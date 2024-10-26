26 октября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Брест». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реймс»

Турнирное положение: «Реймс» после восьми стартовых туров национального чемпионата Франции находится в зоне еврокубков на шестой позиции.

«Реймс» набрал 14 очков и по дополнительным показателям отстает от зоны Лиги чемпионов, а также на один балл опережает седьмое место, что вне зоны еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле потерпел неожиданное поражение от «Осера» (1:3).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в шесть поединков, которые пришлись на внутреннее французское первенство.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Дарами, Хадра, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах (все — в рамках Лиги 1) «Реймс» проиграл лишь раз при четырех победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохой форме коллектива, которая позволяет ему рассчитывать на победу, особенно на своем поле, ведь явно превосходит соперника в классе.

Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» по итогам восьми туров французской Лиги 1 находится в нижней половине таблицы — на 11-й позиции.

«Брест» набрал 10 очков и отстает на четыре балла от своего соперника, а также на четыре пункта опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на своем поле сыграл вничью с немецким «Байером» (1:1).

Эта мировая стала для коллектива второй кряду после того, как в восьмом туре французского первенства он с аналогичным счетом поделил очки с «Ренном».

Не сыграют: травмированы — Ле Кардиналь, Локо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1 и Лигу чемпионов, «Брест» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохой форме коллектива, которая позволяет ему рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть и на чужом поле.

Ромен Дель Кастильо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Реймс» выиграл

в шести из семи последних матчей «Реймса» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Бреста» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.60, победа «Бреста» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 2.00.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

И хотя в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, фактор результативности поединков фаворита обещает стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Реймса».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07