«Лугано» сыграет против клуба ХИК на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лугано» — ХИК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лугано»

Турнирное положение: «Лугано» занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги Швейцарии, набрав 17 очков после 8 туров.

Последние матчи: На международной арене швейцарский клуб начал выступление с Лиги чемпионов. Во втором квалификационном раунде «Лугано» потерпел поражение в матче против «Фенербахче» (3:4 — дома и 1:2 — в гостях).

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Потом было участие в Лиге Европы: победа над «Партизаном» (2:2 — дома, 1:0 — в гостях) и поражение от «Бешикташа» (3:3 — дома, 1:5 — в гостях).

Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Гаффни.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лугано» одержал три победы.

ХИК

Турнирное положение: В чемпионате Финляндии ХИК занимает 3 место, набрав 45 очков. Выше в первенстве расположились КуПС и «Ильвес».

Последние матчи: ХИК начал еврокампанию со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии фины проиграли «Паневежису» (1:1 — дома, 0:3 — в гостях).

В третьем раунде Лиги конференций ХИК выиграл дуэль у «Дечича» (1:0 — дома, 2:2 — ничья в гостях) и «Клаксвика» (2:1 — дома, 2:2 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах футболисты ХИКа одержали две победы, в двух встречах была зафиксирована ничья и в одной игре проиграли.

Статистика для ставок

«Лугано» сыграл во всех турнирах УЕФА

«Лугано» и ХИК — чемпионы своих стран

«Лугано» и ХИК ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.88, а победа ХИКа — в 6.67.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.37 и 1.62.

Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.37.