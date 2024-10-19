19 октября в 8-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Ренн». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Ренн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» начали чемпионат не столь продуктивно. По итогам первых 7 туров Лиги 1 они осели на 11 строчке турнирной таблицы.

При этом «Брест» не столь ярко атакует, отличившись 10 голами. А вот в собственные ворота команда пропустила 11 мячей.

Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Брест» сломил сопротивление «Гавра» (2:0).

Да и в Лиге чемпионов команда блеснула, переиграв «Зальцбург» (4:0). А вот оплеуха от «Осера» получилась зычной (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Брест» настрелял 10 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Пираты» сейчас находятся в приличных кондициях. Победы в двух последних матчах явно прибавили оптимизма.

Матчи против «Ренна» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брест» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Да и двух последних матчах «пираты» оставили свои владения сухими.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» в новом чемпионате стартовал весьма скромно. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Ренн» успел забить 11 мячей в ворота соперников. При этом столько же раз команда пропустила в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Ренн» дома уступил монегаскам (1:2).

До того команда уступила ПСЖ (1:3). А вот поединок с «Лансом» принес лишь ничейный результат (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ренн» разжился одной викторией. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: главным бичом бретонцев является нестабильность результатов. «Ренн» уступил в 2 своих последних поединках.

При этом «Ренн» имеет довольно скромный по именам состав. При этом команда лишь на четыре зачетных балла отстает от топ-6.

А вот последняя очная встреча с «Брестом» получилась запоминающейся. В апреле этого года бретонцы дома в перестрелке уступили «пиратам» (4:5).

Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и пора бы бретонцам улучшать свои результаты.

Статистика для ставок

«Брест» выиграл и не пропустил в 2 своих последних поединках

«Ренн» уступил в 2 своих последних матчах

«Брест» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.06 и 1.84.

Прогноз: Обе команды явно находятся не на своих местах, и наверняка будут максимально активны в атаке.

«Брест» мотивирован продлить свой победный сериал, да и бретонцы явно способны прибавить.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.50