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    «Эмполи» — «Комо». Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, Серия А, 4 ноября 2024 года

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    Сеск Фабрегас
    4 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Комо». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Комо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Ноября 2024 года

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 20:30 Комо

    Комо

  • Италия. Серия А
    •

    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Эмполи» пока окопался в середняках лиги. По итогам 10 туров чемпионата команда осела на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эмполи» крайне слабо атакует, отличившись всего 7 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 9 раз.

    Эмполи — Комо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Эмполи» был разгромлен «Интером» (0:3).

    До того команда расписала мировую с «Пармой» (1:1). Да и поединок с «Наполи» завершился досадной коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках «Эмполи» настреляла всего 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Себастьяно Эспозито — травмирован. Саба Гогличидзе — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Эмполи» не побеждает уже больше месяца. Да и в двух своих последних домашних матчах команда уступила.

    Матчи против «Комо» для команды исторически складываются неудачно. В четырех очных поединках «Эмполи» добыл 1 викторию при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активны в атаке. Команда постарается наконец-то преуспеть в плане реализации.

    «Комо»

    Турнирное положение: Подопечные Сеска Фабрегаса выдали относительно продуктивный старт чемпионата. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Комо» в 10 матчах наколотил всего 12 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 21 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Комо» был разбит «Лацио» (1:5).

    При этом поединок с «Торино» завершился минимальным поражением. А вот встреча с «Пармой» принесла ничейный результат (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Комо» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 12 пропущенных.

    Не сыграют: Маттиас Браунодер — дисквалифицирован.

    Состояние команды: главной проблемой новичка элиты является слабая оборона. Да и опыта на таком уровне команде Фабрегаса явно недостает.

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    При этом «Комо» уже 22 года не обыгрывает «Эмполи». Да и в нынешней диспозиции подопечных Фабрегаса устроит и ничья.

    Новичок элиты не побеждал в 4 своих последних поединках. Зато выделяется Патрик Кутроне, отличившийся 4 забитыми мячами в чемпионате.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. «Комо» уже не раз доказывал свое умение добывать результат в непростой ситуации.

    Статистика для ставок

    • «Комо» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Эмполи» не побеждает уже больше месяца

    • «Комо» не обыгрывает «Эмполи» уже 22 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 2.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.35 и 1.70.

    Прогноз: Обе команды намерены оторваться от группы аутсайдеров, и явно будут активно атаковать.

    «Комо» в нынешнем чемпионате слишком много пропускает, а вот оппонент не преуспевает в плане реализации.

    Ставка: Ничья за 3.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

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    «Эмполи» — «Комо»: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на мир!
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