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    «Торпедо» подтвердит статус фаворита

    «Торпедо» — «Алания». Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат России Первая лига 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Алания»
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    Равиль Нетфуллин — капитан и лидер «Торпедо»
    2 ноября в 17-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» Москва и «Алания». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Алания», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 02 Ноября 2024 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 19:00 Алания

    Алания

  • Владикавказ
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    «Торпедо»

    Турнирное положение: после 16 матчей «Торпедо» вместе с «Балтикой» возглавляет таблицу Первой лиги с 30 очками.

    Последние матчи: в 16-м туре команда Олега Кононова не смогла обыграть на выезде «Родину». Автозаводцы пропустили гол в начале встречи, а отыгрались после отличного дальнего удара капитана Нетфуллина, но больше так и не смогли забить в ворота соперника, хотя имели пару отличных шансов.

    Торпедо — Алания: коэффициенты букмекеров

    Ранее была была разгромная победа в гостях над «Тюменью» (3:0) и поражение в Кубке России от «Балтики» (0:4).

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    • Не сыграют: давно травмирован Шамкин.

    Состояние команды: пока «Торпедо» остается единственной командой в Первой лиге, которая не знает поражений в сезоне. Состав там очень сбалансированный и глубокий, Кононов часто вытаскивает матчи после серии замен. Сейчас автозаводцы выглядят претендентами на повышение в классе.

    «Алания»

    Турнирное положение: пока «Алания» идет лишь на 14-й позиции в таблице Первой лиги с 17 очками.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Последние матчи: в предыдущей игре команда Спартака Гогниева проиграла дома «Чайке» (2:3). Соперник неожиданно активно провел эту встречу и уже к 60-й минуте забил трижды. «Алания», которая испытвает серьезные проблемы с травмированными игроками, не нашла в себе силы отыграться. Голы за нее забивали Хадарцев и Цаллагов.

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    До этого была победа в гостях над «Соколом» (1:0) и поражение в Кубке России от «Тюмени».

    Не сыграют: травмированы Качмазов, Гурциев, Кокоев.

    Состояние команды: после возвращения Гогниева результаты и игра улучшились, но все равно «Алания» идет в опасной зоне. Сказывается большое количество травмированных, в последней игре жуткую травму получил полузащитник Кокоев, из-за которой рискует вообще закончить с футболом. Сейчас у «барсов» лучшим является ветеран Хадарцев, который визуально имеет 10 кг лишнего веса, но он тоже подвержен различным повреждениям.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне матч в Москве завершился вничью (0:0)

    • Матч на поле «Алании» закончился ее победой (2:0)

    • «Торпедо» в чемпионате не знает поражений на протяжении 16 матчей, при Гогниеве у «Алании» +2=2-1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Торпедо» дают 1,75, а на «Аланию» — 5,10, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,68, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: сейчас «Торпедо» более сильная и сбалансированная команда и должна брать три очка. «Алания» прибавляет с каждым туром, но многие лидеры в атаке и полузащите травмированы, что сильно сказывается на игре владикавказцев. Есть проблемы со здоровьем и у основного вратаря Солдатенко.

    Ставка: победа «Торпедо» за 1,75.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть уверенную победу автозаводцев.

    Ставка: победа «Торпедо» с форой -1,5 за 3,0.

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    «Торпедо» — «Алания»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. «Торпедо» подтвердит статус фаворита
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