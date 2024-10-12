12 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Черноморец» Нв, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы окопались в опасной зоне. После 13 туров команда занимает 17 место в турнирной таблице первого дивизиона.

При этом «Уфа» в 13 поединках настреляла 13 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 18 раз.

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Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась всего лишь одним баллом. Уфимцы подписали мировую со «СКА-Хабаровском» (3:3).

До того команда отобрала очки у «канониров» (0:0). Зато в Кубке в серии пенальти был пройден второлиговый «Волгарь».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» победила лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: уфимцы не побеждают уже в 4 матчах кряду. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.

При этом «Уфа» с трудом набирают очки. А вот отставание от спасительного 15 места нынче измеряется всего 3 зачетными пунктами.

Нет сомнений, что уфимцы постараются добыть три очка. Команде срочно нужно выбираться из низов турнирной таблицы.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» нынче выглядят достаточно выгодно. По итогам первых 13 туров первенства команда находится на 5 месте в таблице.

Причем «Черноморец» Нв достаточно неплохо действует в плане реализации. В 13 матчах команда забила 18 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться очками. Новороссийцы по всем статьям уступили «Алании» (0:2).

До того команда Олега Василенко разгромила «Сокол» (3:0). А вот из Кубка России моряки вылетели, в серии пенальти уступив «Амкару».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв выиграл 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Черноморец» Нв имеет явные проблемы в плане надежности тылов. Пропускает команда в среднем чаще гола за матч — 17 мячей.

При этом «Черноморец» Нв лишь на один зачетный балл отстает от зоны стыков. А вот отставание от зоны прямого повышения в классе нынче измеряется 3 очками.

Подопечные Василенко явно намерены быстро вернуться на победный путь. Да и потенциал у «моряков» весьма высокий.

И уж точно номинальные гости будут активно атаковать. Да и оппонент в последних матчах откровенно не впечатляет.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч

«Уфа» не побеждала в 4 своих последних поединках

«Моряки» в среднем забивают менее 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.26 и 1.61.

Прогноз: Подопечные Василенко явно намерены вернуться на победный путь.

«Моряки» сражаются за попадание в зону стыков, к тому же весьма неплохо выглядят в атаке.

Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.26