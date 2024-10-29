РБ Лейпциг
Санкт-Паули
«Лейпциг»
Путь в Кубке Германии: в первом раунде «Лейпциг» разгромил «Рот-Вайсс Эссен» со счетом 4:1.
Последние матчи: на прошлой неделе «Лейпциг» проиграл на своем поле «Ливерпулю» в рамках Лиги чемпионов — 0:1.
РБ Лейпциг — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров
Но уже через несколько дней после неудачной встречи с представителем АПЛ команда Марко Розе одержала домашнюю победу над «Фрайбургом» — 3:1.
Не сыграют: предстоящий матч точно пропустит атакующий полузащитник Хави Симонс, получивший травму в игре с «Ливерпулем».
Состояние команды: «Лейпциг» проиграл три первых матча в Лиге чемпионов, но при этом он неожиданно стал одним из конкурентов «Баварии» в борьбе за титул в Бундеслиге.
Как и Рекордмайстер, команда Розе набрала 20 очков восьми турах чемпионата и до сих пор не потерпела ни одного поражения.
В общем, на внутренней арене «Лейпциг» сейчас действительно один из лучших.
«Санкт-Паули»
Путь в Кубке Германии: «Санкт-Паули» в первом раунде с трудом выиграл у скромного «Халлешера» (3:2) из Региональной лиги, забив решающий гол только в овертайме.
Последние матчи: несколько дней назад клуб из Гамбурга сыграл вничью с «Вольфсбургом» (0:0) в рамках Бундеслиги.
Перед этим «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу» и дортмундской «Боруссии».
Не сыграют: все основные футболисты «пиратов» готовы принять участие в матче.
Состояние команды: о возможностях «Санкт-Паули» можно судить по матчам в Бундеслиге. Уже ни для кого не секрет, что команду ждет непростая борьба за выживание. Тут, как говорится, не до Кубка Германии, откуда «Санкт-Паули» мог вылететь еще в середине августа.
Статистика для ставок
- В текущем сезоне «Лейпциг» еще ни разу не проигрывал в турнирах на внутренней арене
- «Лейпциг» ни разу не забивал только в одном из шести предыдущих матчей
- «Санкт-Паули» выиграл только один из восьми предыдущих матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают за 5.35, а победу «Санкт-Паули» — за 8.60.
Прогноз: в сентябре «Лейпциг» не смог обыграть «Санкт-Паули» в рамках гостевого матча Бундеслиги. Их предыдущая встреча завершилась со счетом 0:0. Но на своем поле команда Розе наверняка подтвердит статус фаворита. Правда, не факт, что хозяева смогут выиграть с разгромным счетом.
- 1.98Крылья Советов — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
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Рекомендуемая ставка: победа «Лейпцига» + обе команды забьют за 2.77.