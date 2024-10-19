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    «Брест» — «Ренн». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Лига 1, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Ренн»
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    Амин Гуири
    19 октября в 8-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Ренн». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Ренн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Октября 2024 года

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •  Брест 18:00 Ренн

    Ренн

  • Ренн
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: «Пираты» начали чемпионат не столь продуктивно. По итогам первых 7 туров Лиги 1 они осели на 11 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Брест» не столь ярко атакует, отличившись 10 голами. А вот в собственные ворота команда пропустила 11 мячей.

    Брест — Ренн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Брест» сломил сопротивление «Гавра» (2:0).

    Да и в Лиге чемпионов команда блеснула, переиграв «Зальцбург» (4:0). А вот оплеуха от «Осера» получилась зычной (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Брест» настрелял 10 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Пираты» сейчас находятся в приличных кондициях. Победы в двух последних матчах явно прибавили оптимизма.

    Матчи против «Ренна» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брест» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Да и двух последних матчах «пираты» оставили свои владения сухими.

    «Ренн»

    Турнирное положение: «Ренн» в новом чемпионате стартовал весьма скромно. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Ренн» успел забить 11 мячей в ворота соперников. При этом столько же раз команда пропустила в собственные ворота.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Ренн» дома уступил монегаскам (1:2).

    До того команда уступила ПСЖ (1:3). А вот поединок с «Лансом» принес лишь ничейный результат (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ренн» разжился одной викторией. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: главным бичом бретонцев является нестабильность результатов. «Ренн» уступил в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Ренн» имеет довольно скромный по именам состав. При этом команда лишь на четыре зачетных балла отстает от топ-6.

    А вот последняя очная встреча с «Брестом» получилась запоминающейся. В апреле этого года бретонцы дома в перестрелке уступили «пиратам» (4:5).

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и пора бы бретонцам улучшать свои результаты.

    Статистика для ставок

    • «Брест» выиграл и не пропустил в 2 своих последних поединках

    • «Ренн» уступил в 2 своих последних матчах

    • «Брест» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.06 и 1.84.

    Прогноз: Обе команды явно находятся не на своих местах, и наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Брест» мотивирован продлить свой победный сериал, да и бретонцы явно способны прибавить.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.50

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    «Брест» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке!
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