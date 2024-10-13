Мальта
Молдова
Мальта
Турнирное положение: Мальта после двух стартовых туров в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрала три балла.
Мальта занимает вторую позицию, на три очка отставая от лидера Молдовы, а также на три балла опережая третью Андорру.
Мальта — Молдова: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура турнира сборная на выезде одержала победу над Андоррой (1:0).
Перед этим в первом туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле потерпел поражение от Молдовы с результатом 0:2.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 10-ти матчах, которые были товарищескими и официальными, Мальта одержала одну победу при семи поражениях и двух ничьих.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех против более сильного соперника, более того, она не обещает даже ничью.
Райан Каменцули — автор единственного гола команды новом розыгрыше Лиги наций.
Молдова
Турнирное положение: Молдова после двух стартовых туров в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрала шесть очков.
Молдова занимает первую позицию, опережая на три балла вторую Мальту, а также на шесть пунктов опережая третью Андорру.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле обыграла Андорру (2:0).
Перед этим коллектив в рамках товарищеской встречи в домашних стенах обыграл Сан-Марино с минимальным результатом 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были официальными, а один — товарищеским, Молдова выиграла.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы пусть и не на победу, то по крайней мере на ничью, хоть даже и на чужом поле.
Четыре гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Мальты забивали меньше 2,5 голов
- в четырех последних матчах Молдовы забивала только одна команда
- в трех последних матчах Молдова выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Молдова — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.76. Ничья — в 2.96, успех Мальты — в 2.84.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.81 и 1.42.
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Прогноз: в трех последних матчах гости выиграли. Так было и в их последнем выездном поединке.
При этом в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли.
Ставка: Молдова победит за 2.76.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют только гости, ведь так было в их трех последних поединках.
Ставка: забьет только Молдова за 3.50