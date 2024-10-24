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    «Серкль Брюгге» сохранит лидерство в Лиге конференций?

    «Викингур» — «Серкль Брюгге». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Викингур» — «Серкль Брюгге»
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    «Серкль Брюгге» — «Дендер»
    Исландский «Викингур» сыграет против бельгийского клуба «Серкль Брюгге» во втором туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «Серкль Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Викингур Р

  • Рейкьявик
    •  Викингур Р 17:30 Серкль Брюгге

    Серкль Брюгге

  • Брюгге
    •

    «Викингур»

    Турнирная таблица: «Викингур» показал худший результат на старте Лиги конференций. После 1-го тура основного этапа исландский коллектив занимает последнее 36 место в турнирной таблице.

    Последние матчи: Чемпион Исландии в стартовой игре Лиги конференций с крупным счетом проиграла в гостевом поединке против кипрской «Омонии» (0:4).

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды в чемпионате Исландии: Если в еврокубках у «Викингура» дела обстоят не лучшим образом, то в чемпионате Исландии команда занимает первое место, набрав 59 очков. В рамках 26 тура внутреннего первенства «Викингур» одержал победу над командой «Акранес» (4:3).

    «Серкль Брюгге»

    Турнирное положение: «Серкль Брюгге» возглавил турнирную таблицу в Лиге конференций. Бельгийцы набрали первые 3 очка после стартового матча в еврокубке.

    Последние матчи: В 1 туре основного этапа еврокубка бельгийцы отгрузили в ворота швейцарского «Санкт-Галлена» 6 мячей, пропустив в собственные лишь 2 гола.

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  • 19/10/2024

    • В составе «Серкль Брюгге» хет-трик оформил нападающий из Того Ахоеке Денки, дубль на счету бельгийского защитника Гэри Магни, ещё один мяч забил эквадорский форвард Алан Минда.

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроковна матч нет.

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    Состояние команды в чемпионате Бельгии: «Серкль Брюгге» находится в зоне вылета чемпионата Бельгии, расположившиь на 15 месте с активом в 9 баллов. В 11-м туре бельгийской Про-Лиги участник Лиги конференций разошёлся миром с командой «Дендер» (0:0).

    Статистика для ставок

    • «Викингур» одержал 3 победы в последних 5 матчах

    • «Серкль Брюгге» не может выиграть во втором матче подряд

    • «Серкль Брюгге» и «Викингур» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Серкль Брюгге» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.12, а победа «Викингура» — в 5.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.37 соответственно.

    Прогноз: У «Серкль Брюгге» есть прекрасная возможность прервать чёрную полосу игр, ведь бельгийцам предстоит сразиться с одним из аутсайдеров Лиги конференций. Ставим на минимальную победу «Серкль Брюгге».

    Ставка: Фора «Серкль Брюгге» (-1) с коэффициентом 2.05.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что получится результативная игра.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.94.

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    «Викингур» — «Серкль Брюгге»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. «Серкль Брюгге» сохранит лидерство в Лиге конференций?
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