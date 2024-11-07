Айнтрахт Ф
Славия П
«Айнтрахт» Фр
Турнирное положение: Немцы по своем потенциалу могут очень далеко пройти в Лиге Европы. Нынче команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Айнтрахт» Фр в трех стартовых турах набрал 7 зачетных пунктов. Причем в этих поединках немцы забили 7 мячей в ворота соперников.
Айнтрахт Ф — Славия П: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Айнтрахт» Фр учинил разгром «Бохуму» (7:2).
При этом «Айнтрахт» Фр чуть ранее одолел «Боруссию» М (2:1). А вот поединок с берлинским «Унионом» завершился ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Расмус Кристенсен — травмирован.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: В своем чемпионате франкфуртцы находятся на 3 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет 6 зачетных баллов.
В двух своих последних матчах «Айнтрахт» Фр победил. Причем в них франкфуртцы настреляли аж 9 мячей в ворота соперников.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Немцы весьма неплохо выглядят в плане реализации.
«Славия» Прага
Турнирное положение: «Славия» Прага нынешний сезон проводит довольно продуктивно. При этом в Лиге Европы команда находится на 16 месте.
Причем «Славия» Прага в Лиге Европы набрала 4 зачетных балла. В 3 поединках второго по рангу турнира Старого Света команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 2.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда потеряла два очка. «Славия» Прага не сумела переиграть «Градец-Кралове» (1:1).
При этом до того команда нанесла поражение «Бенатки» (4:1). Да и встреча с «Дуклой» завершилась уверенной победой (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Славия» Прага победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Александр Бузек, Петр Шевчик, Лукаш Ворлицки — травмированы.
Состояние команды: пражане весьма крепки, да и оборона команды достаточно надежна. В чемпионате Чехии команда привычно преуспевает.
При этом средняя результативность пражан в Лиге Европы составляет гол за матч. А вот пропускает команда чуть реже гола за матч.
К слову, «Славия» Прага не проигрывала в трех своих последних поединках. Причем в двух из них пражане добыли яркие виктории.
Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы чехи явно поищут на контратаках.
Статистика для ставок
- «Айнтрахт» Фр выиграл в 2 своих последних поединках
- Чехи в Лиге Европы в среднем забивают аккурат гол за матч
- Пражане не проигрывали в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 1.77Интер — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.82ПСЖ — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.03Зенит — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Франкфуртцы нынче находятся в прекрасных кондициях, и явно сразу понесутся в атаку.
Пражане в Лиге Европы не столь результативны, плюс лазарет команды все никак не опустевает.
Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75