Наполи
Лечче
«Наполи»
Турнирное положение: «Наполи» возглавляет таблицу Серии А, набрав 19 очков в восьми предыдущих турах.
Последние матчи: в прошлое воскресенье «Наполи» одержал гостевую победу над «Эмполи» (1:0) благодаря голу Хвичи Кварацхелии с пенальти.
Наполи — Лечче: коэффициенты букмекеров
Неаполитанский клуб продлил победную серию до четырех матчей, а беспроигрышную — до восьми.
Не сыграют: предстоящий матч пропустят полузащитник Станислав Лоботка и вратарь Алекс Мерет.
Состояние команды: когда «Наполи» проиграл в первом туре «Вероне» (0:3), многие сразу подумали, что команда просто не приняла Антонио Конте и его методы работы. Но ничего подобного, с тех пор «Наполи» не просто преобразился в лучшую сторону, а стал одним из главных претендентов на Скудетто.
Главное изменение в игре «Наполи» при Конте — команда почти не допускает ошибок в обороне, особенно в матчах, где она заведомо является фаворитом.
«Лечче»
Турнирное положение: «Лечче» набрал лишь пять очков в восьми турах и находится на предпоследней строчке.
Последние матчи: в предыдущем туре «Лечче» проиграл на своем поле «Фиорентине» со счетом 0:6.
Теперь серия поражений команды Луки Готти составляет четыре матча. Перед этим она проиграла «Сассуоло», «Милану» и «Удинезе».
Не сыграют: все основные игроки «Лечче» готовы принять участие в матче.
Состояние команды: недавние результаты четко намекают, что в этом сезоне «Лечче» будет крайне сложно избежать вылета из элитного дивизиона.
У команды Готти чересчур много проблем не только в обороне, но и в атаке. «Лечче» до сих пор забил лишь три мяча. С такой игрой сложно на что-то рассчитывать.
Статистика для ставок
- «Наполи» пропустил лишь один гол в шести предыдущих матчах, а забил — 15
- «Наполи» не потерял ни одного очка в четырех предыдущих матчах Серии А на своем поле
- «Лечче» проиграл четыре предыдущих матча с общим счетом 0:12
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Наполи» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают за 5.40, а победу «Лечче» — за 10.25.
Прогноз: у нынешнего «Лечче» нет ни малейших шансов избежать поражения в матче против хорошо организованной команды Конте. Скорее всего, «Наполи» выиграет с разницей как минимум в два мяча.
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Рекомендуемая ставка: победа «Наполи» с форой (-1,5) за 1.92.
Прогноз: «Наполи» при Конте, как и ожидалось, старается соблюдать баланс, однако в данном случае есть все основания полагать, что фаворит воспользуется проблемами соперника и покажет яркую игру в атаке.
Ставка: «Наполи» забьет в обоих таймах за 2.05.