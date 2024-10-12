Уфа
Черноморец
«Уфа»
Турнирное положение: Уфимцы окопались в опасной зоне. После 13 туров команда занимает 17 место в турнирной таблице первого дивизиона.
При этом «Уфа» в 13 поединках настреляла 13 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 18 раз.
Уфа — Черноморец: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась всего лишь одним баллом. Уфимцы подписали мировую со «СКА-Хабаровском» (3:3).
До того команда отобрала очки у «канониров» (0:0). Зато в Кубке в серии пенальти был пройден второлиговый «Волгарь».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» победила лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: уфимцы не побеждают уже в 4 матчах кряду. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.
При этом «Уфа» с трудом набирают очки. А вот отставание от спасительного 15 места нынче измеряется всего 3 зачетными пунктами.
Нет сомнений, что уфимцы постараются добыть три очка. Команде срочно нужно выбираться из низов турнирной таблицы.
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» нынче выглядят достаточно выгодно. По итогам первых 13 туров первенства команда находится на 5 месте в таблице.
Причем «Черноморец» Нв достаточно неплохо действует в плане реализации. В 13 матчах команда забила 18 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться очками. Новороссийцы по всем статьям уступили «Алании» (0:2).
До того команда Олега Василенко разгромила «Сокол» (3:0). А вот из Кубка России моряки вылетели, в серии пенальти уступив «Амкару».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв выиграл 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Черноморец» Нв имеет явные проблемы в плане надежности тылов. Пропускает команда в среднем чаще гола за матч — 17 мячей.
При этом «Черноморец» Нв лишь на один зачетный балл отстает от зоны стыков. А вот отставание от зоны прямого повышения в классе нынче измеряется 3 очками.
Подопечные Василенко явно намерены быстро вернуться на победный путь. Да и потенциал у «моряков» весьма высокий.
И уж точно номинальные гости будут активно атаковать. Да и оппонент в последних матчах откровенно не впечатляет.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч
- «Уфа» не побеждала в 4 своих последних поединках
- «Моряки» в среднем забивают менее 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.26 и 1.61.
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Прогноз: Подопечные Василенко явно намерены вернуться на победный путь.
«Моряки» сражаются за попадание в зону стыков, к тому же весьма неплохо выглядят в атаке.
Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.26