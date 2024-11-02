2 ноября в 17-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» Москва и «Алания». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Алания», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: после 16 матчей «Торпедо» вместе с «Балтикой» возглавляет таблицу Первой лиги с 30 очками.

Последние матчи: в 16-м туре команда Олега Кононова не смогла обыграть на выезде «Родину». Автозаводцы пропустили гол в начале встречи, а отыгрались после отличного дальнего удара капитана Нетфуллина, но больше так и не смогли забить в ворота соперника, хотя имели пару отличных шансов.

Ранее была была разгромная победа в гостях над «Тюменью» (3:0) и поражение в Кубке России от «Балтики» (0:4).

Не сыграют: давно травмирован Шамкин.

Состояние команды: пока «Торпедо» остается единственной командой в Первой лиге, которая не знает поражений в сезоне. Состав там очень сбалансированный и глубокий, Кононов часто вытаскивает матчи после серии замен. Сейчас автозаводцы выглядят претендентами на повышение в классе.

«Алания»

Турнирное положение: пока «Алания» идет лишь на 14-й позиции в таблице Первой лиги с 17 очками.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Последние матчи: в предыдущей игре команда Спартака Гогниева проиграла дома «Чайке» (2:3). Соперник неожиданно активно провел эту встречу и уже к 60-й минуте забил трижды. «Алания», которая испытвает серьезные проблемы с травмированными игроками, не нашла в себе силы отыграться. Голы за нее забивали Хадарцев и Цаллагов.

До этого была победа в гостях над «Соколом» (1:0) и поражение в Кубке России от «Тюмени».

Не сыграют: травмированы Качмазов, Гурциев, Кокоев.

Состояние команды: после возвращения Гогниева результаты и игра улучшились, но все равно «Алания» идет в опасной зоне. Сказывается большое количество травмированных, в последней игре жуткую травму получил полузащитник Кокоев, из-за которой рискует вообще закончить с футболом. Сейчас у «барсов» лучшим является ветеран Хадарцев, который визуально имеет 10 кг лишнего веса, но он тоже подвержен различным повреждениям.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне матч в Москве завершился вничью (0:0)

Матч на поле «Алании» закончился ее победой (2:0)

«Торпедо» в чемпионате не знает поражений на протяжении 16 матчей, при Гогниеве у «Алании» +2=2-1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Торпедо» дают 1,75, а на «Аланию» — 5,10, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,68, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: сейчас «Торпедо» более сильная и сбалансированная команда и должна брать три очка. «Алания» прибавляет с каждым туром, но многие лидеры в атаке и полузащите травмированы, что сильно сказывается на игре владикавказцев. Есть проблемы со здоровьем и у основного вратаря Солдатенко.

Ставка: победа «Торпедо» за 1,75.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть уверенную победу автозаводцев.

Ставка: победа «Торпедо» с форой -1,5 за 3,0.