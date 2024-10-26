В матче восьмого тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле примет «Хольштайн Киль». Встреча пройдет 26 октября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Хольштайн Киль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам семи туров находится в середине турнирной таблицы Бундеслиги, занимая 10-е место.

Команда набрала девять очков и четыре балла отстает от зоны еврокубков, а также на пять пунктов опережает зону плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура основного раунда Лиги чемпионов коллектив на чужом поле сенсационно обыграл итальянский «Ювентус» (1:0).

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в пять официальных матчей, четыре из которых были официальными в разных турнирах, а один — товарищеским.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Фюрих, Загаду, Диль, Раймунд, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх (пяти официальных и одной контрольной), «Штутгарт» выиграл лишь раз при четырех ничьих и одном поражении.

Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем более что фактор поля работает в их пользу.

Эрмедин Демирович — лучший бомбардир команды в Бундеслиге нового сезона с пятью голами.

«Хольштайн Киль»

Турнирное положение: «Хольштайн Киль» по итогам шести туров находится в зоне вылета во вторую Бундеслигу, занимая 17-е место.

Команда набрала два очка и на столько же баллов отстает от зоны плей-офф за право выступать в элитном дивизионе (16-я строчка), а также на пять пунктов — от безопасной 15-й позиции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура Бундеслиги клуб на своем поле потерпел поражение от «Унион Берлина» (0:2).

Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был официальным в Бундеслиге, а один — товарищеским.

Не сыграют: травмированы — Холтби, Йоханссон, Келати, Кляйн-Бекель, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах (семи официальных и одном товарищеском) «Хольштайн Киль» выиграл лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.

Это говорит о плохой форме гостей, если учесть пять поражений в восьми последних поединках, а значит сыграть хотя бы вничью, особенно на чужом поле им будет непросто.

Сюто Матино — лучший бомбардир команды в Бундеслиге нового сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Штутгарта» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Штутгарт» не выиграл

в пяти из шести последних матчей «Хольштайн Киль» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Унион Берлин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.40, победа «Хольштайн Киль» — в 3.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.32 и 3.35.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в пяти из шести их последних поединков забивали больше 2,5 голов.

И хотя в пяти последних матчах хозяев не были одновременно реализованы оба данных сценария, результативность поединков аутсайдера игры обещает стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Хольштайн Киль».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.88