Торпедо
Алания
«Торпедо»
Турнирное положение: после 16 матчей «Торпедо» вместе с «Балтикой» возглавляет таблицу Первой лиги с 30 очками.
Последние матчи: в 16-м туре команда Олега Кононова не смогла обыграть на выезде «Родину». Автозаводцы пропустили гол в начале встречи, а отыгрались после отличного дальнего удара капитана Нетфуллина, но больше так и не смогли забить в ворота соперника, хотя имели пару отличных шансов.
Торпедо — Алания: коэффициенты букмекеров
Ранее была была разгромная победа в гостях над «Тюменью» (3:0) и поражение в Кубке России от «Балтики» (0:4).
Не сыграют: давно травмирован Шамкин.
Состояние команды: пока «Торпедо» остается единственной командой в Первой лиге, которая не знает поражений в сезоне. Состав там очень сбалансированный и глубокий, Кононов часто вытаскивает матчи после серии замен. Сейчас автозаводцы выглядят претендентами на повышение в классе.
«Алания»
Турнирное положение: пока «Алания» идет лишь на 14-й позиции в таблице Первой лиги с 17 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре команда Спартака Гогниева проиграла дома «Чайке» (2:3). Соперник неожиданно активно провел эту встречу и уже к 60-й минуте забил трижды. «Алания», которая испытвает серьезные проблемы с травмированными игроками, не нашла в себе силы отыграться. Голы за нее забивали Хадарцев и Цаллагов.
До этого была победа в гостях над «Соколом» (1:0) и поражение в Кубке России от «Тюмени».
Не сыграют: травмированы Качмазов, Гурциев, Кокоев.
Состояние команды: после возвращения Гогниева результаты и игра улучшились, но все равно «Алания» идет в опасной зоне. Сказывается большое количество травмированных, в последней игре жуткую травму получил полузащитник Кокоев, из-за которой рискует вообще закончить с футболом. Сейчас у «барсов» лучшим является ветеран Хадарцев, который визуально имеет 10 кг лишнего веса, но он тоже подвержен различным повреждениям.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне матч в Москве завершился вничью (0:0)
- Матч на поле «Алании» закончился ее победой (2:0)
- «Торпедо» в чемпионате не знает поражений на протяжении 16 матчей, при Гогниеве у «Алании» +2=2-1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Торпедо» дают 1,75, а на «Аланию» — 5,10, ничью букмекеры оценивают в 3,80.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,68, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.
- 2.40Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.13Монако — Анже: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.98Ньюкасл — Арсенал: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
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Прогноз: сейчас «Торпедо» более сильная и сбалансированная команда и должна брать три очка. «Алания» прибавляет с каждым туром, но многие лидеры в атаке и полузащите травмированы, что сильно сказывается на игре владикавказцев. Есть проблемы со здоровьем и у основного вратаря Солдатенко.
Ставка: победа «Торпедо» за 1,75.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть уверенную победу автозаводцев.
Ставка: победа «Торпедо» с форой -1,5 за 3,0.