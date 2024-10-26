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    «Милан» одержит очередную победу?

    «Болонья» — «Милан». Ставка (к. 2.19) и прогноз на чемпионат Италии 26 октября 2024 года

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    Паулу Фонсека
    «Болонья» сыграет на своем поле против «Милана» в рамках девятого тура итальянской Серии А. Матч пройдет 26 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Октября 2024 года

    Болонья

  • Болонья
    •  Болонья 19:00 Милан

    Милан

  • Милан
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    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонье» сейчас трудно играть на два фронта — в Серии А и Лиге чемпионов. В чемпионате Италии клуб находится на 12-м месте. В восьми матчах набрано 9 очков.

    Последние матчи: В октябре «Болонья» ни разу не победила. У команды были поражения в Лиге чемпионов от «Ливерпуля» и «Астон Виллы» с одинаковым счетом 0:2.

    Болонья — Милан: коэффициенты букмекеров

    В текущем месяце «Болонья» в чемпионате Италии набрала по одному очку во встречах с «Пармой» (0:0) и «Дженоа» (2:2).

    Состояние команды: «Болонья» в нынешнем сезоне пока играет не так успешно, как в предыдущем.

    12-е место после восьми туров не устраивает ни болельщиков, ни руководство клуба. В Серии А на данный момент одержана лишь одна победа.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    «Болонья» последний раз завоевывала три очка 12 сентября. Безвыигрышная серия команды в чемпионате Италии составляет три матча.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Милан» находится в топ-4. Клуб набрал 14 очков в восьми играх.

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    • У россонери 4 победы, две ничьи и два поражения. Подопечные Паулу Фонсеки забили 16 голов и пропустили 9 мячей.

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    Последние матчи: Текущий месяц «Милан» начал неудачно. Были два поражения кряду. Клуб уступил «Байеру» в Лиге чемпионов и «Фиорентине» в Серии А.

    Но затем россонери реабилитировались перед фанатами и одержали две победы подряд. «Милан» взял верх над «Удинезе» и «Брюгге».

    Состояние команды: «Милан» подходит к матчу в хорошем настроении. Команда на этой неделе добилась успеха в Лиге чемпионов, обыграв «Брюгге».

    В нынешнем сезоне Серии А «Милан» на выезде выиграл только раз. И то это было в миланском дерби с «Интером», где россонери считались номинальными гостями.

    Последний матч «Милан» и «Болонья» провели в январе 2024 года. Встреча завершилась вничью 2:2.

    Статистика для ставок

    • «Болонья» в октябре еще ни разу не выиграла

    • «Милан» подходит к игре с двухматчевой выигрышной серией

    • В январе 2024 года «Милан» в Серии А сыграл вничью с «Болоньей» (2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Милан» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Болоньи» — за 3.50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2.03, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.76.

    Прогноз: «Болонья» в октябре играет неудачно. Соперник находится в лучшей форме и должен завоевать три очка.

    Ставка: победа «Милана» за 2.10.

    Прогноз: еще один прогноз, что никто не покажет атакующий футбол, поэтому одна из команд уйдет с поля без забитого гола.

    Ставка: обе команды не забьют за 2.19.

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    «Болонья» — «Милан»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на футбол. «Милан» одержит очередную победу?
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