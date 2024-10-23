23 октября в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов «Брест» на своем поле сыграет против «Байера». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов сенсационно занимает вторую позицию в зоне 1/8 финала.

Команда в стартовом поединке турнира переиграла на своем поле «Штурм» Грац (2:1), после чего во втором туре на чужом поле разгромила «Зальцбург» (4:0).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках французской Лиги 1 «Брест» дома разошелся миром с «Ренном» со счетом 1:1.

В своем национальном первенстве коллектив по итогам восьми поединков находится на 11-й позиции, отставая на четыре балла от зоны еврокубков.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Сима, Локо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах (пришлись на французский чемпионат и Лигу чемпионов) «Брест» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, который на их стороне.

Абдалла Сима, который травмирован — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов нового сезона с тремя голами.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов занимает четвертую позицию в зоне выхода в 1/8 финала.

Команда в стартовом поединке главного евротурнира разгромила на чужом поле «Фейеноорд» (4:0), после чего во втором туре дома минимально обыграла «Милан» (1:0).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках немецкого первенства «Байер» на своем поле обыграл «Айнтрахт» со счетом 2:1.

Коллектив в национальном первенстве занимает четвертое место, отставая от лидера «Баварии» на три очка, а также опережая своего ближайшего преследователя по дополнительным показателям.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на чемпионат Германии и Лигу чемпионов, «Байер» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

Столь хорошая форма сулит гостям неплохие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, хотя текущая форма их соперника не сулит им легкой игры.

Флориан Вирц — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Бреста» хотя бы одна команда не забивала

в шести из девяти последних матчей «Бреста» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Байера» забивали обе команды.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.70, победа «Бреста» — в 6.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в семи последних матчах гости не проиграли. При этом в пяти из них забивали больше 2,5 голов.

При этом в двух из четырех последних поединков хозяева не выиграли.

Ставка: «Байер» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и тотал больше 2,5 голов, ведь так было в их четырех из семи последних поединков.

Ставка: «Байер» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.05