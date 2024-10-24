Викингур Р
Серкль Брюгге
«Викингур»
Турнирная таблица: «Викингур» показал худший результат на старте Лиги конференций. После 1-го тура основного этапа исландский коллектив занимает последнее 36 место в турнирной таблице.
Последние матчи: Чемпион Исландии в стартовой игре Лиги конференций с крупным счетом проиграла в гостевом поединке против кипрской «Омонии» (0:4).
Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды в чемпионате Исландии: Если в еврокубках у «Викингура» дела обстоят не лучшим образом, то в чемпионате Исландии команда занимает первое место, набрав 59 очков. В рамках 26 тура внутреннего первенства «Викингур» одержал победу над командой «Акранес» (4:3).
«Серкль Брюгге»
Турнирное положение: «Серкль Брюгге» возглавил турнирную таблицу в Лиге конференций. Бельгийцы набрали первые 3 очка после стартового матча в еврокубке.
Последние матчи: В 1 туре основного этапа еврокубка бельгийцы отгрузили в ворота швейцарского «Санкт-Галлена» 6 мячей, пропустив в собственные лишь 2 гола.
В составе «Серкль Брюгге» хет-трик оформил нападающий из Того Ахоеке Денки, дубль на счету бельгийского защитника Гэри Магни, ещё один мяч забил эквадорский форвард Алан Минда.
Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроковна матч нет.
Состояние команды в чемпионате Бельгии: «Серкль Брюгге» находится в зоне вылета чемпионата Бельгии, расположившиь на 15 месте с активом в 9 баллов. В 11-м туре бельгийской Про-Лиги участник Лиги конференций разошёлся миром с командой «Дендер» (0:0).
Статистика для ставок
- «Викингур» одержал 3 победы в последних 5 матчах
- «Серкль Брюгге» не может выиграть во втором матче подряд
- «Серкль Брюгге» и «Викингур» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Серкль Брюгге» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.12, а победа «Викингура» — в 5.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.37 соответственно.
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Прогноз: У «Серкль Брюгге» есть прекрасная возможность прервать чёрную полосу игр, ведь бельгийцам предстоит сразиться с одним из аутсайдеров Лиги конференций. Ставим на минимальную победу «Серкль Брюгге».
Ставка: Фора «Серкль Брюгге» (-1) с коэффициентом 2.05.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что получится результативная игра.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.94.