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    Сможет ли «Наполи» разгромить «Лечче»?

    «Наполи» — «Лечче». Ставка (к. 2.05) и прогноз на чемпионат Италии 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Лечче»
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    Хвича Кварацхелия
    «Наполи» сыграет на своем поле против «Лечче» в рамках девятого тура итальянской Серии А. Матч пройдет 26 октября в Неаполе, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Лечче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Октября 2024 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 16:00 Лечче

    Лечче

  • Лечче
    •

    «Наполи»

    Турнирное положение: «Наполи» возглавляет таблицу Серии А, набрав 19 очков в восьми предыдущих турах.

    Последние матчи: в прошлое воскресенье «Наполи» одержал гостевую победу над «Эмполи» (1:0) благодаря голу Хвичи Кварацхелии с пенальти.

    Наполи — Лечче: коэффициенты букмекеров

    Неаполитанский клуб продлил победную серию до четырех матчей, а беспроигрышную — до восьми.

    Не сыграют: предстоящий матч пропустят полузащитник Станислав Лоботка и вратарь Алекс Мерет.

    Состояние команды: когда «Наполи» проиграл в первом туре «Вероне» (0:3), многие сразу подумали, что команда просто не приняла Антонио Конте и его методы работы. Но ничего подобного, с тех пор «Наполи» не просто преобразился в лучшую сторону, а стал одним из главных претендентов на Скудетто.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Главное изменение в игре «Наполи» при Конте — команда почти не допускает ошибок в обороне, особенно в матчах, где она заведомо является фаворитом.

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Лечче» набрал лишь пять очков в восьми турах и находится на предпоследней строчке.

    Последние матчи: в предыдущем туре «Лечче» проиграл на своем поле «Фиорентине» со счетом 0:6.

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    • Теперь серия поражений команды Луки Готти составляет четыре матча. Перед этим она проиграла «Сассуоло», «Милану» и «Удинезе».

    Не сыграют: все основные игроки «Лечче» готовы принять участие в матче.

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    Состояние команды: недавние результаты четко намекают, что в этом сезоне «Лечче» будет крайне сложно избежать вылета из элитного дивизиона.

    У команды Готти чересчур много проблем не только в обороне, но и в атаке. «Лечче» до сих пор забил лишь три мяча. С такой игрой сложно на что-то рассчитывать.

    Статистика для ставок

    • «Наполи» пропустил лишь один гол в шести предыдущих матчах, а забил — 15

    • «Наполи» не потерял ни одного очка в четырех предыдущих матчах Серии А на своем поле

    • «Лечче» проиграл четыре предыдущих матча с общим счетом 0:12

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Наполи» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают за 5.40, а победу «Лечче» — за 10.25.

    Прогноз: у нынешнего «Лечче» нет ни малейших шансов избежать поражения в матче против хорошо организованной команды Конте. Скорее всего, «Наполи» выиграет с разницей как минимум в два мяча.

    Рекомендуемая ставка: победа «Наполи» с форой (-1,5) за 1.92.

    Прогноз: «Наполи» при Конте, как и ожидалось, старается соблюдать баланс, однако в данном случае есть все основания полагать, что фаворит воспользуется проблемами соперника и покажет яркую игру в атаке.

    Ставка: «Наполи» забьет в обоих таймах за 2.05.

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    «Наполи» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Наполи» разгромить «Лечче»?
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