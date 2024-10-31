«Порту»
Турнирное положение: В текущем розыгрыше чемпионата Португалии «Порту» после девяти туров набрал 24 очка и идет вторым, уступая три пункта лидеру.
Коллектив за всю дистанцию смог отпраздновать восемь викторий и еще один поединок он проиграл, забил 23 гола, а пропустил в свои ворота лишь четыре мяча.
Последние матчи: Несколько дней тому назад «драконы» в рамках чемпионата страны на выезде смогли разгромить клуб «АВС» со счетом 5:0, а немногим ранее они в домашнем поединке в рамках основного этапа Лиги Европы одолели немецкий «Хоффенхайм» со счетом 2:0.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Сейчас у «Порту» 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период коллектив расписал один мировой исход и добился пяти выигрышей. Причем четыре из них были с сухим счетом. А уступили «сине-белые» только раз за минувшие девять поединков во всех турниров и выиграли семь игр в данном отрезке.
«Морейренсе»
Турнирное положение: Клуб из города Морейра-де-Конегуш на текущий момент в таблице португальского первенства с 14 очками идет на седьмой строке и пятой еврокубковой уступает три балла.
«Морейренсе» выиграл четыре игры из девяти проведенных, два раза сыграл вничью и потерпел три поражения, разница мячей составляет 12:11.
Последние матчи: «Зелено-белые» в своем предыдущем сыгранном поединке смогли в гостях обыграть «Боавишту» со счетом 2:0 в чемпионате страны, а немногим ранее они одолели на выезде клуб из третьей лиги в рамках Кубка Португалии — 2:1.
Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: К данному поединку «Морейренсе» подходит с серией из трех выигрышей подряд. Причем две виктории в этом отрезке были гостевыми и в двух их этих встреч коллектив не пропускал. Однако команда до этого не могла выиграть на протяжении пяти поединков кряду, проиграв три из них при двух мировых результатах.
Статистика для ставок
- «Порту» обыграл предстоящего противника в четырех предыдущих очных противостояниях, пропустив за это время лишь гол
- «Морейренсе» только раз за предыдущие десять очных встреч смог отобрать очки у «Порту», сыграв вничью
- «Порту» не пропускал от «Морейренсе» в четырех из шести минувших очных играх
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Порту» — 1.30, победа «Морейренсе» — 9.80, ничья — 5.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.28 соответственно.
- 2.12Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
- 2.05Брайтон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.00Престон — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В этом противостоянии ставим в первую очередь на то, что хозяева смогут выиграть всухую, ведь они зачастую обыгрывают предстоящего противника и не пропускают от него.
Рекомендуемая ставка: «Порту» выиграет и не пропустит за 1.94.
Прогноз: И также считаем, что «Порту» не будет тянуть с первым голом и проведет его в первые 15 минут встречи.
Ставка: «Порту» забьет до 15-й минуты за 3.00.