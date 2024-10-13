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    Мальта — Молдова: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.76. 13.10.2024

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    Сборная Молдовы
    13 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Мальта и Молдова. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мальта — Молдова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D2 13 Октября 2024 года

    Мальта

  • Валлетта
    •  Мальта 19:00 Молдова

    Молдова

  • Кишинёв
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    Мальта

    Турнирное положение: Мальта после двух стартовых туров в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрала три балла.

    Мальта занимает вторую позицию, на три очка отставая от лидера Молдовы, а также на три балла опережая третью Андорру.

    Мальта — Молдова: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура турнира сборная на выезде одержала победу над Андоррой (1:0).

    Перед этим в первом туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле потерпел поражение от Молдовы с результатом 0:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 10-ти матчах, которые были товарищескими и официальными, Мальта одержала одну победу при семи поражениях и двух ничьих.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех против более сильного соперника, более того, она не обещает даже ничью.

    Райан Каменцули — автор единственного гола команды новом розыгрыше Лиги наций.

    Молдова

    Турнирное положение: Молдова после двух стартовых туров в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрала шесть очков.

    Молдова занимает первую позицию, опережая на три балла вторую Мальту, а также на шесть пунктов опережая третью Андорру.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле обыграла Андорру (2:0).

    Перед этим коллектив в рамках товарищеской встречи в домашних стенах обыграл Сан-Марино с минимальным результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были официальными, а один — товарищеским, Молдова выиграла.

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    Такая форма сулит гостям неплохие шансы пусть и не на победу, то по крайней мере на ничью, хоть даже и на чужом поле.

    Четыре гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Мальты забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах Молдовы забивала только одна команда

    • в трех последних матчах Молдова выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Молдова — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.76. Ничья — в 2.96, успех Мальты — в 2.84.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.81 и 1.42.

    Прогноз: в трех последних матчах гости выиграли. Так было и в их последнем выездном поединке.

    При этом в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: Молдова победит за 2.76.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют только гости, ведь так было в их трех последних поединках.

    Ставка: забьет только Молдова за 3.50

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    Мальта — Молдова: прогноз, ставка (2.76), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на футбол. Укрепит ли Молдова лидерство?
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