Штутгарт
Хольштайн
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам семи туров находится в середине турнирной таблицы Бундеслиги, занимая 10-е место.
Команда набрала девять очков и четыре балла отстает от зоны еврокубков, а также на пять пунктов опережает зону плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе.
Штутгарт — Хольштайн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура основного раунда Лиги чемпионов коллектив на чужом поле сенсационно обыграл итальянский «Ювентус» (1:0).
Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в пять официальных матчей, четыре из которых были официальными в разных турнирах, а один — товарищеским.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированы — Фюрих, Загаду, Диль, Раймунд, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних играх (пяти официальных и одной контрольной), «Штутгарт» выиграл лишь раз при четырех ничьих и одном поражении.
Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем более что фактор поля работает в их пользу.
Эрмедин Демирович — лучший бомбардир команды в Бундеслиге нового сезона с пятью голами.
«Хольштайн Киль»
Турнирное положение: «Хольштайн Киль» по итогам шести туров находится в зоне вылета во вторую Бундеслигу, занимая 17-е место.
Команда набрала два очка и на столько же баллов отстает от зоны плей-офф за право выступать в элитном дивизионе (16-я строчка), а также на пять пунктов — от безопасной 15-й позиции.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура Бундеслиги клуб на своем поле потерпел поражение от «Унион Берлина» (0:2).
Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был официальным в Бундеслиге, а один — товарищеским.
Не сыграют: травмированы — Холтби, Йоханссон, Келати, Кляйн-Бекель, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах (семи официальных и одном товарищеском) «Хольштайн Киль» выиграл лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.
Это говорит о плохой форме гостей, если учесть пять поражений в восьми последних поединках, а значит сыграть хотя бы вничью, особенно на чужом поле им будет непросто.
Сюто Матино — лучший бомбардир команды в Бундеслиге нового сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Штутгарта» забивали меньше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Штутгарт» не выиграл
- в пяти из шести последних матчей «Хольштайн Киль» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Унион Берлин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.40, победа «Хольштайн Киль» — в 3.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.32 и 3.35.
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в пяти из шести их последних поединков забивали больше 2,5 голов.
И хотя в пяти последних матчах хозяев не были одновременно реализованы оба данных сценария, результативность поединков аутсайдера игры обещает стать решающим фактором.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Хольштайн Киль».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.88