В матче шестого тура немецкой Бундеслиги «Вердер» на своем поле примет «Фрайбурга». Встреча пройдет 5 октября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Фрайбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» по итогам пяти туров находится в середине турнирной таблицы, занимая 10-ю позицию.

Команда набрала восемь очков и на один балл отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, а также от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Бундеслиги коллектив на чужом поле обыграл «Хоффенхайм» (4:3).

Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые были официальными и пришлись на чемпионат Германии.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Штарк, Линен, Нанкиши, Нджима, Велькович, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх (пяти официальных и одном контрольном), «Вердер» выиграл дважды при двух поражениях и двух ничьих.

Словом, у коллектива не лучшие результаты, с другой стороны — в трех последних матчах он выиграл трижды при одном поражении, что говорит о неплохой форме в последнее время.

Йенс Стаге — лучший бомбардир команды в Бундеслиге нового сезона с тремя голами.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» по итогам пяти стартовых туров немецкого первенства сумел набрать девять очков и имеет разницу мячей +1.

Команда находится на седьмой позиции турнирной таблицы, уступая зоне еврокубков (топ-6) по дополнительным показателям, а зоне Лиги чемпионов — на один балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на немецкое первенство, клуб неожиданно на своем поле потерпел разгром от «Санкт-Паули» (0:3).

Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые были официальными в Бундеслиге.

Не сыграют: травмированы — Шмидт, Сильдилья, Роль, Гюльде, Кьере, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти из семи последних матчей (шести официальных и одном товарищеском) «Фрайбург» выиграл при двух поражениях.

Это говорит о неплохой форме гостей, особенно с учетом двух побед в трех последних матчах, поэтому они способны обыграть конкурента даже на его поле.

Адаму, Доан, Грифо, Кюблер — лучшие бомбардиры команды на старте нового сезона Бундеслиги с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Вердера» забивали больше 3,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Фрайбург» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Фрайбурга» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.60, победа «Вердера» — в 2.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.25.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в трех из них забивали оба соперника.

И хотя только в двух из пяти последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария, высокая результативность игр соперника позволяет рассчитывать на такие расклады.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вердера».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50