Лугано
ХИК
«Лугано»
Турнирное положение: «Лугано» занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги Швейцарии, набрав 17 очков после 8 туров.
Последние матчи: На международной арене швейцарский клуб начал выступление с Лиги чемпионов. Во втором квалификационном раунде «Лугано» потерпел поражение в матче против «Фенербахче» (3:4 — дома и 1:2 — в гостях).
Лугано — ХИК: коэффициенты букмекеров
Потом было участие в Лиге Европы: победа над «Партизаном» (2:2 — дома, 1:0 — в гостях) и поражение от «Бешикташа» (3:3 — дома, 1:5 — в гостях).
Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Гаффни.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Лугано» одержал три победы.
ХИК
Турнирное положение: В чемпионате Финляндии ХИК занимает 3 место, набрав 45 очков. Выше в первенстве расположились КуПС и «Ильвес».
Последние матчи: ХИК начал еврокампанию со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии фины проиграли «Паневежису» (1:1 — дома, 0:3 — в гостях).
В третьем раунде Лиги конференций ХИК выиграл дуэль у «Дечича» (1:0 — дома, 2:2 — ничья в гостях) и «Клаксвика» (2:1 — дома, 2:2 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах футболисты ХИКа одержали две победы, в двух встречах была зафиксирована ничья и в одной игре проиграли.
Статистика для ставок
- «Лугано» сыграл во всех турнирах УЕФА
- «Лугано» и ХИК — чемпионы своих стран
- «Лугано» и ХИК ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.88, а победа ХИКа — в 6.67.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.37 и 1.62.
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Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.
Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.37.