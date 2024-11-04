4 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Хетафе». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: Галисийцы в нынешнем чемпионате ходят в середняках. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Сельта» в 11 матчах отправил 17 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда не разжилась очками. Галисийцы по всем статьям уступили «Леганесу» (0:3).

А после до того «Сельта» в Кубке Испании разгромила «Сан-Педро» (5:1). Плюс несколько раньше команда уступила мадридскому «Реалу» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Жаилсон — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Галисийцы лишь на 4 очка опережают опасную зону. Вот только потери очков на ровном месте не позволяют команде претендовать на что-то более серьезное.

Поединки с «Хетафе» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Сельта» добыла всего 2 ничьих при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут действовать агрессивно. Да и опытнейший Яго Аспас уже отличился 4 голами в чемпионате.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На данный момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Хетафе» в 11 матчах настрелял всего 8 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 9 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один пункт. «Хетафе» расписал мировую с «Валенсией» (1:1).

До того команда разошлась миром с «Вильярреалом» (1:1). С таким же счетом завершился и поединок с «Осасуной».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Борха Майорал — травмирован.

Состояние команды: «Хетафе» лишь на один балл опережает зону вылета. Да и проблемы с реализацией у команды весьма серьезные.

При этом «Хетафе» не проигрывает 4 матча кряду. Да и оборона в среднем результативно ошибается реже раза за матч.

В кадровом плане у команды также не все так гладко. В лазарете пребывает форвард Борха Майорал, прекрасно проведший минувший чемпионат.

Очевидно, что номинальные гости будут цепляться за очки. Да и оторваться от опасной зоны команда максимально мотивирована.

Статистика для ставок

Галисийцы в среднем пропускают почти 2 гола за матч

«Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч

«Хетафе» не проигрывал в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.37.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.54 и 1.61.

Прогноз: Галисийцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Хетафе» намерен прибавить в плане реализации, к тому же «Сельта» многовато пропускает.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.14