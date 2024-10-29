«Лейпциг» сыграет на своем поле против «Санкт-Паули» в рамках второго раунда Кубка Германии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лейпциг» — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лейпциг»

Путь в Кубке Германии: в первом раунде «Лейпциг» разгромил «Рот-Вайсс Эссен» со счетом 4:1.

Последние матчи: на прошлой неделе «Лейпциг» проиграл на своем поле «Ливерпулю» в рамках Лиги чемпионов — 0:1.

Но уже через несколько дней после неудачной встречи с представителем АПЛ команда Марко Розе одержала домашнюю победу над «Фрайбургом» — 3:1.

Не сыграют: предстоящий матч точно пропустит атакующий полузащитник Хави Симонс, получивший травму в игре с «Ливерпулем».

Состояние команды: «Лейпциг» проиграл три первых матча в Лиге чемпионов, но при этом он неожиданно стал одним из конкурентов «Баварии» в борьбе за титул в Бундеслиге.

Прогнозы и ставки на футбол

Как и Рекордмайстер, команда Розе набрала 20 очков восьми турах чемпионата и до сих пор не потерпела ни одного поражения.

В общем, на внутренней арене «Лейпциг» сейчас действительно один из лучших.

«Санкт-Паули»

Путь в Кубке Германии: «Санкт-Паули» в первом раунде с трудом выиграл у скромного «Халлешера» (3:2) из Региональной лиги, забив решающий гол только в овертайме.

Последние матчи: несколько дней назад клуб из Гамбурга сыграл вничью с «Вольфсбургом» (0:0) в рамках Бундеслиги.

Перед этим «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу» и дортмундской «Боруссии».

Не сыграют: все основные футболисты «пиратов» готовы принять участие в матче.

Состояние команды: о возможностях «Санкт-Паули» можно судить по матчам в Бундеслиге. Уже ни для кого не секрет, что команду ждет непростая борьба за выживание. Тут, как говорится, не до Кубка Германии, откуда «Санкт-Паули» мог вылететь еще в середине августа.

Статистика для ставок

В текущем сезоне «Лейпциг» еще ни разу не проигрывал в турнирах на внутренней арене

«Лейпциг» ни разу не забивал только в одном из шести предыдущих матчей

«Санкт-Паули» выиграл только один из восьми предыдущих матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают за 5.35, а победу «Санкт-Паули» — за 8.60.

Прогноз: в сентябре «Лейпциг» не смог обыграть «Санкт-Паули» в рамках гостевого матча Бундеслиги. Их предыдущая встреча завершилась со счетом 0:0. Но на своем поле команда Розе наверняка подтвердит статус фаворита. Правда, не факт, что хозяева смогут выиграть с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа «Лейпцига» + обе команды забьют за 2.77.