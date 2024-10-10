Ирак на своем поле сыграет против Палестины в 3-м туре третьего этапа отбора ЧМ-2026 в азиатской зоне. Матч состоится 10 октября и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Ирак — Палестина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ирак

Турнирное положение: На данный момент в рейтинге ФИФА сборная Ирака находится на 55 месте, а в азиатской зоне входит в топ-10 команд.

В двух матчах этого этапа отбора иракцы набрали четыре очка и идут третьими в группе. У них одна победа и одна ничья, разница мячей составляет 1:0.

Последние матчи: Стартовали «львы Месопотамии» на этой стадии квалификации с минимальной домашней виктории над Оманом со счетом 1:0, а в следующей игре они расписали мировую 0:0 в гостях с Кувейтом. И этими результатами они продлили свою беспроигрышную серию до шести встреч, где пять раз выиграли.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: За десять предыдущих матчей во всех турнирах сборная Ирака потерпела только одно фиаско, еще один поединок свела вничью и отпраздновала восемь викторий, четыре из которых были с сухим результатом. Всего же в этот период иракцы в пяти поединках сохранили свои ворота на замке. А не забили они только в одном случае за это время.

Палестина

Турнирное положение: Сборная Палестины на текущий момент в рейтинге мирового футбола находится на 96 позиции, а в своей зоне является крепким середняком.

В двух же матчах данного этапа отбора палестинцы набрали балл и идут пятыми в группе, раз сыграв вничью и раз уступив, разница мячей — 1:3.

Последние матчи: Начали «рыцари» данную стадию квалификации с почетной гостевой мировой против Южной Корее со счетом 0:0. Однако во втором туре они в условно домашней встрече уступили сборной Иордании со счетом 1:3. И этими результатами они продлили свою безвыигрышную серию до четырех игр, где дважды уступили.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: В отрезке последних своих 15 матчей во всех турнирах сборная Палестины смогла отпраздновать всего лишь три виктории, да и те были над Бангладешем и Гонконгом. Также за данный период коллектив пять встреч завершили мировыми исходами и семь поединков проиграли.

Статистика для ставок

Ирак выиграл у Палестины восемь из десяти очных встреч при двух ничьих

Последний раз между собой эти сборные играли в 2019 году. И тогда иракцы победили 2:1

В шести из семи предыдущих очных матчей этих команд играла ставка обе забьют: нет

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Ирак — 1.56, победа Палестина — 5.90, ничья — 3.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.89 и 1.88 соответственно.

Прогноз: Так как в очных поединках этих команд в последнее время зачастую забивает только одна из сторон, то и сейчас именно на такой исход и поставим.

Ставка: обе забьют: нет за 1.80.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет победа хозяев, ведь они еще никогда не уступали предстоящему противнику в истории противостояний данных сборных.

Ставка: победа Ирака с форой (-1) за 1.92.