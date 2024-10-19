Брест
Ренн
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» начали чемпионат не столь продуктивно. По итогам первых 7 туров Лиги 1 они осели на 11 строчке турнирной таблицы.
При этом «Брест» не столь ярко атакует, отличившись 10 голами. А вот в собственные ворота команда пропустила 11 мячей.
Брест — Ренн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Брест» сломил сопротивление «Гавра» (2:0).
Да и в Лиге чемпионов команда блеснула, переиграв «Зальцбург» (4:0). А вот оплеуха от «Осера» получилась зычной (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Брест» настрелял 10 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пираты» сейчас находятся в приличных кондициях. Победы в двух последних матчах явно прибавили оптимизма.
Матчи против «Ренна» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брест» выиграл 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Да и двух последних матчах «пираты» оставили свои владения сухими.
«Ренн»
Турнирное положение: «Ренн» в новом чемпионате стартовал весьма скромно. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Ренн» успел забить 11 мячей в ворота соперников. При этом столько же раз команда пропустила в собственные ворота.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Ренн» дома уступил монегаскам (1:2).
До того команда уступила ПСЖ (1:3). А вот поединок с «Лансом» принес лишь ничейный результат (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ренн» разжился одной викторией. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: главным бичом бретонцев является нестабильность результатов. «Ренн» уступил в 2 своих последних поединках.
При этом «Ренн» имеет довольно скромный по именам состав. При этом команда лишь на четыре зачетных балла отстает от топ-6.
А вот последняя очная встреча с «Брестом» получилась запоминающейся. В апреле этого года бретонцы дома в перестрелке уступили «пиратам» (4:5).
Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и пора бы бретонцам улучшать свои результаты.
Статистика для ставок
- «Брест» выиграл и не пропустил в 2 своих последних поединках
- «Ренн» уступил в 2 своих последних матчах
- «Брест» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.06 и 1.84.
- 2.17Акрон — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.25Боруссия Д — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Ахмат — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
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Прогноз: Обе команды явно находятся не на своих местах, и наверняка будут максимально активны в атаке.
«Брест» мотивирован продлить свой победный сериал, да и бретонцы явно способны прибавить.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.50