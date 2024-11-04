1-й таймАхмат — Пари ННОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Калинский«Ахмат» — «Пари НН». Онлайн Радость футболистов «Спартака»Бойня, а не футбол. Три удаления, драка, красивые голы и победа «Спартака» в дерби Нино — защитник «Зенита»Победа ценой травм. Махачкалинцы доставили проблемы «Зениту»
  • 15:12
    • «Акрон» выиграл у «Крыльев Советов»
    Все новости спорта

    Давайте поставим на голепад!

    «Сельта» — «Хетафе». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, Примера, 4 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Сельту Прогнозы на Хетафе Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Хетафе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яго Аспас
    4 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Хетафе». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 04 Ноября 2024 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 23:00 Хетафе

    Хетафе

  • Хетафе
    •

    «Сельта»

    Турнирное положение: Галисийцы в нынешнем чемпионате ходят в середняках. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сельта» в 11 матчах отправил 17 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

    Сельта — Хетафе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда не разжилась очками. Галисийцы по всем статьям уступили «Леганесу» (0:3).

    А после до того «Сельта» в Кубке Испании разгромила «Сан-Педро» (5:1). Плюс несколько раньше команда уступила мадридскому «Реалу» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Жаилсон — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Галисийцы лишь на 4 очка опережают опасную зону. Вот только потери очков на ровном месте не позволяют команде претендовать на что-то более серьезное.

    Поединки с «Хетафе» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Сельта» добыла всего 2 ничьих при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут действовать агрессивно. Да и опытнейший Яго Аспас уже отличился 4 голами в чемпионате.

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Хетафе» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На данный момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Хетафе» в 11 матчах настрелял всего 8 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 9 раз.

  • Лиссабонский тактик. Все что нужно знать о новом наставнике «МЮ»
  • Специалист уже давно находится на радарах европейских топ-клубов, но теперь получил самую сложную работу из всех
  • 01/11/2024

    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один пункт. «Хетафе» расписал мировую с «Валенсией» (1:1).

    До того команда разошлась миром с «Вильярреалом» (1:1). С таким же счетом завершился и поединок с «Осасуной».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Борха Майорал — травмирован.

    Состояние команды: «Хетафе» лишь на один балл опережает зону вылета. Да и проблемы с реализацией у команды весьма серьезные.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Хетафе» не проигрывает 4 матча кряду. Да и оборона в среднем результативно ошибается реже раза за матч.

    В кадровом плане у команды также не все так гладко. В лазарете пребывает форвард Борха Майорал, прекрасно проведший минувший чемпионат.

    Очевидно, что номинальные гости будут цепляться за очки. Да и оторваться от опасной зоны команда максимально мотивирована.

    Статистика для ставок

    • Галисийцы в среднем пропускают почти 2 гола за матч

    • «Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Хетафе» не проигрывал в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.37.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.54 и 1.61.

    Прогноз: Галисийцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Хетафе» намерен прибавить в плане реализации, к тому же «Сельта» многовато пропускает.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.54.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.14

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Барыс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ахмат — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.36
  • Прогноз на матч Свентек — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зверев — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Гауфф — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сочи — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тулуза — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торино — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.75
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 17:01
    •  3.20
  • Прогноз на матч Факел — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фрайбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Балтика — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сельта» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на футбол. Давайте поставим на голепад!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры