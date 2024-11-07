7 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Славия» Прага. Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Фр — «Славия» Прага, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: Немцы по своем потенциалу могут очень далеко пройти в Лиге Европы. Нынче команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Айнтрахт» Фр в трех стартовых турах набрал 7 зачетных пунктов. Причем в этих поединках немцы забили 7 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Айнтрахт» Фр учинил разгром «Бохуму» (7:2).

При этом «Айнтрахт» Фр чуть ранее одолел «Боруссию» М (2:1). А вот поединок с берлинским «Унионом» завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Расмус Кристенсен — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: В своем чемпионате франкфуртцы находятся на 3 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет 6 зачетных баллов.

В двух своих последних матчах «Айнтрахт» Фр победил. Причем в них франкфуртцы настреляли аж 9 мячей в ворота соперников.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Немцы весьма неплохо выглядят в плане реализации.

«Славия» Прага

Турнирное положение: «Славия» Прага нынешний сезон проводит довольно продуктивно. При этом в Лиге Европы команда находится на 16 месте.

Причем «Славия» Прага в Лиге Европы набрала 4 зачетных балла. В 3 поединках второго по рангу турнира Старого Света команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда потеряла два очка. «Славия» Прага не сумела переиграть «Градец-Кралове» (1:1).

При этом до того команда нанесла поражение «Бенатки» (4:1). Да и встреча с «Дуклой» завершилась уверенной победой (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Славия» Прага победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Александр Бузек, Петр Шевчик, Лукаш Ворлицки — травмированы.

Состояние команды: пражане весьма крепки, да и оборона команды достаточно надежна. В чемпионате Чехии команда привычно преуспевает.

При этом средняя результативность пражан в Лиге Европы составляет гол за матч. А вот пропускает команда чуть реже гола за матч.

К слову, «Славия» Прага не проигрывала в трех своих последних поединках. Причем в двух из них пражане добыли яркие виктории.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы чехи явно поищут на контратаках.

Статистика для ставок

«Айнтрахт» Фр выиграл в 2 своих последних поединках

Чехи в Лиге Европы в среднем забивают аккурат гол за матч

Пражане не проигрывали в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Франкфуртцы нынче находятся в прекрасных кондициях, и явно сразу понесутся в атаку.

Пражане в Лиге Европы не столь результативны, плюс лазарет команды все никак не опустевает.

Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75