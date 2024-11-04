Сельта
Хетафе
«Сельта»
Турнирное положение: Галисийцы в нынешнем чемпионате ходят в середняках. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Сельта» в 11 матчах отправил 17 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.
Сельта — Хетафе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда не разжилась очками. Галисийцы по всем статьям уступили «Леганесу» (0:3).
А после до того «Сельта» в Кубке Испании разгромила «Сан-Педро» (5:1). Плюс несколько раньше команда уступила мадридскому «Реалу» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Жаилсон — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Галисийцы лишь на 4 очка опережают опасную зону. Вот только потери очков на ровном месте не позволяют команде претендовать на что-то более серьезное.
Поединки с «Хетафе» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Сельта» добыла всего 2 ничьих при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут действовать агрессивно. Да и опытнейший Яго Аспас уже отличился 4 голами в чемпионате.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Хетафе» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На данный момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Хетафе» в 11 матчах настрелял всего 8 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 9 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один пункт. «Хетафе» расписал мировую с «Валенсией» (1:1).
До того команда разошлась миром с «Вильярреалом» (1:1). С таким же счетом завершился и поединок с «Осасуной».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Борха Майорал — травмирован.
Состояние команды: «Хетафе» лишь на один балл опережает зону вылета. Да и проблемы с реализацией у команды весьма серьезные.
При этом «Хетафе» не проигрывает 4 матча кряду. Да и оборона в среднем результативно ошибается реже раза за матч.
В кадровом плане у команды также не все так гладко. В лазарете пребывает форвард Борха Майорал, прекрасно проведший минувший чемпионат.
Очевидно, что номинальные гости будут цепляться за очки. Да и оторваться от опасной зоны команда максимально мотивирована.
Статистика для ставок
- Галисийцы в среднем пропускают почти 2 гола за матч
- «Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч
- «Хетафе» не проигрывал в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.37.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.54 и 1.61.
- 2.73Манчестер Юнайтед — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.30Краснодар — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 1.92Тоттенхэм — Астон Вилла: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Галисийцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.
«Хетафе» намерен прибавить в плане реализации, к тому же «Сельта» многовато пропускает.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.14