«Порту» на своем поле примет «Морейренсе» в рамках 1/4 финала Кубка португальской лиги. Поединок пройдет 31 октября и начнется в 23:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Морейренсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Порту»

Турнирное положение: В текущем розыгрыше чемпионата Португалии «Порту» после девяти туров набрал 24 очка и идет вторым, уступая три пункта лидеру.

Коллектив за всю дистанцию смог отпраздновать восемь викторий и еще один поединок он проиграл, забил 23 гола, а пропустил в свои ворота лишь четыре мяча.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «драконы» в рамках чемпионата страны на выезде смогли разгромить клуб «АВС» со счетом 5:0, а немногим ранее они в домашнем поединке в рамках основного этапа Лиги Европы одолели немецкий «Хоффенхайм» со счетом 2:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сейчас у «Порту» 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период коллектив расписал один мировой исход и добился пяти выигрышей. Причем четыре из них были с сухим счетом. А уступили «сине-белые» только раз за минувшие девять поединков во всех турниров и выиграли семь игр в данном отрезке.

«Морейренсе»

Турнирное положение: Клуб из города Морейра-де-Конегуш на текущий момент в таблице португальского первенства с 14 очками идет на седьмой строке и пятой еврокубковой уступает три балла.

«Морейренсе» выиграл четыре игры из девяти проведенных, два раза сыграл вничью и потерпел три поражения, разница мячей составляет 12:11.

Последние матчи: «Зелено-белые» в своем предыдущем сыгранном поединке смогли в гостях обыграть «Боавишту» со счетом 2:0 в чемпионате страны, а немногим ранее они одолели на выезде клуб из третьей лиги в рамках Кубка Португалии — 2:1.

Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: К данному поединку «Морейренсе» подходит с серией из трех выигрышей подряд. Причем две виктории в этом отрезке были гостевыми и в двух их этих встреч коллектив не пропускал. Однако команда до этого не могла выиграть на протяжении пяти поединков кряду, проиграв три из них при двух мировых результатах.

Статистика для ставок

«Порту» обыграл предстоящего противника в четырех предыдущих очных противостояниях, пропустив за это время лишь гол

«Морейренсе» только раз за предыдущие десять очных встреч смог отобрать очки у «Порту», сыграв вничью

«Порту» не пропускал от «Морейренсе» в четырех из шести минувших очных играх

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Порту» — 1.30, победа «Морейренсе» — 9.80, ничья — 5.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.28 соответственно.

Прогноз: В этом противостоянии ставим в первую очередь на то, что хозяева смогут выиграть всухую, ведь они зачастую обыгрывают предстоящего противника и не пропускают от него.

Рекомендуемая ставка: «Порту» выиграет и не пропустит за 1.94.

Прогноз: И также считаем, что «Порту» не будет тянуть с первым голом и проведет его в первые 15 минут встречи.

Ставка: «Порту» забьет до 15-й минуты за 3.00.