прага. Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Фр — «Славия» Прага, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 20:45 Славия П

    Славия П

  • Прага
    •

    «Айнтрахт» Фр

    Турнирное положение: Немцы по своем потенциалу могут очень далеко пройти в Лиге Европы. Нынче команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Айнтрахт» Фр в трех стартовых турах набрал 7 зачетных пунктов. Причем в этих поединках немцы забили 7 мячей в ворота соперников.

    Айнтрахт Ф — Славия П: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Айнтрахт» Фр учинил разгром «Бохуму» (7:2).

    При этом «Айнтрахт» Фр чуть ранее одолел «Боруссию» М (2:1). А вот поединок с берлинским «Унионом» завершился ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Расмус Кристенсен — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: В своем чемпионате франкфуртцы находятся на 3 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет 6 зачетных баллов.

    В двух своих последних матчах «Айнтрахт» Фр победил. Причем в них франкфуртцы настреляли аж 9 мячей в ворота соперников.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Немцы весьма неплохо выглядят в плане реализации.

    «Славия» Прага

    Турнирное положение: «Славия» Прага нынешний сезон проводит довольно продуктивно. При этом в Лиге Европы команда находится на 16 месте.

    Причем «Славия» Прага в Лиге Европы набрала 4 зачетных балла. В 3 поединках второго по рангу турнира Старого Света команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 2.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда потеряла два очка. «Славия» Прага не сумела переиграть «Градец-Кралове» (1:1).

    При этом до того команда нанесла поражение «Бенатки» (4:1). Да и встреча с «Дуклой» завершилась уверенной победой (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Славия» Прага победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Александр Бузек, Петр Шевчик, Лукаш Ворлицки — травмированы.

    Состояние команды: пражане весьма крепки, да и оборона команды достаточно надежна. В чемпионате Чехии команда привычно преуспевает.

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    При этом средняя результативность пражан в Лиге Европы составляет гол за матч. А вот пропускает команда чуть реже гола за матч.

    К слову, «Славия» Прага не проигрывала в трех своих последних поединках. Причем в двух из них пражане добыли яркие виктории.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы чехи явно поищут на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Айнтрахт» Фр выиграл в 2 своих последних поединках

    • Чехи в Лиге Европы в среднем забивают аккурат гол за матч

    • Пражане не проигрывали в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Франкфуртцы нынче находятся в прекрасных кондициях, и явно сразу понесутся в атаку.

    Пражане в Лиге Европы не столь результативны, плюс лазарет команды все никак не опустевает.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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    «Айнтрахт» Фр — «Славия» Прага: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. Франкфуртцы будут торопиться
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