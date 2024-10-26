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    Прервет ли «Реймс» беспроигрышную серию «Бреста»?

    «Реймс» — «Брест». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига 1, 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Брест»
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    Ромен Дель Кастильо
    26 октября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Брест». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Октября 2024 года

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 20:00 Брест

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Реймс» после восьми стартовых туров национального чемпионата Франции находится в зоне еврокубков на шестой позиции.

    «Реймс» набрал 14 очков и по дополнительным показателям отстает от зоны Лиги чемпионов, а также на один балл опережает седьмое место, что вне зоны еврокубков.

    Реймс — Брест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле потерпел неожиданное поражение от «Осера» (1:3).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в шесть поединков, которые пришлись на внутреннее французское первенство.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Дарами, Хадра, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах (все — в рамках Лиги 1) «Реймс» проиграл лишь раз при четырех победах и двух ничьих.

    Это говорит о неплохой форме коллектива, которая позволяет ему рассчитывать на победу, особенно на своем поле, ведь явно превосходит соперника в классе.

    Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» по итогам восьми туров французской Лиги 1 находится в нижней половине таблицы — на 11-й позиции.

    «Брест» набрал 10 очков и отстает на четыре балла от своего соперника, а также на четыре пункта опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на своем поле сыграл вничью с немецким «Байером» (1:1).

    Эта мировая стала для коллектива второй кряду после того, как в восьмом туре французского первенства он с аналогичным счетом поделил очки с «Ренном».

    Не сыграют: травмированы — Ле Кардиналь, Локо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1 и Лигу чемпионов, «Брест» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

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    Это говорит о неплохой форме коллектива, которая позволяет ему рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть и на чужом поле.

    Ромен Дель Кастильо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Реймс» выиграл

    • в шести из семи последних матчей «Реймса» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Бреста» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.60, победа «Бреста» — в 3.35.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 2.00.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

    И хотя в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, фактор результативности поединков фаворита обещает стать решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Реймса».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07

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    «Реймс» — «Брест»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Реймс» беспроигрышную серию «Бреста»?
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