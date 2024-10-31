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    «Порту» всухую выиграет у «Морейренсе»

    Порту — Морейренсе: прогноз и ставка (коэффициент 1.94) на футбол. 31/10/2024 в 23:45

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Морейренсе»
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    «Порту»
    «Порту» на своем поле примет «Морейренсе» в рамках 1/4 финала Кубка португальской лиги. Поединок пройдет 31 октября и начнется в 23:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Морейренсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Порту»

    Турнирное положение: В текущем розыгрыше чемпионата Португалии «Порту» после девяти туров набрал 24 очка и идет вторым, уступая три пункта лидеру.

    Коллектив за всю дистанцию смог отпраздновать восемь викторий и еще один поединок он проиграл, забил 23 гола, а пропустил в свои ворота лишь четыре мяча.

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «драконы» в рамках чемпионата страны на выезде смогли разгромить клуб «АВС» со счетом 5:0, а немногим ранее они в домашнем поединке в рамках основного этапа Лиги Европы одолели немецкий «Хоффенхайм» со счетом 2:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сейчас у «Порту» 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период коллектив расписал один мировой исход и добился пяти выигрышей. Причем четыре из них были с сухим счетом. А уступили «сине-белые» только раз за минувшие девять поединков во всех турниров и выиграли семь игр в данном отрезке.

    «Морейренсе»

    Турнирное положение: Клуб из города Морейра-де-Конегуш на текущий момент в таблице португальского первенства с 14 очками идет на седьмой строке и пятой еврокубковой уступает три балла.

    «Морейренсе» выиграл четыре игры из девяти проведенных, два раза сыграл вничью и потерпел три поражения, разница мячей составляет 12:11.

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    • Последние матчи: «Зелено-белые» в своем предыдущем сыгранном поединке смогли в гостях обыграть «Боавишту» со счетом 2:0 в чемпионате страны, а немногим ранее они одолели на выезде клуб из третьей лиги в рамках Кубка Португалии — 2:1.

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: К данному поединку «Морейренсе» подходит с серией из трех выигрышей подряд. Причем две виктории в этом отрезке были гостевыми и в двух их этих встреч коллектив не пропускал. Однако команда до этого не могла выиграть на протяжении пяти поединков кряду, проиграв три из них при двух мировых результатах.

    Статистика для ставок

    • «Порту» обыграл предстоящего противника в четырех предыдущих очных противостояниях, пропустив за это время лишь гол

    • «Морейренсе» только раз за предыдущие десять очных встреч смог отобрать очки у «Порту», сыграв вничью

    • «Порту» не пропускал от «Морейренсе» в четырех из шести минувших очных играх

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Порту» — 1.30, победа «Морейренсе» — 9.80, ничья — 5.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.28 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии ставим в первую очередь на то, что хозяева смогут выиграть всухую, ведь они зачастую обыгрывают предстоящего противника и не пропускают от него.

    Рекомендуемая ставка: «Порту» выиграет и не пропустит за 1.94.

    Прогноз: И также считаем, что «Порту» не будет тянуть с первым голом и проведет его в первые 15 минут встречи.

    Ставка: «Порту» забьет до 15-й минуты за 3.00.

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    «Порту» — «Морейренсе»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на футбол. «Порту» всухую выиграет у «Морейренсе»
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