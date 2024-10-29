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    У «Лейпцига» снова будут проблемы в матче против «Санкт-Паули»?

    «Лейпциг» — «Санкт-Паули». Ставка (к. 2.77) и прогноз на Кубок Германии 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Санкт-Паули»
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    «Лейпциг» сыграет на своем поле против «Санкт-Паули» в рамках второго раунда Кубка Германии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лейпциг» — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 29 Октября 2024 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 20:00 Санкт-Паули

    Санкт-Паули

  • Гамбург
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    «Лейпциг»

    Путь в Кубке Германии: в первом раунде «Лейпциг» разгромил «Рот-Вайсс Эссен» со счетом 4:1.

    Последние матчи: на прошлой неделе «Лейпциг» проиграл на своем поле «Ливерпулю» в рамках Лиги чемпионов — 0:1.

    РБ Лейпциг — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров

    Но уже через несколько дней после неудачной встречи с представителем АПЛ команда Марко Розе одержала домашнюю победу над «Фрайбургом» — 3:1.

    Не сыграют: предстоящий матч точно пропустит атакующий полузащитник Хави Симонс, получивший травму в игре с «Ливерпулем».

    Состояние команды: «Лейпциг» проиграл три первых матча в Лиге чемпионов, но при этом он неожиданно стал одним из конкурентов «Баварии» в борьбе за титул в Бундеслиге.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Как и Рекордмайстер, команда Розе набрала 20 очков восьми турах чемпионата и до сих пор не потерпела ни одного поражения.

    В общем, на внутренней арене «Лейпциг» сейчас действительно один из лучших.

    «Санкт-Паули»

    Путь в Кубке Германии: «Санкт-Паули» в первом раунде с трудом выиграл у скромного «Халлешера» (3:2) из Региональной лиги, забив решающий гол только в овертайме.

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    • Последние матчи: несколько дней назад клуб из Гамбурга сыграл вничью с «Вольфсбургом» (0:0) в рамках Бундеслиги.

    Перед этим «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу» и дортмундской «Боруссии».

    Не сыграют: все основные футболисты «пиратов» готовы принять участие в матче.

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    Состояние команды: о возможностях «Санкт-Паули» можно судить по матчам в Бундеслиге. Уже ни для кого не секрет, что команду ждет непростая борьба за выживание. Тут, как говорится, не до Кубка Германии, откуда «Санкт-Паули» мог вылететь еще в середине августа.

    Статистика для ставок

    • В текущем сезоне «Лейпциг» еще ни разу не проигрывал в турнирах на внутренней арене

    • «Лейпциг» ни разу не забивал только в одном из шести предыдущих матчей

    • «Санкт-Паули» выиграл только один из восьми предыдущих матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают за 5.35, а победу «Санкт-Паули» — за 8.60.

    Прогноз: в сентябре «Лейпциг» не смог обыграть «Санкт-Паули» в рамках гостевого матча Бундеслиги. Их предыдущая встреча завершилась со счетом 0:0. Но на своем поле команда Розе наверняка подтвердит статус фаворита. Правда, не факт, что хозяева смогут выиграть с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа «Лейпцига» + обе команды забьют за 2.77.

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