Исландский «Викингур» сыграет против бельгийского клуба «Серкль Брюгге» во втором туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «Серкль Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Викингур»

Турнирная таблица: «Викингур» показал худший результат на старте Лиги конференций. После 1-го тура основного этапа исландский коллектив занимает последнее 36 место в турнирной таблице.

Последние матчи: Чемпион Исландии в стартовой игре Лиги конференций с крупным счетом проиграла в гостевом поединке против кипрской «Омонии» (0:4).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды в чемпионате Исландии: Если в еврокубках у «Викингура» дела обстоят не лучшим образом, то в чемпионате Исландии команда занимает первое место, набрав 59 очков. В рамках 26 тура внутреннего первенства «Викингур» одержал победу над командой «Акранес» (4:3).

«Серкль Брюгге»

Турнирное положение: «Серкль Брюгге» возглавил турнирную таблицу в Лиге конференций. Бельгийцы набрали первые 3 очка после стартового матча в еврокубке.

Последние матчи: В 1 туре основного этапа еврокубка бельгийцы отгрузили в ворота швейцарского «Санкт-Галлена» 6 мячей, пропустив в собственные лишь 2 гола.

В составе «Серкль Брюгге» хет-трик оформил нападающий из Того Ахоеке Денки, дубль на счету бельгийского защитника Гэри Магни, ещё один мяч забил эквадорский форвард Алан Минда.

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроковна матч нет.

Состояние команды в чемпионате Бельгии: «Серкль Брюгге» находится в зоне вылета чемпионата Бельгии, расположившиь на 15 месте с активом в 9 баллов. В 11-м туре бельгийской Про-Лиги участник Лиги конференций разошёлся миром с командой «Дендер» (0:0).

Статистика для ставок

«Викингур» одержал 3 победы в последних 5 матчах

«Серкль Брюгге» не может выиграть во втором матче подряд

«Серкль Брюгге» и «Викингур» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Серкль Брюгге» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.12, а победа «Викингура» — в 5.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.37 соответственно.

Прогноз: У «Серкль Брюгге» есть прекрасная возможность прервать чёрную полосу игр, ведь бельгийцам предстоит сразиться с одним из аутсайдеров Лиги конференций. Ставим на минимальную победу «Серкль Брюгге».

Ставка: Фора «Серкль Брюгге» (-1) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что получится результативная игра.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.94.