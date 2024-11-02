2 ноября в 14-м туре чемпионата по футболу сыграют ЦСКА Москва — «Спартак» Москва. Начало встречи — 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: после 13 матчей ЦСКА располагается на пятом месте с 24 очками в таблице РПЛ.

Последние матчи: в предыдущем туре армейцы не смогли обыграть на своем поле воронежский «Факел» (0:0), который с 66-й минуты играл в меньшинстве. Преимущество ЦСКА было подавляющим, но свои моменты они реализовать не смогли.

Ранее была победа в Кубке России над «Ахматом» (1:0) и в чемпионате над «Динамо» Мх (1:0).

Не сыграют: травмированы Жемалетдинов и Мухин.

Состояние команды: при Марко Николиче ЦСКА играет в привлекательный футбол, но очень часто не добирает очков, где этого заслуживает. Защита у армейцев на высоте, всего 7 пропущенных мячей, а вот реализация моментов иногда подводит. Но все равно ЦСКА с каждым матчем заметно прибавляет.

«Спартак»

Турнирное положение: сейчас «Спартак» идет шестым в таблице РПЛ с 22 очками.

Календарь и таблица РПЛ

Последние матчи: в игре 13-го тура красно-белые обыграли «Пари НН» в гостях со счетом 2:0. Первый тайм был без забитых мячей, а после перерыва красно-белые все-таки смогли дожать соперника. Голы забили Бонгонда и Николсон.

До этого была выездная победа в Кубке России над «Динамо» Мх (1:0) и разгромное поражение в РПЛ от «Краснодара» (0:3).

Не сыграют: травмирован защитник Чернов.

Состояние команды: при Деяне Станковиче пока «Спартак» играет в очень неровный, рваный и местами даже нервный футбол.

Команда слишком зависит от куража, если у нее все получается, то игра смотрится. Также непонятны многие легионеры, которые не сильнее молодых россиян, задвинутых в запас тренерским штабом.

Комментарий Дмитрия Галямина

Известный в прошлом футболист Дмитрий Галямин, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями перед матчем 14-го тура РПЛ:

Думаю, что спартаковцы сами еще не знают, в какой футбол играют. Много новых футболистов, еще не все вписались. Поэтому нет стиля. Состав ЦСКА улучшился за последние два года. Но не хватает центрального нападающего. Все остальное есть. Кто забьет? Думаю, что никто. Начало будет осторожным. Это не «Динамо», с шашками наголо никто не полетит. Во втором тайме что-то может измениться. В первом прогнозирую 0:0. Дмитрий Галямин

Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне матч на поле ЦСКА закончился вничью со счетом 0:0

Матч на домашнем стадионе красно-белых также не выявил победителя — 2:2

В позапрошлом сезоне «Спартак» выиграл дома (2:1), а гостях сыграл вничью (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА дают 2,45, а на «Спартак» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,86, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: предсказывать исход Дерби всея Руси всегда довольно сложно, но по состоянию на сегодняшний день ЦСКА показывает намного более качественный и сбалансированный футбол.

Марко Николич твердо определил для себя костяк и постоянно придерживается его из тура в тур, тогда как Станкович постоянно меняет сочетания, схемы и футболистов, отсюда и постоянная нестабильность в результатах.

Ставка: победа ЦСКА с форой 0 за 1,75.

Прогноз: также можно немного рискнуть и взять чистую победу армейцев. Они имеют на нее все шансы.

Ставка: победа ЦСКА за 2,45.