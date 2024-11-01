Серия А. «Наполи» и «Интер» сохранили статус-кво

Изменения в турнирной таблице
В тройку лидеров итальянского чемпионата ворвалась «Аталанта», «королева провинциалов» поднялась на две строчки вверх. «Лацио» также улучшил турнирное положение, заняв пятое место в чемпионате, а вот «Ювентус» хоть и добыл балл в Серии А, потерял место в топ-3, и теперь занимает позицию в топ-6.
«Рома» и «Болонья» поднялись на одну ступеньку, сместив с 10 места «Эмполи». «Рома» — на 10 строчке, «Болонья» — на 11, «Эмполи» — на 12.
От зоны вылета отдалилась «Парма», взлетев с 17 на 13 позицию итальянского первенства. На одну ступеньку вверх поднялась «Верона», заняв 14 строчку. «Комо» и «Кальяри» потеряли по два места, расположившись на 15 и 16 местах, «Монца» опустилась на 17 позицию.
В зоне вылета произошли небольшие изменения: «Дженоа» упала с 18 на 20 место, команду в турнирной таблице обошли «Венеция» (18 место) и «Лечче» (19 место).
Фавориты Серии А
Лидеры итальянского чемпионата синхронно выиграли свои матчи в 10 туре. Лидер «Наполи» добился победы в гоством матче против «Милана» (2:0). В составе неаполитанского клуба по мячу забили Ромелу Лукаку и Хвича Кварацхелия. После победы «Наполи» набрал 25 очков и остался на первой строчке Серии А. «Милан» в свою очередь остался на 8 строчке с активом в 14 пунктов.
На второй строчке чемпионата расположился «Интер», у которого в активе 21 балл. «Нерадзурри» с крупным счётом обыграли «Эмполи» (3:0). В составе миланского клуб голом отметился Лаутаро Мартинес, дубль на свой счёт записал Давиде Фраттези.
На третье место поднялась «Аталанта», которая аккумулировала 19 баллов. Команда выиграла на своем поле у «Монцы» (2:0).
В топ-4 итальянской Серии А входит «Фиорентина», у которой также набрано 19 пунктов. «Филаки» на выезде выиграли у «Дженоа» (1:0). Победный гол в составе клуба на 72-й минуте забил Робин Госенс.
В пятерку сильнейших входит «Лацио», римляне в гостевом матче разгромили ФК «Комо» (5:1) и набрали 19 баллов.
Строчкой ниже расположился «Ювентус», у которого в активе 18 набранных очков. В рамках 10 тура «Старая синьора» обменялась голами с «Пармой» (2:2).
Зона вылета
По 8 очков в турнирной таблице набрали «Венеция» и «Лечче». В минувшем туре аутсайдеры Серии одержали победы: «Венеция» оказалась сильнее «Удинезе» (3:2), а «Лечче» переиграл «Верону» (1:0).
Замыкает турнирную таблицу в Серии А «Дженоа», у которой набрано всего лишь 6 очков.
Тур № 11
Матчи следующего тура в чемпионате Италии пройдут со 2 по 4 ноября.
В воскресенье, 3 ноября свой матч проведёт лидер Серии А: «Наполи» примет на своём поле «Аталанту». «Интер» в домашних стенах сыграет против «Венеции».
«Ювентус» попытается подправить турнирное положение в матче против «Удинезе»: игра запланирована на субботу, 2 ноября. В параллельной встрече сойдутся «Монца» и «Милан».