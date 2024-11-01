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    Серия А. «Наполи» и «Интер» сохранили статус-кво

    Итоги 10-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Милан» — «Наполи»
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    «Милан» — «Наполи»
    «Наполи» и «Интер» одержали победы в минувшем туре и сохранили разницу между собой в 4 очка. Неаполитанцы лидируют, миланский клуб пытается настигнуть конкурента. «Ювентус» не смог выиграть в 10 туре и потерял место в тройке. Аутсайдеры «Венеция» и «Лечче» добыли победы в Серии А.

    Изменения в турнирной таблице

    В тройку лидеров итальянского чемпионата ворвалась «Аталанта», «королева провинциалов» поднялась на две строчки вверх. «Лацио» также улучшил турнирное положение, заняв пятое место в чемпионате, а вот «Ювентус» хоть и добыл балл в Серии А, потерял место в топ-3, и теперь занимает позицию в топ-6.

    «Рома» и «Болонья» поднялись на одну ступеньку, сместив с 10 места «Эмполи». «Рома» — на 10 строчке, «Болонья» — на 11, «Эмполи» — на 12.

    От зоны вылета отдалилась «Парма», взлетев с 17 на 13 позицию итальянского первенства. На одну ступеньку вверх поднялась «Верона», заняв 14 строчку. «Комо» и «Кальяри» потеряли по два места, расположившись на 15 и 16 местах, «Монца» опустилась на 17 позицию.

    Календарь и таблица Серии А

    В зоне вылета произошли небольшие изменения: «Дженоа» упала с 18 на 20 место, команду в турнирной таблице обошли «Венеция» (18 место) и «Лечче» (19 место).

    Фавориты Серии А

    Лидеры итальянского чемпионата синхронно выиграли свои матчи в 10 туре. Лидер «Наполи» добился победы в гоством матче против «Милана» (2:0). В составе неаполитанского клуба по мячу забили Ромелу Лукаку и Хвича Кварацхелия. После победы «Наполи» набрал 25 очков и остался на первой строчке Серии А. «Милан» в свою очередь остался на 8 строчке с активом в 14 пунктов.

    На второй строчке чемпионата расположился «Интер», у которого в активе 21 балл. «Нерадзурри» с крупным счётом обыграли «Эмполи» (3:0). В составе миланского клуб голом отметился Лаутаро Мартинес, дубль на свой счёт записал Давиде Фраттези.

    Лаутаро Мартинес, нападающий «Интера»
    globallookpress.com

    На третье место поднялась «Аталанта», которая аккумулировала 19 баллов. Команда выиграла на своем поле у «Монцы» (2:0).

    В топ-4 итальянской Серии А входит «Фиорентина», у которой также набрано 19 пунктов. «Филаки» на выезде выиграли у «Дженоа» (1:0). Победный гол в составе клуба на 72-й минуте забил Робин Госенс.

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    • В пятерку сильнейших входит «Лацио», римляне в гостевом матче разгромили ФК «Комо» (5:1) и набрали 19 баллов.

    Строчкой ниже расположился «Ювентус», у которого в активе 18 набранных очков. В рамках 10 тура «Старая синьора» обменялась голами с «Пармой» (2:2).

    Зона вылета

    По 8 очков в турнирной таблице набрали «Венеция» и «Лечче». В минувшем туре аутсайдеры Серии одержали победы: «Венеция» оказалась сильнее «Удинезе» (3:2), а «Лечче» переиграл «Верону» (1:0).

    Замыкает турнирную таблицу в Серии А «Дженоа», у которой набрано всего лишь 6 очков.

    Тур № 11

    Матчи следующего тура в чемпионате Италии пройдут со 2 по 4 ноября.

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    В воскресенье, 3 ноября свой матч проведёт лидер Серии А: «Наполи» примет на своём поле «Аталанту». «Интер» в домашних стенах сыграет против «Венеции».

    Прогнозы и ставки на Серию А

    «Ювентус» попытается подправить турнирное положение в матче против «Удинезе»: игра запланирована на субботу, 2 ноября. В параллельной встрече сойдутся «Монца» и «Милан».

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