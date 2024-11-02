ЦСКА
Спартак
ЦСКА
Турнирное положение: после 13 матчей ЦСКА располагается на пятом месте с 24 очками в таблице РПЛ.
Последние матчи: в предыдущем туре армейцы не смогли обыграть на своем поле воронежский «Факел» (0:0), который с 66-й минуты играл в меньшинстве. Преимущество ЦСКА было подавляющим, но свои моменты они реализовать не смогли.
ЦСКА — Спартак: коэффициенты букмекеров
Ранее была победа в Кубке России над «Ахматом» (1:0) и в чемпионате над «Динамо» Мх (1:0).
Не сыграют: травмированы Жемалетдинов и Мухин.
Состояние команды: при Марко Николиче ЦСКА играет в привлекательный футбол, но очень часто не добирает очков, где этого заслуживает. Защита у армейцев на высоте, всего 7 пропущенных мячей, а вот реализация моментов иногда подводит. Но все равно ЦСКА с каждым матчем заметно прибавляет.
«Спартак»
Турнирное положение: сейчас «Спартак» идет шестым в таблице РПЛ с 22 очками.
Последние матчи: в игре 13-го тура красно-белые обыграли «Пари НН» в гостях со счетом 2:0. Первый тайм был без забитых мячей, а после перерыва красно-белые все-таки смогли дожать соперника. Голы забили Бонгонда и Николсон.
До этого была выездная победа в Кубке России над «Динамо» Мх (1:0) и разгромное поражение в РПЛ от «Краснодара» (0:3).
Не сыграют: травмирован защитник Чернов.
Состояние команды: при Деяне Станковиче пока «Спартак» играет в очень неровный, рваный и местами даже нервный футбол.
Команда слишком зависит от куража, если у нее все получается, то игра смотрится. Также непонятны многие легионеры, которые не сильнее молодых россиян, задвинутых в запас тренерским штабом.
Комментарий Дмитрия Галямина
Известный в прошлом футболист Дмитрий Галямин,
Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне матч на поле ЦСКА закончился вничью со счетом 0:0
- Матч на домашнем стадионе красно-белых также не выявил победителя — 2:2
- В позапрошлом сезоне «Спартак» выиграл дома (2:1), а гостях сыграл вничью (2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА дают 2,45, а на «Спартак» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,86, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.
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- 1.98Ньюкасл — Арсенал: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
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Прогноз: предсказывать исход Дерби всея Руси всегда довольно сложно, но по состоянию на сегодняшний день ЦСКА показывает намного более качественный и сбалансированный футбол.
Марко Николич твердо определил для себя костяк и постоянно придерживается его из тура в тур, тогда как Станкович постоянно меняет сочетания, схемы и футболистов, отсюда и постоянная нестабильность в результатах.
Ставка: победа ЦСКА с форой 0 за 1,75.
Прогноз: также можно немного рискнуть и взять чистую победу армейцев. Они имеют на нее все шансы.
Ставка: победа ЦСКА за 2,45.